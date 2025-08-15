ETV Bharat / state

अमेठी ASP शैलेंद्र सिंह को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार, IPS पर हुए प्रमोट, जानिए असिस्टेंट प्रोफेसर से एडिशनल एसपी बनने तक का सफर - SHAILENDRA SINGH PROMOTED TO IPS

शैलेंद्र सिंह प्रयागराज, जौनपुर, अयोध्या, बलरामपुर सहित कई जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात रहे.

एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह को IPS पर पदोन्नत किया गया है.
एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह को IPS पर पदोन्नत किया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 4:23 PM IST

3 Min Read

अमेठी : एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह को IPS पर पदोन्नत किया गया है. साथ ही राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया है. झारखंड राज्य के गढ़वा के मूल निवासी शैलेंद्र सिंह की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टॉपर रहे शैलेंद्र कुमार सिंह पुलिस विभाग में आने से पहले जयपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे.

शैलेंद्र सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही शिक्षण कार्य करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला. इसके बाद शैलेंद्र सिंह अपना भविष्य अन्य क्षेत्रों में तलाशने लगे. शैलेंद्र सिंह का 1994 में उत्तर प्रदेश में वीडीओ के पद पर सिलेक्शन हो गया. प्रोफेसर की नौकरी छोड़ वीडीओ पद पर ज्वाइन कर लिया. 1996 में शैलेंद्र सिंह का चयन पीपीएस में हो गया. असिस्टेंट प्रोफेसर और वीडीओ की नौकरी छोड़कर पुलिस विभाग में आ गए.

अमेठी ASP शैलेंद्र सिंह को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार. (Video Credit; ETV Bharat)

कई जिलों में रहे तैनात : शैलेंद्र सिंह प्रयागराज, जौनपुर, अयोध्या, बलरामपुर सहित कई जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात रहे. जहां भी जिम्मेदारी मिली शैलेंद्र सिंह ने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया. जिसके लिए सरकार द्वारा उनका उत्साह वर्धन और सम्मान भी किया गया. 26 जनवरी 2025 को शैलेंद्र सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक का सम्मान मिला.

प्रशंसा चिन्ह सिल्वर का मिल चुका है सम्मान : इसके साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक भी मिला. इससे पहले 26 जनवरी 2020 को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह सिल्वर का सम्मान मिला. कुंभ सेवा मेडल भी मिल चुका है. 13 अगस्त 2025 को भारतीय पुलिस सेवा कैडर में प्रमोशन मिला. अभी भारतीय पुलिस सेवा में चार वर्ष की सेवा शेष है.

ब्रह्म कुमारी संस्था ने शैलेंद्र सिंह को किया था सम्मानित.
ब्रह्म कुमारी संस्था ने शैलेंद्र सिंह को किया था सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)

15 दिन में 2130 कैमरे लगवाने का रिकॉर्ड : लगभग दो माह पूर्व अमेठी में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में शैलेंद्र सिंह को तैनाती मिली. ऑपरेशन दृष्टि के तहत 15 दिनों में 2130 डिजीटल कैमरा लगवाने का रिकॉर्ड बनाया. लगभग 100 एनकाउंटर भी किए गए. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कुंभ मेला में विशेष योगदान रहा. मेला क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा बखूबी निभाया. लगभग 6 माघ मेला, 2 अर्ध कुंभ, एक महाकुंभ में जिम्मेदारी बखूबी निभाई.

महाकुंभ को चुनौती की तरह लिया : शैलेंद्र सिंह ने बताया, महाकुंभ मेला के दौरान पोस्टिंग जौनपुर में थी. मेला क्षेत्र की लगभग आधी भीड़ का आवागमन जौनपुर जिले से होकर होता था. जिसे एक चुनौती की तरह लिया और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराई.

गांव-गांव जाकर किया जागरूक : शैलेंद्र सिंह बताते है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर को लेकर आया था, उस दौरान उनकी पोस्टिंग अयोध्या में थी. इस दौरान गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उन्हें जागरूक किया गया. परिणाम स्वरूप कहीं कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी.

यह भी पढ़ें: पीपल के पेड़ पर चढ़कर 35 अंग्रेजों की गर्दन उड़ाई; यूपी की इन महिला क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत से लिया था लोहा

अमेठी : एडिशनल एसपी शैलेंद्र सिंह को IPS पर पदोन्नत किया गया है. साथ ही राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया है. झारखंड राज्य के गढ़वा के मूल निवासी शैलेंद्र सिंह की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टॉपर रहे शैलेंद्र कुमार सिंह पुलिस विभाग में आने से पहले जयपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे.

शैलेंद्र सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही शिक्षण कार्य करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला. इसके बाद शैलेंद्र सिंह अपना भविष्य अन्य क्षेत्रों में तलाशने लगे. शैलेंद्र सिंह का 1994 में उत्तर प्रदेश में वीडीओ के पद पर सिलेक्शन हो गया. प्रोफेसर की नौकरी छोड़ वीडीओ पद पर ज्वाइन कर लिया. 1996 में शैलेंद्र सिंह का चयन पीपीएस में हो गया. असिस्टेंट प्रोफेसर और वीडीओ की नौकरी छोड़कर पुलिस विभाग में आ गए.

अमेठी ASP शैलेंद्र सिंह को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार. (Video Credit; ETV Bharat)

कई जिलों में रहे तैनात : शैलेंद्र सिंह प्रयागराज, जौनपुर, अयोध्या, बलरामपुर सहित कई जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात रहे. जहां भी जिम्मेदारी मिली शैलेंद्र सिंह ने ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया. जिसके लिए सरकार द्वारा उनका उत्साह वर्धन और सम्मान भी किया गया. 26 जनवरी 2025 को शैलेंद्र सिंह को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक का सम्मान मिला.

प्रशंसा चिन्ह सिल्वर का मिल चुका है सम्मान : इसके साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक भी मिला. इससे पहले 26 जनवरी 2020 को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह सिल्वर का सम्मान मिला. कुंभ सेवा मेडल भी मिल चुका है. 13 अगस्त 2025 को भारतीय पुलिस सेवा कैडर में प्रमोशन मिला. अभी भारतीय पुलिस सेवा में चार वर्ष की सेवा शेष है.

ब्रह्म कुमारी संस्था ने शैलेंद्र सिंह को किया था सम्मानित.
ब्रह्म कुमारी संस्था ने शैलेंद्र सिंह को किया था सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)

15 दिन में 2130 कैमरे लगवाने का रिकॉर्ड : लगभग दो माह पूर्व अमेठी में अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में शैलेंद्र सिंह को तैनाती मिली. ऑपरेशन दृष्टि के तहत 15 दिनों में 2130 डिजीटल कैमरा लगवाने का रिकॉर्ड बनाया. लगभग 100 एनकाउंटर भी किए गए. शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कुंभ मेला में विशेष योगदान रहा. मेला क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा बखूबी निभाया. लगभग 6 माघ मेला, 2 अर्ध कुंभ, एक महाकुंभ में जिम्मेदारी बखूबी निभाई.

महाकुंभ को चुनौती की तरह लिया : शैलेंद्र सिंह ने बताया, महाकुंभ मेला के दौरान पोस्टिंग जौनपुर में थी. मेला क्षेत्र की लगभग आधी भीड़ का आवागमन जौनपुर जिले से होकर होता था. जिसे एक चुनौती की तरह लिया और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराई.

गांव-गांव जाकर किया जागरूक : शैलेंद्र सिंह बताते है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर को लेकर आया था, उस दौरान उनकी पोस्टिंग अयोध्या में थी. इस दौरान गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उन्हें जागरूक किया गया. परिणाम स्वरूप कहीं कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी.

यह भी पढ़ें: पीपल के पेड़ पर चढ़कर 35 अंग्रेजों की गर्दन उड़ाई; यूपी की इन महिला क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत से लिया था लोहा

For All Latest Updates

TAGGED:

ADDITIONAL SP SHAILENDRA SINGHAMETHI ASP SHAILENDRA SINGHSHAILENDRA SINGH PROMOTED TO IPSअमेठी के एएसपी शैलेंद्र सिंहSHAILENDRA SINGH PROMOTED TO IPS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण तेज; 111 मंदिर और 11 मजार को नई जगह देने की प्रक्रिया जारी, जानिए तोड़े जाने के बाद क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का?

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.