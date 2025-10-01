ETV Bharat / state

उदयपुर में 'ड्रैगन बनाम हाथी' पर विचारगोष्ठी, भारत-चीन रिश्तों की नई तस्वीर पर विशेषज्ञों ने रखे विचार

अमेरिकी टैरिफ पर भी बात : अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे भारत को थोड़ी समस्या हुई है, लेकिन वैश्विक बाजार खुले हुए हैं और भारत इस चुनौती का सामना कर सकता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों चाहते हैं कि भारत उनके पक्ष में आए, लेकिन भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है. रणाडे ने यह भी कहा कि चीन और अमेरिका के बीच यह प्रतिस्पर्धा दुनिया में एक नंबर बनने की है और देखना होगा कि भविष्य में इसके परिणाम क्या होंगे.

इस बातचीत में जयदेव रणाडे ने कहा कि भारत और चीन के बीच हाल के समय में तनाव कम हुआ है. उन्होंने बताया कि अगर दोनों देश इसी सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें, तो यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अभी यह प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है और समय के साथ ही इसका पूरा असर दिखाई देगा. रणाडे ने इसे 'जीरो स्टेप' से शुरूआत बताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में स्थिरता आने में समय लगेगा.

तनाव के बीच भारत और चीन : इस अवसर पर ईटीवी भारत संवाददाता ने चीन विश्लेषण और रणनीति केंद्र के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) के पूर्व सदस्य जयदेव रणाडे से विशेष बातचीत की. रणाडे ने कहा कि भारत-चीन संबंधों में तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन आर्थिक परस्पर निर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन दोनों देशों को प्रत्यक्ष टकराव से रोकते हैं. उन्होंने चेताया कि चीन की तकनीकी और सैन्य रणनीतियां भारत के लिए दीर्घकालिक चुनौती बनी रहेंगी.

कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना, पूर्व रॉ विशेषज्ञ और उपाध्यक्ष अवनीश शर्मा, मेजर जनरल सुधाकर जी और अन्य प्रतिष्ठित सुरक्षा और रणनीति विशेषज्ञ भी शामिल हुए. सभी विशेषज्ञों ने भारत के लिए रणनीतिक सतर्कता, वैश्विक परिदृश्य को समझने और अपनी स्वतंत्र नीति पर टिके रहने की आवश्यकता पर जोर दिया. उदयपुर में आयोजित यह विशेष विमर्श भारत-चीन संबंधों के भविष्य और वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा पर गंभीर विमर्श का मंच बना, जिसने नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को नए दृष्टिकोण प्रदान किए.

उदयपुर: वैश्विक कूटनीति और एशियाई परिदृश्य में भारत-चीन संबंधों के बदलते आयामों पर 'जब ड्रैगन से मिला हाथी: सभ्यतागत शक्ति संघर्ष' विषय पर खास कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को उदयपुर में किया गया. इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय रणनीति, कूटनीति, तकनीक और सुरक्षा पर गहन विमर्श हुआ. कार्यक्रम के अलग-अलग सत्रों में विशेषज्ञों ने भारत-चीन रिश्तों की जटिलताओं पर प्रकाश डाला.

टैरिफ को लेकर रणाडे ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुछ हद तक दबाव में नजर आ रहे थे. चीन ने अमेरिका पर जो दबाव बनाया, उसके बाद ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए उत्साहित दिखे. भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका ने यह संदेश देना चाहा कि वह भारत के साथ खड़ा है, लेकिन भारत एक साहसी और अपनी नीति पर दृढ़ देश है, जो अपने हितों के लिए निर्णय लेता है.

उसानस फाउंडेशन का है आयोजन : इस अवसर पर उसानस फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिनव पांड्या ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य ध्यान भारत-चीन संबंधों और अमेरिका-चीन संबंधों के बदलते परिदृश्य पर है. इसके अलावा, चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक गठजोड़ के प्रभावों का भी विश्लेषण किया जा रहा है. इस फेडरेशन की पहचान सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी के रूप में होती है.

फाउंडेशन का परिचय : उसानस फाउंडेशन उदयपुर स्थित एक थिंक टैंक है जो सुरक्षा, विदेश निति पर अनुसंधान करता है. लेख प्रकाशित करता है, सेमिनार, कांफ्रेंस आयोजित करता है. यह 2020 से कार्यरत और भारत और विदेशो में प्रसिद्ध है. उसानास फाउंडेशन भारत के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर महाराणा प्रताप वार्षिक भूराजनैतिक संवाद उदयपुर में आयोजित करवाता है. अभी तक इसे 4 बार आयोजित करवा चुका है. इसमें देश-विदेश से राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, राजदूत, सामरिक विषयो के विशेषज्ञ हर साल आते है.

भारत-चीन के पहलुओं पर गहनता से चर्चा : 'भारत-चीन संबंधों का पुनर्मूल्यांकन: सामरिक विमुखता, आर्थिक निरंतरता और उभरती तकनीकी प्रतिस्पर्धा' विषय पर चर्चा में यह सवाल प्रमुखता से उठा कि क्या मौजूदा 'सावधानीपूर्ण पुनःसंतुलन' स्थायी शांति का मार्ग खोलेगा या यह केवल गहन महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के बीच एक सामरिक विराम है.

दूसरे सत्र 'चीनी राज्य के भीतर: दल शक्ति, विमर्श निर्माण और गुप्तचरी' में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के प्रचार तंत्र, डिजिटल नियंत्रण और वैश्विक जनमत को प्रभावित करने की रणनीतियों का विश्लेषण किया गया. वक्ताओं ने बताया कि घरेलू शासन, दल निष्ठा, खुफिया गतिविधियां और प्रचार तंत्र आपस में गहराई से जुड़े हैं और यही चीन की आक्रामक वैश्विक भूमिका को परिभाषित करते हैं.

इन सत्रों पर भी रहा ध्यान : इस कार्यक्रम के दौरान सत्र 'शुल्क से ऊर्जा भू-राजनीति तक: अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के वैश्विक निहितार्थ' में विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता अब वैश्विक व्यवस्था को नया रूप दे रही है. व्यापार युद्ध, तकनीकी निर्यात (विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप), ऊर्जा सुरक्षा और दुर्लभ खनिज संसाधनों पर नियंत्रण इस संघर्ष के प्रमुख पहलू हैं. ऊर्जा भू-राजनीति के संदर्भ में अमेरिका द्वारा चीन पर ईरान और रूस से तेल खरीद बंद करने का दबाव भी चर्चित रहा.

इसके बाद 'चीन-पाकिस्तान धुरी: रणनीतिक भाईचारा और भारत पर प्रभाव' विषय पर हुए सत्र में चीन-पाकिस्तान के रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग पर गहन चर्चा हुई. विशेषज्ञों ने बताया कि पाकिस्तान का 'रिमोट सेंसिंग उपग्रह 1' (पीआरएसएस-1) चीन से प्रक्षेपित किया गया है, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की निगरानी और संसाधन मानचित्रण में अहम भूमिका निभा रहा है. इस साझेदारी के भारत की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ने की संभावना जताई गई.