नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव में जमकर बवाल चल रहा है. बीजेपी और कांग्रेस एक-दूसरे पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं. सबसे पहले आरोप कांग्रेस की ओर से लगे. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का एक वीडियो वायरल हुआ. इस वीडियो में वो कहते नजर आए की संजीव आर्या के साथ मारपीट की गई. उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई. कांग्रेस ने उनके 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप भी लगाया.

जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी-कांग्रेस में बवाल: इसके साथ ही कांग्रेस इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गई. इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर चार जिला पंचायत सदस्यों को गायब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी. उधर देहरादून से बीजपी की ओर से उनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मोर्चा संभाला तो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कमान संभाल ली.

हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस: बहरहाल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के पांच बीडीसी सदस्यों को सुबह मतदान स्थल से कथित रूप से अगवा करने के मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुना.

हाईकोर्ट ने गायब बीडीसी सदस्यों को ढूंढने का आदेश दिया: मामले की स्थिति जानने के लिए कोर्ट ने एसएसपी, जिला अधिकारी और एएसपी से कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का कहा. करीब दस मिनट के बाद दोनों अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. कोर्ट ने उनसे कहा कि मतदान शांतिपूर्वक कराएं. जो 10 बीडीसी के सदस्य कोर्ट में आये थे, उन्हें कोर्ट ने मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए पुलिस सुरक्षा देने को कहा. जिन पांच सदस्य के अपहरण का आरोप कांग्रेस ने लगाया था, उन्हें ढूंढ कर मतदान केंद्र तक लाने को भी कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने मतदान का समय बढ़ाने को भी कहा है. कोर्ट ने जिला अधिकारी और एसएसपी से शाम साढ़े चार बजे इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

कांग्रेस ने पांच बीडीसी मेंबर के अपहरण का आरोप लगाया है: मामले के अनुसार आज सुबह कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके पांच बीडीसी सदस्य मतदान स्थल से अगवा कर दिए गए हैं. इससे मतदान स्थल में अफरातफरी मच गई. इसकी वजह से नैनीताल के समस्त मार्ग पुलिस ने बंद कर दिए. बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच लात घूंसे भी चले. इससे क्षुब्ध होकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, संजीव आर्या, सुमित हृदयेश, भुवन कापड़ी, अध्यक्ष पद की उम्मीदवार पुष्पा नेगी, उनके दस बीडीसी सदस्यों सहित सैकड़ों समर्थक चुनाव छोड़कर उच्च न्यायालय पहुंचे. उनके द्वारा उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई गई. पुष्पा नेगी की तरफ से कहा गया कि उनके सदस्यों को विपक्षी समर्थकों के द्वारा अगवा किया गया है. उन्हें ढूंढा जाये, तथा उनको सुरक्षा दी जाये.

ये भी पढ़ें: जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान जारी, नैनीताल में बड़ा हंगामा