ETV Bharat / state

एनएचएम कर्मियों के सामूहिक इस्तीफे के लिए सरकार जिम्मेदार: डॉ. अमित कुमार मिरी - AMIT KUMAR MIRI

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16 हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है. इससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है.

NHM WORKERS IN CG
एनएचएम कर्मचारियों के इस्तीफे पर बातचीत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2025 at 8:42 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 9:17 PM IST

8 Min Read

चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. प्रदेश में 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है. ETV भारत की खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मिरी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हमारे कर्मियों को लेकर साय सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा. मिरी ने कहा कि 160 से ज्यादा बार ज्ञापन हमने दिया है, जिसमे विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ,मंत्री ,मुख्यमंत्री, भाजपा संगठन के कई नेता शामिल हैं. बीजेपी के कोई नेता नहीं छूटे जिससे हमने अपनी पीड़ा नहीं बताई है.

"20 महीनों के बाद भी नहीं पूरी हुई मांगें": राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मिरी ने कहा कि 20 महीने बीत चुके हैं लेकिन हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है. सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा. हमने बार बार वार्ता की मांग की, लेकिन हमें केवल आश्वासन मिलता रहा. आखिरकार, हमें सामूहिक इस्तीफे का कदम उठाना पड़ा. जिन 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, वे हमारे बीच के साथी हैं और यह कार्रवाई मनमानी है. जब तक सरकार हमारी 10 सूत्रीय मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती और बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल नहीं करती, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

एनएचएम प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार मिरी से बातचीत (ETV BHARAT)

"आखिरी इस्तीफे की नौबत क्यों आई": इस सवाल के जवाब में डॉ. मिरी ने कहा कि लगातार हमने अपने मांगों के लिए 160 से ज्यादा बार ज्ञापन दिया है, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं हैं, कोई भी ऐसा विधायक नहीं हैं, कोई भी ऐसे भाजपा के जिलाध्यक्ष छूटे नहीं हैं जिनके आगे हमने अपनी बात नहीं पहुंचाई हो. हमने संगठन के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं सब तक अपनी बात पहुंचाने का लगातार प्रयास किया. 20 महीने का समय बीत चुका है लेकिन हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है.

1 मई को हमने आंदोलन किया. उसके बाद विधानसभा का तीन बार घेराव किया. 15 अगस्त तक हम समय दिए कि हमारी मांगें पूरी करें, बाद में फिर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बहुत ही दुखी मन के साथ हम सबको अनिश्चितकाल हड़ताल में जाना पड़ा. पूरे प्रदेश में हमारी 16000 संख्या है, जिसमे आज 25 लोगों को बर्खास्त किया गया. जिसके बाद पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है- डॉक्टर अमित कुमार मिरी, प्रदेश अध्यक्ष एनएचएम

संवाद से हल निकालने के सवाल पर जवाब: जब ईटीवी भारत ने संवाद से इस मुद्दे का हल निकालने की बात पूछी तो डॉक्टर अमित कुमार मिरी ने कहा कि संवाद के पक्षधर हम भी हैं, लेकिन इस तरह दबंग कार्यनीति बनाकर सरकार बर्खास्त कर रही है, इससे अब दिनों दिन मामला उग्र होता जाएगा. मैं ETV भारत चैनल के मन्ध्यम से मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि हमारी बातों को संज्ञान में लिया जाए. हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं, हम इतने लंबे समय से अपनी बात रख रहे हैं तो इसका कोई अर्थ होगा, इसे सरकार समझे. निवेदन हैं कि सुशासन, डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी का जो वादा है. उसे पूरा किया जाना चाहिए.

क्या सरकार से चर्चा हुई है ?: हां हमारी सरकार से बातचीत हुई है, लेकिन वो जिन मांगों को लगातार बोल रहे हैं कि 5 मांगें पूरी हो गई है. 10 सूत्रीय मांग है जिसमें नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना ऐसे संयुक्त मांग हैं, वो जिन पांच मांगों की बात कर रहे हैं. उसका अस्तित्व ही नहीं है. कोई आदेश जारी नहीं कर पा रही है, पूरे प्रदेश में 18 दिनों से स्वास्थ्य सेवा ठप हैं. पहले दिन से हम मांग कर रहे हैं. आप 5% मांग मानने की बात कर रहे हैं उसका आदेश कहां है? आप बीमा की बात कर रहे हैं, उसका आदेश कहां है? स्थानांतरित नीति की बात कर रहे हैं, वो आदेश कहां है. इस तरह की बात मुख्यमंत्री के द्वारा करके सिर्फ ये कहा जा रहा है कि किया जाएगा, कर रहे हैं. इस तरह की बातें करके गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, हमने पहले दिन से बता दिया है लेकिन सरकार जानबूझकर 18 दिनों तक इसे खींच कर लाई. इसकी संघ निंदा करता है-

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग में 20-20 साल घक सेवा देंने ले बाद भी क्या कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार नही हैं? क्या समान टर्म, समान वेतन के हकदार नहीं है? क्या उनको जॉब की सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको ग्रेड पे वेतन नहीं मिलनी चाहिए? 20 सालों से स्वास्थ्य में सेवा देकर जिस स्थिति में छत्तीसगढ़ था, हम उससे उपर ले जा रहे. क्या इनका हक नहीं है कि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, इनको बीमा का लाभ मिले, इनको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो, इनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिले- डॉक्टर अमित कुमार मिरी, अध्यक्ष, एनएचएम संघ, छत्तीसगढ़

"सरकार हमारे बारे में सोचे": डॉक्टर अमित कुमार मिरी ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि जब इतने वरिष्ठ अनुभवी लोग इतने लंबे समय से अपनी बात उठा रहे हैं. ऐसे में मानव संसाधन की नीतियां बननी चाहिए. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 16000 आदमी का एक साथ कर दीजिए.राज्य के बजट के आधार पर एक नीति बने 3 साल, 5 साल जो भी क्राइटेरिया बनाए, उनको नियमित कर्मियों जैसा सुविधा दें. उनको मौका दें, आने वाले नए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे.

"सरकार सुशासन के बारे में सोचे": डॉक्टर अमित कुमार मिरी ने कहा कि जो पद खाली हो रहे उसमे नए युवाओं को भर्ती करें जिससे दोनों तरफ का संतुलन बना रहेगा, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान न देकर केवल दमन करना. मुझे ये लगता हैं कि भाजपा सरकार की नीति नही हैं, लेकिन क्यों दमन की नीति अपनाई जा रही है? क्यों सुशासन को बदनाम किया जा रहा हैं? क्यों हड़ताल को लंबा खींचा जा रहा हैं? इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए. मैं पुनः ETV भारत के माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि आप चाहेंगे तो एक बैठक लें, जिसमे हमारी 16000 कर्मचारियों की समस्या का हल करें.

एनएचएम कर्मियों की प्रमुख मांगें: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने 10 सूत्रीय मांगें रखी थी. जिसमें वेतन वृद्धि और नियमितीकरण प्रमुख मांग थी. उसके बावजूद सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  1. नियमितीकरण
  2. 27% वेतन वृद्धि
  3. कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता
  4. ग्रेड पे निर्धारण
  5. अनुकंपा नियुक्ति
  6. महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश नीति
  7. ट्रांसफर सुविधा का प्रावधान
  8. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
  9. 10 लाख की कैशलेस बीमा योजना
  10. अन्य सेवा शर्तों में सुधार

सरकार और एनएचएम कर्मियों में बढ़ा टकराव: छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तेज होती जा रही है. सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव अब बर्खास्तगी और इस्तीफों तक पहुंच गई है. एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.अमित मिरी समेत बलौदाबाजार जिले के तीन बड़े पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है. इनमें हेमंत सिन्हा, कौशलेश तिवारी और डॉ. रविशंकर दीक्षित शामिल हैं. छत्तीसगढ़ के सभी एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर सौंप दिया. एक ओर स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, दूसरी ओर सरकार और कर्मचारी आमने-सामने खड़े हैं. अब देखना होगा कि ये टकराव कब तक चलती है?

NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, 25 कर्मचारियों की बर्खास्तगी से नाराज, दीपक बैज बोले सरकार का तानाशाही रवैया

सरकार का दावा एनएचएम संघ की पांच मांगें पूरी, हड़ताली कर्मचारियों ने बताया झूठ , कहा आदेश करें जारी

चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. प्रदेश में 16,000 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है. ETV भारत की खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मिरी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हमारे कर्मियों को लेकर साय सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा. मिरी ने कहा कि 160 से ज्यादा बार ज्ञापन हमने दिया है, जिसमे विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ,मंत्री ,मुख्यमंत्री, भाजपा संगठन के कई नेता शामिल हैं. बीजेपी के कोई नेता नहीं छूटे जिससे हमने अपनी पीड़ा नहीं बताई है.

"20 महीनों के बाद भी नहीं पूरी हुई मांगें": राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार मिरी ने कहा कि 20 महीने बीत चुके हैं लेकिन हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है. सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक रहा. हमने बार बार वार्ता की मांग की, लेकिन हमें केवल आश्वासन मिलता रहा. आखिरकार, हमें सामूहिक इस्तीफे का कदम उठाना पड़ा. जिन 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, वे हमारे बीच के साथी हैं और यह कार्रवाई मनमानी है. जब तक सरकार हमारी 10 सूत्रीय मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती और बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल नहीं करती, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

एनएचएम प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार मिरी से बातचीत (ETV BHARAT)

"आखिरी इस्तीफे की नौबत क्यों आई": इस सवाल के जवाब में डॉ. मिरी ने कहा कि लगातार हमने अपने मांगों के लिए 160 से ज्यादा बार ज्ञापन दिया है, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं हैं, कोई भी ऐसा विधायक नहीं हैं, कोई भी ऐसे भाजपा के जिलाध्यक्ष छूटे नहीं हैं जिनके आगे हमने अपनी बात नहीं पहुंचाई हो. हमने संगठन के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं सब तक अपनी बात पहुंचाने का लगातार प्रयास किया. 20 महीने का समय बीत चुका है लेकिन हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है.

1 मई को हमने आंदोलन किया. उसके बाद विधानसभा का तीन बार घेराव किया. 15 अगस्त तक हम समय दिए कि हमारी मांगें पूरी करें, बाद में फिर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बहुत ही दुखी मन के साथ हम सबको अनिश्चितकाल हड़ताल में जाना पड़ा. पूरे प्रदेश में हमारी 16000 संख्या है, जिसमे आज 25 लोगों को बर्खास्त किया गया. जिसके बाद पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है- डॉक्टर अमित कुमार मिरी, प्रदेश अध्यक्ष एनएचएम

संवाद से हल निकालने के सवाल पर जवाब: जब ईटीवी भारत ने संवाद से इस मुद्दे का हल निकालने की बात पूछी तो डॉक्टर अमित कुमार मिरी ने कहा कि संवाद के पक्षधर हम भी हैं, लेकिन इस तरह दबंग कार्यनीति बनाकर सरकार बर्खास्त कर रही है, इससे अब दिनों दिन मामला उग्र होता जाएगा. मैं ETV भारत चैनल के मन्ध्यम से मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि हमारी बातों को संज्ञान में लिया जाए. हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं, हम इतने लंबे समय से अपनी बात रख रहे हैं तो इसका कोई अर्थ होगा, इसे सरकार समझे. निवेदन हैं कि सुशासन, डबल इंजन की सरकार और मोदी की गारंटी का जो वादा है. उसे पूरा किया जाना चाहिए.

क्या सरकार से चर्चा हुई है ?: हां हमारी सरकार से बातचीत हुई है, लेकिन वो जिन मांगों को लगातार बोल रहे हैं कि 5 मांगें पूरी हो गई है. 10 सूत्रीय मांग है जिसमें नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना ऐसे संयुक्त मांग हैं, वो जिन पांच मांगों की बात कर रहे हैं. उसका अस्तित्व ही नहीं है. कोई आदेश जारी नहीं कर पा रही है, पूरे प्रदेश में 18 दिनों से स्वास्थ्य सेवा ठप हैं. पहले दिन से हम मांग कर रहे हैं. आप 5% मांग मानने की बात कर रहे हैं उसका आदेश कहां है? आप बीमा की बात कर रहे हैं, उसका आदेश कहां है? स्थानांतरित नीति की बात कर रहे हैं, वो आदेश कहां है. इस तरह की बात मुख्यमंत्री के द्वारा करके सिर्फ ये कहा जा रहा है कि किया जाएगा, कर रहे हैं. इस तरह की बातें करके गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, हमने पहले दिन से बता दिया है लेकिन सरकार जानबूझकर 18 दिनों तक इसे खींच कर लाई. इसकी संघ निंदा करता है-

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग में 20-20 साल घक सेवा देंने ले बाद भी क्या कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार नही हैं? क्या समान टर्म, समान वेतन के हकदार नहीं है? क्या उनको जॉब की सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको ग्रेड पे वेतन नहीं मिलनी चाहिए? 20 सालों से स्वास्थ्य में सेवा देकर जिस स्थिति में छत्तीसगढ़ था, हम उससे उपर ले जा रहे. क्या इनका हक नहीं है कि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, इनको बीमा का लाभ मिले, इनको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो, इनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिले- डॉक्टर अमित कुमार मिरी, अध्यक्ष, एनएचएम संघ, छत्तीसगढ़

"सरकार हमारे बारे में सोचे": डॉक्टर अमित कुमार मिरी ने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि जब इतने वरिष्ठ अनुभवी लोग इतने लंबे समय से अपनी बात उठा रहे हैं. ऐसे में मानव संसाधन की नीतियां बननी चाहिए. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 16000 आदमी का एक साथ कर दीजिए.राज्य के बजट के आधार पर एक नीति बने 3 साल, 5 साल जो भी क्राइटेरिया बनाए, उनको नियमित कर्मियों जैसा सुविधा दें. उनको मौका दें, आने वाले नए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे.

"सरकार सुशासन के बारे में सोचे": डॉक्टर अमित कुमार मिरी ने कहा कि जो पद खाली हो रहे उसमे नए युवाओं को भर्ती करें जिससे दोनों तरफ का संतुलन बना रहेगा, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान न देकर केवल दमन करना. मुझे ये लगता हैं कि भाजपा सरकार की नीति नही हैं, लेकिन क्यों दमन की नीति अपनाई जा रही है? क्यों सुशासन को बदनाम किया जा रहा हैं? क्यों हड़ताल को लंबा खींचा जा रहा हैं? इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए. मैं पुनः ETV भारत के माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि आप चाहेंगे तो एक बैठक लें, जिसमे हमारी 16000 कर्मचारियों की समस्या का हल करें.

एनएचएम कर्मियों की प्रमुख मांगें: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने 10 सूत्रीय मांगें रखी थी. जिसमें वेतन वृद्धि और नियमितीकरण प्रमुख मांग थी. उसके बावजूद सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

  1. नियमितीकरण
  2. 27% वेतन वृद्धि
  3. कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता
  4. ग्रेड पे निर्धारण
  5. अनुकंपा नियुक्ति
  6. महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश नीति
  7. ट्रांसफर सुविधा का प्रावधान
  8. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना
  9. 10 लाख की कैशलेस बीमा योजना
  10. अन्य सेवा शर्तों में सुधार

सरकार और एनएचएम कर्मियों में बढ़ा टकराव: छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार तेज होती जा रही है. सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव अब बर्खास्तगी और इस्तीफों तक पहुंच गई है. एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.अमित मिरी समेत बलौदाबाजार जिले के तीन बड़े पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है. इनमें हेमंत सिन्हा, कौशलेश तिवारी और डॉ. रविशंकर दीक्षित शामिल हैं. छत्तीसगढ़ के सभी एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर सौंप दिया. एक ओर स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, दूसरी ओर सरकार और कर्मचारी आमने-सामने खड़े हैं. अब देखना होगा कि ये टकराव कब तक चलती है?

NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, 25 कर्मचारियों की बर्खास्तगी से नाराज, दीपक बैज बोले सरकार का तानाशाही रवैया

सरकार का दावा एनएचएम संघ की पांच मांगें पूरी, हड़ताली कर्मचारियों ने बताया झूठ , कहा आदेश करें जारी

Last Updated : September 4, 2025 at 9:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CG SAI GOVTNHM WORKERS IN CGएनएचएम कर्मियों का सामूहिक इस्तीफाराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनAMIT KUMAR MIRI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.