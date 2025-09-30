ETV Bharat / state

सोने-चांदी के भावों में तेजी, अब हल्के वजन के आभूषणों की बढ़ी डिमांड, कम कैरेट के आभूषण भी तैयार

ज्वेलर्स का कहना है कि चांदी की डिमांड भी बढ़ी है. विभिन्न उद्योगों में चांदी का उपयोग बढ़ने से इसकी मांग में तेजी आई है.

Lightweight jewellery
हल्के वजन के आभूषण (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 8:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन सोने-चांदी के दामों में बेतहाशा वृद्धि से सर्राफा बाजार की सुस्ती टूट नहीं रही है. परंपरा का हवाला देते हुए कारोबारी दीपावली तक अच्छी खरीदारी की संभावना जता रहे हैं. हालांकि वह यह भी कह रहे हैं कि सोने-चांदी की खरीद पर नहीं, वजन पर फर्क जरूर पड़ेगा. मसलन हल्के वजन के आभूषणों की डिमांड बढ़ रही है. इसका कारण आगामी दिनों में दीपावली के बाद शादी का सीजन भी है.

खरीद पर नहीं, वजन पर पड़ेगा असर: अजमेर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष अशोक बिंदल बताते हैं कि गत वर्ष की तुलना में सोने-चांदी के दाम में तेजी है. दीपावली पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है. उन्होंने कहा कि चांदी के भाव में तेजी के कारण लोग ज्यादा वजन की जगह कम वजन के चांदी के आभूषण खरीदेंगे. आभूषण लाइट वेट होने के कारण अच्छे डिजाइन बनते हैं. युवाओं को भी हल्के वजन के आभूषण पहनना पसंद है. लाइट वेट रहते हुए भी ये आभूषण मजबूत रहते हैं. उन्होंने बताया कि गत वर्ष 90 हजार रुपए तोला सोना था. इस बार 1 लाख 20 हजार रुपए तोला हो गया है. ऐसे में ज्वेलर्स ने अब 22 कैरेट की जगह 18 और 14 कैरेट के सोने के आभूषण रखना भी शुरू कर दिया है.

दाम बढ़ने के बावजूद अच्छी खरीदारी की उम्मीद (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: सोने-चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर, चार दिन में 9800 रुपए महंगी हुई चांदी

कीमती धातु खरीदना हुआ महंगा: उन्होंने बताया कि वैश्विक कारण, त्योहारी और शादी के सीजन के चलते सोने-चांदी के भावों में तेजी है. इससे आम लोगों को कीमती धातु खरीदना महंगा पड़ रहा है. बिंदल ने बताया कि सोने-चांदी के दाम बढ़ने से जहां लोग 10 तोला सोना शादी के लिए ले रहे थे, अब पांच तोला सोना ही ले रहे हैं. बेटी को सोना देने में कहीं भी घाटा नहीं है. इसके दाम बढ़ने से फायदा ही है. बिंदल ने बताया कि त्योहार के सीजन में सोने-चांदी की खरीद गत वर्ष की तुलना में बराबर ही रहेगी. हालांकि वजन के मामले में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी. मसलन ज्वेलर का 1 किलो सोने में से 700 ग्राम ही बिकेगा. लेकिन सोने के भाव बढ़ने के कारण दाम उतने ही मिलेंगे.

Customers shopping for jewellery
आभूषणों की खरीदारी करते ग्राहक (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: आसमां पर सोने के भाव: वैवाहिक सीजन में पसरा बूंदी सर्राफा बाजार में सन्नाटा, भाव सुन बैरंग लौट रहे ग्राहक

दाम बढ़ने से बिक्री होगी कम: ज्वेलर सुशील सोनी बताते हैं कि युद्ध और तनाव की स्थितियों के चलते सोने-चांदी के भावों में तेजी है. ऐसी स्थिति में हर देश सोना खरीद रहा है. चांदी में तेजी आने का कारण इसका इंडस्ट्रीयल उपयोग बढ़ना है. बाजार में स्थिति यह है कि चांदी के लिए आर्डर किया जाए, तो 5 दिन बाद आर्डर पूरा होता है. सोनी ने कहा कि भावों को देखते हुए खरीद में कुछ मंदी रह सकती है. त्योहार को देखते हुए सोने की बिक्री जरूर होगी, लेकिन भाव को देखते हुए बिक्री कम होगी. उन्होंने कहा कि फर्क इतना है कि पहले लोग एक तोला सोने की चेन खरीदते थे. अब भाव बढ़ने के बाद 6-7 ग्राम की चेन खरीद रहे हैं. यानी भाव में तेजी के कारण खरीद में उतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन वजन में काफी फर्क पड़ा है.

Shops adorned with stunning jewellery
मनमोहक आभूषणों से सजी दुकानें (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: प्रदेश में शादियों का सीजन शुरू, सोने-चांदी से जुड़े कारोबारी बोले, दाम कम होने से बढ़ेगी ग्राहकी

कम वजन के आभूषण की बढ़ी मांग: ज्वेलर राजेश शर्मा बताते हैं कि 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख साढ़े 12 हजार है. वहीं चांदी का भाव 1 लाख 49 हजार पहुंच चुका है. शर्मा ने बताया कि गत वर्ष त्योहारी सीजन में सोने-चांदी का मार्केट काफी अच्छा था, लेकिन इस बार भाव बढ़ने के कारण लोगों का बजट बिगड़ गया है. इसके बावजूद भी लोग सोना-चांदी खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं. भाव बढ़ाने के कारण कम वजन के आभूषण की मांग बढ़ी है. वहीं शादी के लिए भी लोग सोना खरीद रहे हैं. हालांकि जिन घरों में शादी की डेट अभी दूर है, वे अभी सोना सस्ते होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने आशंका जताई कि निकट भविष्य में दाम कम नहीं होने वाले हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

SILVER DEMAND ROSE WITH GOLDJEWELLERS FEAR LOW DEMANDREASONS OF GOLD SILVER RATE HIKEGOLD SLIVER RATE IN AJMERLIGHTWEIGHT ORNAMENTS IN DEMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.