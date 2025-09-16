ETV Bharat / state

18 सितंबर को रोहतास आएंगे अमित शाह, 'शाहाबाद फतह' के लिए BJP कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र

अमित शाह का रोहतास दौरा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 16, 2025 at 8:38 PM IST 2 Min Read