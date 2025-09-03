नई दिल्ली : बुधवार दोपहर दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में एक बार फिर भारी बारिश हुई . जिससे नदी-नाले जो पहले से ही उफान पर थे उनमें और तेजी आ गई और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया. बारिश से एनसीआर में कई सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
बुधवार दोपहर हुई बारिश ने बढ़ाई मुसीबत : बुधवार दोपहर पूरे दिल्ली-एनसीआर में भीषण बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार आज शाम तक दिल्ली में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. बारिश से 6 सितंबर तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है वहीं 7 और 8 सितंबर को "सामान्यतः बादल छाए रहेंगे".
#WATCH | Delhi: Traffic congestion and slow vehicular movement on Mathura Road amid continuous rainfall in Delhi-NCR pic.twitter.com/qJpVsJv6tG— ANI (@ANI) September 3, 2025
दिल्ली में कई इलाके जलमग्न : इस बारिश के बाद जहां दिल्ली में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं. वहीं जलस्तर थोड़ा और बढ़ने पर पानी रिंग रोड की ओर बढ़ेगा जिससे लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ेगा. यमुना के इलाके में करीब 10 फीट तक पानी भर गया है.निचले इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लगभग 15 हजार लोगों को विस्थापित होना पड़ा है. सिंचाई मंत्री ने आईटीओ बैराज का निरीक्षण किया और बुधवार रात से जलस्तर में कमी आने की उम्मीद जतायी.
#WATCH Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Firoz Shah Road pic.twitter.com/APGPjsScft— ANI (@ANI) September 3, 2025
एनडीआरएफ ने बचाव और राहत अभियान किया तेज :यमुना खादर और मयूर विहार फेज-1 में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने बचाव और राहत अभियान तेज कर दिया है. एनडीआरएफ कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि कई टीमें मौके पर मौजूद हैं. सिंह ने कहा, "निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. हमारी टीमें कल रात से ही यहाँ तैनात हैं...14-18 टीमें स्टैंडबाय पर हैं...चार टीमें यहां तैनात हैं.
#WATCH | Yamuna river continues to flow above the danger mark in Delhi; Visuals from Old Yamuna Bridge. pic.twitter.com/vypHTNP1Uo— ANI (@ANI) September 3, 2025
बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद रेस्क्यू जारी : यमुना बाज़ार में, बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. ओल्ड उस्मानपुर और ओल्ड गढ़ी मेंडू के ग्रामीणों को भी इसी तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा है. नदी का पानी उनके मोहल्लों में भर जाने के बाद परिवारों को अपने मवेशियों के साथ घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा है.
#WATCH | Delhi: Vasudev Ghat area flooded as water level of River Yamuna rises.— ANI (@ANI) September 3, 2025
Drone visuals from the area shot at 2:10 pm today. pic.twitter.com/heBVJZJxS5
प्रशासन की मदद को लेकर लोगों ने जताया असंतोष : ओल्ड उस्मानपुर निवासी राकेश ने बताया कि जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है और कई घरों में घुस गया है. हमें दो दिन पहले घर खाली करने का आदेश दिया गया था. अब यहां राहत शिविर लगा दिए गए हैं. कोई सुविधा नहीं है, प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर है. इस गाँव में लगभग 2,500 लोग अपने मवेशियों के साथ रहते हैं. सभी जानवरों को समय रहते बचा लिया गया "
