वकीलों की हड़ताल के बीच दिल्ली पुलिस ने सर्कुलर में किया संशोधन, पुलिसकर्मियों की गवाही कोर्ट में ही करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने अपने पुराने सर्कुलर में संशोधन करते हुए कहा कि दिल्ली की अदालतों में किसी भी पुलिस अधिकारी का पुलिस थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही नहीं होगी. दिल्ली के वकील इसे अपनी जीत बता रहे हैं. सोमवार से दिल्ली के वकीलों ने पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज कराने के नोटिफिकेशन के विरोध में दोबारा हड़ताल शुरू किया था.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य मनन मिश्रा की ओर से हड़ताल वापस लेने की मांग का दिल्ली के वकीलों पर कोई असर नहीं हुआ था. इससे पहले 6 सितंबर को दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने बैठक कर मनन मिश्रा के आग्रह पर विचार करते हुए अस्वीकार कर दिया था.

दिया था स्पष्टीकरण: मनन मिश्रा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी आग्रह किया था कि वो 8 सितंबर से शुरु होने वाले न्यायिक बहिष्कार के आंदोलन को वापस लें. उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी को बीसीआई और दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) के साथ संयुक्त बैठक में 8 सितंबर को आमंत्रित किया था. उन्होंने तीन पेज का पत्र लिखकर कहा था कि 8 सितंबर की बैठक में इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाएगा. बार को लोगों क नजर में मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए. छोटी-छोटी बातों को लेकर हड़ताल से बचना चाहिए.

बहिष्कार का किया था आह्वान: बता दें कि, दिल्ली पुलिस की ओर से पत्र जारी होने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई वार्ता में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन बताते हुए 8 सितंबर से न्यायिक बहिष्कार करने का आह्वान किया था. 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दिल्ली की सभी निचली अदालतों और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र की प्रति भेजी, जिसमें कहा गया कि पुलिस थानों से केवल औपचारिक पुलिस गवाह की गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करायी जाएगी.

गवाहों के बयान जल्द दर्ज करने में मदद: पत्र में यह भी कहा गया कि औपचारिक पुलिस गवाह के अलावा जो ठोस गवाह होंगे उनकी गवाही कोर्ट रूम में सभी पक्षों से बातचीत के बाद करायी जा सकती है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे मामलों के तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी और गवाहों के बयान जल्द दर्ज करने में मदद मिलेगी. पत्र में आगे कहा गया कि अगर बचाव पक्ष के वकील किसी पुलिस गवाह का सशरीर बयान दर्ज करने की मांग करते हैं तो उस पर कोर्ट फैसला करेगा. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के मुताबिक, सभी गवाही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कराने के प्रावधान का पालन हो सकेगा और न्याय व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने में मदद मिलेगी.