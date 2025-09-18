ETV Bharat / state

चाणक्य अमित शाह का बिहार दौरा, रोहतास में BJP के 2500 कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद

गृह मंत्री अमित शाह आज रोहतास में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे. शाहाबाद-मगध क्षेत्र में चुनावी रणनीति बनाएंगे. जानें पूरा शेड्यूल.

Amit Shah Bihar visit
अमित शाह बिहार दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2025 at 11:31 AM IST

4 Min Read
रोहतास: आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार के रोहतास आ रहे हैं. इस दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शाह शाहाबाद और मगध क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे. इस आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. यह कार्यक्रम डेहरी के एक निजी स्पोर्टिंग क्लब के मैदान में आयोजित किया गया है, जहां दस जिलों के तीन हजार से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे.

पिछले चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन: शाहाबाद और मगध इलाकों में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एनडीए और भाजपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. इस कमजोर प्रदर्शन को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है. इस कार्यकर्ता बैठक को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

अमित शाह का रोहतास दौरा (ETV Bharat)

दो सत्रों में होगी बैठक: अमित शाह की यह बैठक दो सत्रों में आयोजित होगी. पहले सत्र में वे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, जबकि दूसरे सत्र में क्षेत्रीय विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे. इस बैठक का उद्देश्य एनडीए को सभी सीटों पर जीत दिलाने के लिए मजबूत रणनीति तैयार करना है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: गृह मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. तीन स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी की जाएगी. यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह की चूक न हो और आयोजन पूरी तरह सुरक्षित रहे.

Amit Shah Bihar visit
दुल्हन की तरह सजी डेहरी (ETV Bharat)

भव्य पंडाल और कार्यकर्ताओं का उत्साह: आयोजन स्थल पर दो भव्य पंडाल बनाए गए हैं. पहले पंडाल में अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जबकि दूसरा पंडाल रणनीतिक बैठक के लिए तैयार किया गया है. भाजपा कार्यकर्ताओं में शाह के आगमन को लेकर खासा उत्साह है. स्थानीय भाजपा नेता त्रिविक्रम नारायण सिंह ने कहा कि शाहाबाद की धरती पर अमित शाह का आना गर्व की बात है.

राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता होंगे शामिल: भाजपा नेता त्रिविक्रम नारायण सिंह ने बताया कि इस आयोजन में बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी सहित विभिन्न जिलों के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहेंगे. यह बैठक राष्ट्रीय कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाएगी.

Amit Shah Bihar visit
दो सत्रों में होगी बैठक (ETV Bharat)

"शाहाबाद की धरती पर अमित शाह का आना बड़े ही गर्व की बात है. मगध और शाहाबाद के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक होनी है राष्ट्रीय कार्य समिति प्रदेश कार्य समिति तथा मंडल के कार्यकर्ताओं से अमित शाह रूबरू होंगे."-त्रिविक्रम नारायण सिंह, भाजपा नेता

चाणक्य की रणनीति पर टिकी निगाहें: भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की यह यात्रा बिहार में एनडीए की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. कार्यकर्ताओं और नेताओं को उम्मीद है कि इस बैठक से आगामी चुनावों में पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी, जिससे बिहार में भाजपा और एनडीए का परचम लहराएगा.

