मेरठ अमित हत्याकांड; मां ने खोले हत्या वाली रात के कई राज, कहा- दूध पीते ही बेहोश हो गया था बेटा, गर्मी में भी ओढ़ाई थी रजाई

मृतक अमित की मां ने कई राज खोले.

Published : April 18, 2025 at 10:33 AM IST | Updated : April 18, 2025 at 11:47 AM IST

मेरठ: जिले के अकबरपुर सादत गांव में तीन बच्चों की मां रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित को मौत के घाट उतार दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस रहस्यमयी हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं. अमित की मां ने ETV Bharat से मर्डर वाली रात के कई सच सामने रखे. उन्हें इस बात का मलाल है कि समय रहते वो बहू की फितरत और इरादे को नहीं भांप पाईं, अन्यथा उनका बेटा आज जिंदा होता. अमित की मां मुनेश बताती हैं कि शनिवार-रविवार की रात उन्होंने कई ऐसी अजीबोगरीब बातें नोटिस की थीं, जो कि पहले कभी नहीं होती थीं. उन्होंने बताया कि हत्या वाली रात को अमित की पत्नी ने दूध में भी कुछ मिलाकर उसे पिलाया था. उनका बेटा सिर्फ आधा दूध ही पी पाया, बाकी का दूध वहीं बिखरा पड़ा था, क्योंकि दूध पीते ही वह बेसुध हो गया था. तब ऐसा लगा कि काम में ज्यादा थक गया होगा, इसलिए जल्दी सो गया होगा. रात को 9 बजे की घर की सारी लाइट्स बंद: मुनेश ने बताया कि रात में वह दो बार वह उठीं थीं. तब उन्होंने ऐसी चीजें महसूस कीं, जो पहले कभी नहीं की थी. कभी ऐसा नहीं होता था कि रात में घर की सभी लाइट्स बंद हो जाएं. उस रात करीब 9 बजे तक ही सारी लाइट्स बंद कर दी गई थीं. धुप्प अंधेरा हो गया था. यह मुझे अटपटा लगा, लेकिन नजरअंदाज करके सोने चली गई. दूसरी बार रात लगभग 1 बजे जब वह बाथरूम गईं, तो घर में उजाला था और कई लाइट्स जल रहीं थी. उन्हें तब और हैरानी हुई जब गर्मी में भी घर के बरामदे में चारपाई पर कुछ ओढ़ाया हुआ था. सर्दी नहीं थी, तब भी चारपाई पर इस तरह चादर देखकर अटपटा लगा कि लेकिन कुछ सोचकर वे वहां तक नहीं गईं. वहीं, कमरे के अंदर पंखा चल रहा था. पत्नी दूर से देखती रही सब नजारा: मुनेश बताती हैं कि रविवार की सुबह जब अमित देर तक नहीं उठा तो उसका बेटा चाय लेकर गया. तब वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. वह चिल्लाता हुआ बाहर भागा. उसने बताया कि पापा को सांप ने डस लिया है. जब हम पहुंचे तो चिल्लाने लगे, लेकिन उसकी बीवी दूर से ही यह सब नजारा देखती रही. वह मूकदर्शक बनी चुपचाप खड़ी रही. मुनेश कहती है कि अमित के मुंह पर नाखूनों के खरोंच और गले पर निशान थे. सांप को देखकर हमें भी एक बार ऐसा लगा, कि सांप के काटने से ही उनके बेटे की मौत हुई है. लेकिन चेहरे और गले के निशान से शक होने लगा था. फिर भी सभी ने तत्काल एक सपेरे को बुलाया. उसने कहा कि सांप के काटने से यह मौत नहीं हुई है. तब हम लोग झाड़-फूंक कराने गए. तब भी सबने यही कहा कि सांप का जहर नहीं है. यहां तक कि झाड़-फूंक करने वाले ने भी यही बात कही. उसने कहा कि सांप ने नहीं काटा है, इसलिए कहीं और लेकर जाइए. इसके बाद वहां से हम लोग जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे. डॉक्टर ने भी अमित की मौत सांप के काटने से होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया. तब हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था.

पोस्टमार्टम के लिए कहा तो गाली-गलौज कीः मुनेश ने बताया कि बेटे अमित के शव के जब पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई तब बहू का असली चेहरा सामने आने लगा. पहले तो उसने पोस्टमार्टम कराने से साफ इंकार कर दिया. इसके बाद लोगों से गाली-गलौज तक करने लगी. उसने पोस्टमार्टम न कराने की जिद पर खूब हंगामा किया, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. हम तो यही सोच रहे हैं, कि अगर अमित को जिला अस्पताल न लेकर जाते, तो शायद वह कभी पोस्टमार्टम नहीं कराने देती. पीएम रिपोर्ट के बाद हुआ दूध का दूध और पानी का पानी: घटना के दो दिन बाद अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई. इससे साफ हो गया कि उसकी मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी. तब जाकर पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को गिरफ्तार किया. दोनों से सब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस जघन्य हत्याकांड की असली वजह सामने आई. कातिल भूल गए थे बड़ी बात, अपने ही बुने जाल में फंसे दोनों: अगर, किसी की मौत सांप के काटने से होती है, तो सरकार आर्थिक मदद करती है. यह बाद शायद हत्या की साजिश रचने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को नहीं पता थी. यही वजह थी कि जब अमित की मौत सर्प दंश से होने की बात सामने आई तो गांव वालों ने कहा कि ऐसा है, तो पोस्टमार्टम कराना होगा. इसके बाद सरकार 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी. इसीलिए परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया था. पीएम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि अमित की मौत सर्प दंश से नहीं हुई. इसके बाद दोनों अपने ही बुने जाल में फंस गए. मृतक अमित के छोटे भाई अंकित ने बताया कि हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए. अमित के तीनों बच्चों अनिकेत (6), अनु (4) और गौरी (2) की परवरिश अब मेरी जिम्मेदारी है. वहीं, चचेरे भाई गोपाल ने बताया कि लगभग 10 दिन पहले अमित के साथ उसकी पत्नी के प्रेमी अमरदीप ने कुछ लड़कों के साथ मिलकर मारपीट की थी. बाद में दोनों का समझौता करा दिया गया था. अब उसने इस तरह से अमित की हत्या कर दी. यह शक हो गया था: अमित की मां ने बताया कि अमित और हत्या का आरोपी अमरदीप साथ में ही मजदूरी किया करते थे. कुछ दिन पहले उनके बीच झगड़ा भी हुआ था. बेटे को अपनी पत्नी और अमरदीप पर शक हो गया था. दूसरे बेटे ने भी अमित की गैर मौजूदगी में अमरदीप को रविता के साथ देखा था. उन्हें ये शक था, कि दोनों के नाजायज संबंध हैं. इतना सब कहते-कहते मां फफककर रोने लगती हैं. वो कहती हैं, कि अब किसी के बेटे के साथ न हो ऐसा न हो. मेरी यही मांग है कि मेरे बेटे की जान लेने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी से कम कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए. सरकार, पुलिस और कानून नजीर पेश करें, ताकि आगे फिर किसी मां का बेटा बेवजह न मारा जाए. फिलहाल, अमित की जान लेने वाली पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप जेल भेजे जा चुके हैं. इधर, अमित के माता-पिता बेबस और लाचार पड़े हैं. मृतक अमित के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनके परवरिश की जिम्मेदारी उन बूढ़े कंधों पर आ टिकी है, जिन्हें इस उम्र में खुद सहारे की जरूरत है. पत्नी के मन में था जहर और कहानी सांप की बताई: मेरठ से लगभग 50 किलोमीटर दूर बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव में अमित हत्याकांड में सबको हिलाकर रख दिया है. हत्यारोपी पत्नी और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस मर्डर के सच ने सबको हैरान कर दिया है. पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले गला घोंटकर पति की हत्या की. इसके बाद इसे हादसा दिखाने के लिए पति की चारपाई पर एक जहरीला सांप छोड़ दिया, जिसने पति को 10 बार काटा था. पहले तो सबको यही लगा कि सांप के काटने से अमित की मौत हो गई. मामला तब खुला जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सांप का जहर नहीं, बल्कि गला घोंटना बताया गया. इस रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया. फिलहाल, इस हत्याकांड महीने भर पहले हुए सौरभ हत्याकांड की यादें ताजा कर दीं. उस मर्डर में भी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, फिर लाश छिपाने के लिए नीले ड्रम में डेडबॉडी डालकर उपर से सीमेंट का घोल डाल दिया. हालांकि उस हत्याकांड का राज भी खुल चुका है. मेरठ की यह दोनों घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं. यह भी पढ़ें: मेरठ में एक और बीवी बनी जल्लाद... प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, लाश के पास छोड़ दिया कोबरा सांप

Last Updated : April 18, 2025 at 11:47 AM IST