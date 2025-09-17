ETV Bharat / state

दो दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह, नीतीश कुमार के साथ बैठक पर सबकी निगाह

कुछ ही देर में अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं. कयास लगाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं.

अमित शाह का बिहार दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2025 at 4:17 PM IST

3 Min Read
पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा आज से शुरू हो रहा है. दो दिनों के दौरे पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं. ऐसे तो शाहाबाद के डेहरी और बेगूसराय में अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे. चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे. कहा जा रहा है कि अमित शाह बिहार दौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिल सकते हैं.

नीतीश-शाह की होगी मुलाकात! : नीतीश कुमार के नजदीकी जदयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि अमित शाह एनडीए के बड़े नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं. जब भी बिहार आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है तो इस बार भी मुलाकात हो सकती है. चुनावी साल में चुनाव पर चर्चा हो सकती है.

संजय गांधी से बातचीत (ETV Bharat)

''अगर अमित शाह और नीतीश कुमार मिलते हैं तो किन बिंदुओं पर चर्चा होगी इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है. बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है. सब कुछ समय पर हो जाएगा.''- संजय गांधी, जदयू एमएलसी

बिहार को लेकर एक्शन में BJP : बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का लगातार बिहार दौरा हो रहा है. कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का भी बिहार दौरा हुआ था. हालांकि जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में बड़ी रैली की थी. पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ 40000 करोड़ की योजना का तोहफा बिहार को दिया था. मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद थे.

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मंच पर बातचीत करते भी दिखे थे. अब एक ही महीने में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने जा रहा है तो सबकी इस दौरे पर नजर रहेगी, क्योंकि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हुआ है. जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की तरफ से अधिक सीटों की डिमांड हो रही है. कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है.

ऐसे में जब भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का बिहार दौरा होता है सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा शुरू हो जाती है. ऐसे में अमित शाह के दौरे पर सबकी नजर रहेगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती है या नहीं और मुलाकात होती है तो क्या सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी?

अमित शाह के साथ नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

'अमित शाह का दौरा महत्वपूर्ण' : अमित शाह का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शाहाबाद में 2020 में एनडीए का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा था. शाहाबाद की 22 सीटों में से केवल दो सीटों पर ही एनडीए को जीत मिली थी, जदयू का तो खाता तक नहीं खुला था. लोकसभा चुनाव 2024 में भी शाहाबाद की सीटों पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा था. आरा, बक्सर जैसी सीट भी हाथ से निकल गयी. ऐसे में शाहाबाद में बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है. प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लगातार हो रहा है और अमित शाह भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं.

18 सितंबर को रोहतास आएंगे अमित शाह, 'शाहाबाद फतह' के लिए BJP कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र

