अमेठी सड़क हादसा; ट्रक में घुसी कार, चालक सहित तीन लोगों की मौत - AMETHI ROAD ACCIDENT

बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना. मरने वालों में एक लखनऊ और दो लोग कानपुर के हैं.

अमेठी सड़क हादसा.
अमेठी सड़क हादसा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 8:21 AM IST

2 Min Read

अमेठी : बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किलोमीटर संख्या 60.1 के पास बुधवार तड़के हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत गई. हादसा लखनऊ की तरफ जा रही ट्रक में कार के घुसने से हुई. हादसे में कार चालक सहित तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. इनमें दो लोग कानपुर और एक लखनऊ का रहने का था.


पुलिस के मुताबिक बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 60.1 किलोमीटर के पास बुधवार सुबह लगभग 4 बजे गाजीपुर से लखनऊ की तरफ जा रहे ट्रक (एचआर 38 एएफ 8233) में एक ब्रेजा कार (यूपी 78 ईजे 3003) अचानक घुस गई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आननफानन कार सवार तीनों घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी पहुंचाया. जहां पर डाॅक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.


प्रभारी निरीक्षक बाजार शुक्ल अभिनेष कुमार ने बताया कि दुर्घटना बुधवार सुबह करीब चार बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 60.1 किलोमीटर के पास हुई थी. हादसा कार के ट्रक में घुसने की वजह से हुआ था. राहगीरों की मदद से कार सवार सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन किसी की जान नहीं बच सकी. मृतकों के पास से मिली आईडी के अनुसार युवकों की पहचान अर्पित विश्वकर्मा पुत्र बसन्त लाल निवासी आई 1184 वर्ड बैंक बर्रा जनपद कानपुर नगर, विमल पुत्र राम सुंदर पांडेय निवासी एलडी/113/114ए सेक्टर एफ कानपुर रोड पराग डेयरी लखनऊ और विनय दुबे पुत्र रामकिशोर दुबे निवासी आई ब्लाक आई 124 थाना बर्रा जनपद कानपुर के रूप में हुई है. परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है.

