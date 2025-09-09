ETV Bharat / state

सितंबर में अमित शाह दो बार आयेंगे बिहार, पटना में भाजपा की ताबड़तोड़ बैठकें

भाजपा के चाणक्य अमित शाह का बिहार मिशन सितंबर से शुरू हो रहा है. वे 18 और 27 सितंबर को पटना आयेंगे. पढ़ें खबर

Amit Shah
गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 9, 2025 at 2:51 PM IST

पटना: देश के गृह मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह अब बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं. शाह सितंबर महीने में दो बार बिहार दौरे पर आएंगे, जहां वे एनडीए की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और रणनीति तय करेंगे. उनके इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

18 और 27 सितंबर को दो बार आएंगे पटना: गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितंबर को पटना आएंगे. दोनों दौरों के दौरान वे एनडीए के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे और विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेंगे. भाजपा ने चुनाव की दृष्टि से बिहार को पांच जोनों में बांटा है और शाह इन पांचों जोनों की अलग-अलग बैठक करेंगे.

-दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा (ETV Bharat)

सीट शेयरिंग को लेकर मंथन: एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश भी अमित शाह करेंगे. भाजपा नेताओं से उन्होंने पहले ही दिल्ली में फीडबैक लिया है और अब सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत करेंगे. हर दल की अपेक्षाओं पर मंथन किया जाएगा.

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ETV Bharat)

चुनाव से पहले आचार संहिता का समय महत्वपूर्ण: अमित शाह का यह दौरा आचार संहिता लागू होने से पहले हो रहा है, ताकि समय रहते सभी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके. इस दौरान उम्मीदवार चयन, प्रचार अभियान और चुनावी एजेंडे को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार
गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

सहयोगी दलों के साथ होगी अहम बैठकें: अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान जदयू, हम और लोजपा रामविलास जैसे सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें होंगी. इन बैठकों में गठबंधन की मजबूती, तालमेल और क्षेत्रवार प्रत्याशियों को लेकर निर्णय लिया जाएगा. यह दौरा एनडीए के भीतर समन्वय स्थापित करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा
दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा (ETV Bharat)

"अमित शाह अपने बिहार दौरे में पार्टी संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इस दौरान उन्हें फील्ड से मिले फीडबैक पर चर्चा होगी और चुनाव प्रचार की रूपरेखा तय की जाएगी." -दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

सम्राट चौधरी के साथ गृहमंत्री अमित शाह
सम्राट चौधरी के साथ गृहमंत्री अमित शाह (ETV Bharat)

रणनीति और रोडमैप तैयार करेंगे शाह: अमित शाह का यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि पूरी तरह रणनीतिक होगा. वे न सिर्फ सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय लेंगे, बल्कि चुनावी रोडमैप तैयार करने और जमीनी कार्यकर्ताओं को दिशा देने का काम भी करेंगे. बिहार चुनाव में भाजपा और एनडीए की जीत की नींव इसी दौरे से रखी जाएगी.

पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ETV Bharat)

बिहार में चुनाव कब होंगे?: बिहार की वर्तमान यानी नीतीश सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था. नीतीश सरकार का कार्यकाल इस साल यानी 2025 में 22 नवंबर तक है. जाहिर है कि इससे पहले चुनाव होंगे. माना जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहित लग जाएगी. माना ये भी जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के शुरुआती हफ्ते के बीच वोटिंग और मतों की गिनती संपन्न कराई जा सकती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

Quick Links / Policies

