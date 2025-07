ETV Bharat / state

उत्तराखंड में अमेरिकी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी, पीएम रिपोर्ट का इंतजार - AMERICAN WOMAN DIES

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : July 20, 2025 at 11:50 PM IST | Updated : July 21, 2025 at 12:15 AM IST 3 Min Read

ऋषिकेश: उत्तराखंड के टिहरी जिले में ऋषिकेश के पास मुनि की रेती थाना क्षेत्र में विदेशी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला अपने पति और बच्चे के साथ उत्तराखंड घूमने आई थी. पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक मौत के कारण साफ नहीं हो पाए है. महिला मूल रूप से अमेरिका की रहने वाली थी. अमेरिकी महिला की उत्तराखंड में मौत: पुलिस से मिली सूचना के अनुसार विदेशी महिला 17 जुलाई को ही अपने पति और बेटे के साथ ऋषिकेश के पास शिवपुरी पहुंची थी. महिला का नाम कसांड्रा आयन जोन्स था, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली थी. महिला अपने परिवार के साथ शिवपुरी इलाके में ही स्थित रिसोर्ट में रुकी हुई थी. अचानक बेहोश होकर रिसेप्शन पर गिरी महिला: बताया जा रहा है कि दो दिनों तक रिसोर्ट के रुकने के बाद शनिवार 19 जुलाई दोपहर को महिला ने चेक आउट किया. जैसे ही महिला रिसोर्ट के रिसेप्शन पर पहुंची, तभी वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई. रिजॉर्ट के स्टाफ ने भी देरी किए बिना एंबुलेंस बुलाई. एंबुलेंस से महिला को ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल भेजा. इस दौरान रिजॉर्ट के स्टाफ ने पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी थी. सूचना मिलते ही हॉस्पिटल पहुंची महिला: सूचना मिलते ही पुलिस भी सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि विदेशी महिला की मौत हो चुकी है. मुनि की रेती थाना के वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे ने बताया कि पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और मोर्चरी में रखवा दिया है. महिला का पति और बेटा भी वहीं पर मौजूद थे. पुलिस ने बताया कि महिला की मौत की जानकारी अमेरिकी दूतावास को भी दे दी गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही महिला के मौत के कारणों का पता चल पाएगा. उसी के आधार पर पुलिस मामले की जांच करेंगी. महिला के पति का बयान: मामला अमेरिकी महिला से जुड़ा है. इसीलिए पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने उच्च अधिकारियों को भी मामले की सूचना दे दी है. इसके अलावा महिला के पति का कहना है कि उसकी पत्नी की मौत किसी जहरीले कीड़े के काटने से हुए है. हालांकि पुलिस इस बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा है. पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. पढ़ें--- पिता को पसंद नहीं था बेटी का प्यार, गंगनहर में धक्का देकर दिया मार, कांवड़ियों ने दी पुलिस को सूचना

