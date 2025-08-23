अमेठी : जिले में शुक्रवार को हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने चौबीस घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें आशंका थी कि उसकी फसल खराब करने के लिए कीटनाशक डाल दिया गया था. पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है.



पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, मुखबिर की सूचना पर आरोपी रामराज (42) व पत्नी रामलली (40) को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ दो बाल अपचारी को भी पुलिस निगरानी में लिया गया है. तलाशी में आरोपी रामराज के एक झोले से सरिया मोड़ने वाला लोहे का एक कुन्द हथियार, एक खुर्पी व हाथ से एक बांस का डंडा बरामद हुआ है.

पुलिस पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि 21 अगस्त को खेत में काम कर रही रामादेवी व आकाश सरोज की हत्या कर दी थी. पूछताछ में दोनों बाल अपचारी ने रामादेवी व आकाश सरोज को लात घूंसों से मारने की बात स्वीकार की है. गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में कीटनाशक दवा छिड़काव को लेकर विवाद में मां-बेटे पर हमला हुआ था. जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस टीमों ने अथक प्रयास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मुसाफिर खाना थाने में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह था मामला : पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, 21 अगस्त को ग्राम गुन्नौर के रहने वाले जगराम सरोज ने थाना मुसाफिरखाना पर लिखित तहरीर दी थी. आरोप था कि खेत में निराई का काम कर रही उनकी बहन रामादेवी व भांजे आकाश सरोज को देवर रामराज उर्फ राजू सरोज ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया. उन्होंने तहरीर में बताया था कि देवर रामराज ने खेत में दवा डालने से फसल खराब होने की बात को लेकर अपनी पत्नी रामलली व दो पुत्रियों के साथ मिलकर हमला किया था. जिनकी सीएचसी मुसाफिरखाना ले जाते समय मृत्यु हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी.

