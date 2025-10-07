ETV Bharat / state

जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग कर रहे युवक की गोली लगने से मौत

अमेठी : मुंशीगंज थाना क्षेत्र के गर थोलिया गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लग गई. आननफानन परिजन उसे लेकर संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

एसएचओ मुंशीगंज शिवाकांत त्रिपाठी के मुताबिक थाना क्षेत्र के गर थोलिया गांव निवासी मस्तराम यादव पुत्र रामस्वरूप यादव के घर पर पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम में मस्तराम के रिश्तेदार परिवार और इष्ट मित्र शामिल थे. इसी कार्यक्रम में शामिल होने देव यादव पुत्र संजय कुमार यादव निवासी मुराइन का पूरवा गरथोलिया भी थे. रात करीब 10:30 बजे नाचते गाते देव यादव ने देशी तमंचे से फायर कर दिया, लेकिन गोली आगे निकलने की बजाय बैक मार गई और गोली उसके सीने में धंस गई. गंभीर हालात में परिजन उसे लेकर संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.







एसएचओ शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि घटना की सूचना अस्पताल प्रशासन से मिली थी. अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना के बाबत आयोजनकर्ता या किसी अन्य की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.