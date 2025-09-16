18 सितंबर को रोहतास आएंगे अमित शाह, 'शाहाबाद फतह' के लिए BJP कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र
अमित शाह 18 सितंबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं. वह शाहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र देंगे. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 16, 2025 at 8:38 PM IST
सासाराम: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं. वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी इस महीने रोहतास आएंगे. वह 18 सितंबर को डेहरी स्थित ललन सिंह स्पॉटिंग क्लब में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. इसको लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही है.
शाह के कार्यक्रम की तैयारियां: मंगलवार को डेहरी के नगर परिषद स्थित सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों ने अमित शाह के आगमन को लेकर हाई प्रोफाइल सुरक्षा बैठक की और तमाम पहलुओं पर चर्चा की. इसके बाद अधिकारियों का दल डालमियानगर के खेल मैदान में पहुंचा, जहां हेलीकॉप्टर लैंडिंग को लेकर स्थल का निरीक्षण किया गया. इस दौरान संबंधित अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए गए.
क्या बोले बीजेपी प्रदेश महामंत्री?: वहीं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा ने बताया कि गृह मंत्री का कार्यक्रम तय है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन पर सेवा पखवाड़ा के तहत 'घर-घर संपर्क' कार्यक्रम चलाया जा रहा है. अमित शाह भी 18 सितंबर को आ रहे हैं. उनके आगमन से कार्यकताओं में उत्साह दो गुना होगा.
"18 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में अमित शाह शाहाबाद तथा मगध के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रणनीति भी तय होगी ताकि विधानसभा चुनाव में भाजपा सहित एनडीए सभी सीटों पर जीत का परचम लहरा सके."- राजेश वर्मा, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी
शाहाबाद में मिली थी हार: 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का खाता तक नहीं खुला था, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ दो सीट ही जीत पाई थी. ऐसे में इस बार शाहाबाद पर विशेष नजर है. गृहमंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है. जिसके तहत शाहाबाद क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर विधानसभा चुनाव के रणनीति पर विचार विमर्श कर जीत का मंत्र देंगे.
मई में बिक्रमगंज आए थे पीएम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने शाहाबाद का दौरा किया था. उन्होंने बिक्रमगंज में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था. इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया था.
