दो दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह, नीतीश कुमार के साथ बैठक पर सबकी निगाह

अमित शाह का बिहार दौरा ( ETV Bharat )

Published : September 17, 2025 at 4:17 PM IST

पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज से शुरू हो रहा है. दो दिनों के दौरे पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं. ऐसे तो शाहाबाद के डेहरी और बेगूसराय में अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे. चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे. कहा जा रहा है कि अमित शाह बिहार दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल सकते हैं. नीतीश-शाह की होगी मुलाकात! : नीतीश कुमार के नजदीकी जदयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि अमित शाह एनडीए के बड़े नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं. जब भी बिहार आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है तो इस बार भी मुलाकात हो सकती है. चुनावी साल में चुनाव पर चर्चा हो सकती है. संजय गांधी से बातचीत (ETV Bharat) ''अगर अमित शाह और नीतीश कुमार मिलते हैं तो किन बिंदुओं पर चर्चा होगी इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है. बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है. सब कुछ समय पर हो जाएगा.''- संजय गांधी, जदयू एमएलसी बिहार को लेकर एक्शन में BJP : बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का लगातार बिहार दौरा हो रहा है. कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का भी बिहार दौरा हुआ था. हालांकि जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में बड़ी रैली की थी. पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ 40000 करोड़ की योजना का तोहफा बिहार को दिया था. मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद थे.