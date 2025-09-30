ETV Bharat / state

सोने-चांदी के भावों में तेजी, अब हल्के वजन के आभूषणों की बढ़ी डिमांड, कम कैरेट के आभूषण भी तैयार

खरीद पर नहीं, वजन पर पड़ेगा असर: अजमेर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष अशोक बिंदल बताते हैं कि गत वर्ष की तुलना में सोने-चांदी के दाम में तेजी है. दीपावली पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है. उन्होंने कहा कि चांदी के भाव में तेजी के कारण लोग ज्यादा वजन की जगह कम वजन के चांदी के आभूषण खरीदेंगे. आभूषण लाइट वेट होने के कारण अच्छे डिजाइन बनते हैं. युवाओं को भी हल्के वजन के आभूषण पहनना पसंद है. लाइट वेट रहते हुए भी ये आभूषण मजबूत रहते हैं. उन्होंने बताया कि गत वर्ष 90 हजार रुपए तोला सोना था. इस बार 1 लाख 20 हजार रुपए तोला हो गया है. ऐसे में ज्वेलर्स ने अब 22 कैरेट की जगह 18 और 14 कैरेट के सोने के आभूषण रखना भी शुरू कर दिया है.

अजमेर: त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन सोने-चांदी के दामों में बेतहाशा वृद्धि से सर्राफा बाजार की सुस्ती टूट नहीं रही है. परंपरा का हवाला देते हुए कारोबारी दीपावली तक अच्छी खरीदारी की संभावना जता रहे हैं. हालांकि वह यह भी कह रहे हैं कि सोने-चांदी की खरीद पर नहीं, वजन पर फर्क जरूर पड़ेगा. मसलन हल्के वजन के आभूषणों की डिमांड बढ़ रही है. इसका कारण आगामी दिनों में दीपावली के बाद शादी का सीजन भी है.

कीमती धातु खरीदना हुआ महंगा: उन्होंने बताया कि वैश्विक कारण, त्योहारी और शादी के सीजन के चलते सोने-चांदी के भावों में तेजी है. इससे आम लोगों को कीमती धातु खरीदना महंगा पड़ रहा है. बिंदल ने बताया कि सोने-चांदी के दाम बढ़ने से जहां लोग 10 तोला सोना शादी के लिए ले रहे थे, अब पांच तोला सोना ही ले रहे हैं. बेटी को सोना देने में कहीं भी घाटा नहीं है. इसके दाम बढ़ने से फायदा ही है. बिंदल ने बताया कि त्योहार के सीजन में सोने-चांदी की खरीद गत वर्ष की तुलना में बराबर ही रहेगी. हालांकि वजन के मामले में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी. मसलन ज्वेलर का 1 किलो सोने में से 700 ग्राम ही बिकेगा. लेकिन सोने के भाव बढ़ने के कारण दाम उतने ही मिलेंगे.

आभूषणों की खरीदारी करते ग्राहक (ETV Bharat Ajmer)

दाम बढ़ने से बिक्री होगी कम: ज्वेलर सुशील सोनी बताते हैं कि युद्ध और तनाव की स्थितियों के चलते सोने-चांदी के भावों में तेजी है. ऐसी स्थिति में हर देश सोना खरीद रहा है. चांदी में तेजी आने का कारण इसका इंडस्ट्रीयल उपयोग बढ़ना है. बाजार में स्थिति यह है कि चांदी के लिए आर्डर किया जाए, तो 5 दिन बाद आर्डर पूरा होता है. सोनी ने कहा कि भावों को देखते हुए खरीद में कुछ मंदी रह सकती है. त्योहार को देखते हुए सोने की बिक्री जरूर होगी, लेकिन भाव को देखते हुए बिक्री कम होगी. उन्होंने कहा कि फर्क इतना है कि पहले लोग एक तोला सोने की चेन खरीदते थे. अब भाव बढ़ने के बाद 6-7 ग्राम की चेन खरीद रहे हैं. यानी भाव में तेजी के कारण खरीद में उतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वजन में काफी फर्क पड़ा है.

मनमोहक आभूषणों से सजी दुकानें (ETV Bharat Ajmer)

कम वजन के आभूषण की बढ़ी मांग: ज्वेलर राजेश शर्मा बताते हैं कि 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख साढ़े 12 हजार है. वहीं चांदी का भाव 1 लाख 49 हजार पहुंच चुका है. शर्मा ने बताया कि गत वर्ष त्योहारी सीजन में सोने-चांदी का मार्केट काफी अच्छा था, लेकिन इस बार भाव बढ़ने के कारण लोगों का बजट बिगड़ गया है. इसके बावजूद भी लोग सोना-चांदी खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं. भाव बढ़ाने के कारण कम वजन के आभूषण की मांग बढ़ी है. वहीं शादी के लिए भी लोग सोना खरीद रहे हैं. हालांकि जिन घरों में शादी की डेट अभी दूर है, वे अभी सोना सस्ते होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने आशंका जताई कि निकट भविष्य में दाम कम नहीं होने वाले हैं.