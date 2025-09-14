ETV Bharat / state

अमेरिकी टैरिफ से बचने की जुगत: भारतीय ज्वेलरी अब मिडिल ईस्ट–यूरोप से पहुंचेगी अमेरिका, 9 कैरेट हॉलमार्क से सस्ता होगा सोना

ज्वेलरी इंडस्ट्री की एक और बड़ी पहल 9 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी है. भारतीय बाजार में 22 और 18 कैरेट गोल्ड के आभूषण बनाए जाते थे.

भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री
भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025 at 2:20 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 2:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री के सामने अमेरिकी टैरिफ ने गहरी चुनौती खड़ी कर दी है. अमेरिका भारतीय ज्वेलरी का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% आयात शुल्क के कारण निर्यात पर गहरा असर पड़ा है. इस परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय कारोबारी नए रास्ते तलाश रहे हैं.

इन्फॉर्मा मार्केट्स के एमडी योगेश मुद्रास ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि अमेरिका तक सीधे सप्लाई करने की बजाय भारतीय ज्वेलरी को अब मिडिल ईस्ट व यूरोपीय देशों के जरिए अमेरिका भेजने की योजना पर काम हो रहा हैं. इन देशों के साथ अमेरिका के बेहतर व्यापारिक रिश्ते हैं. वहां से अपेक्षाकृत कम टैरिफ लगता है.

इन्फॉर्मा मार्केट्स के एमडी योगेश मुद्रास (ETV Bharat)

योगेश ने कहा कि यह कदम केवल शॉर्ट–टर्म सॉल्यूशन है. इसके साथ ही भारतीय उद्योग अब मिडिल ईस्ट और यूरोप जैसे नए बाजारों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है. यहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय मौजूद है, जिससे ज्वेलरी की डिमांड को और भी मजबूती मिल सकती है. इस तरह टैरिफ संकट से जूझते हुए भी भारत नया बाजार बनाने की दिशा में काम कर रहा है.

9 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी से सस्ता होगा सोना: ज्वेलरी इंडस्ट्री की एक और बड़ी पहल 9 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी है. अभी तक भारतीय बाजार में 22 और 18 कैरेट गोल्ड के आभूषण आमतौर पर बनाए जाते थे. लेकिन अब इंडस्ट्री ने सरकार से 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की अनुमति मांगी है. योगेश मुद्रास ने बताया कि सरकार को इसके लिए आवेदन भेजा गया है. मंजूरी मिलने पर अगले छह महीने में इसका उत्पादन शुरू हो सकता है. 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बाजार में सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होगी. इससे मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भी आसानी से आभूषण खरीद सकेंगे. कम कैरेट के कारण ज्वेलरी में सोने की मात्रा घटेगी, लेकिन डिजाइन की विविधता बढ़ेगी. इससे ज्यादा डिजाइनों वाले हल्के आभूषण मार्केट में दिखेंगे. चूंकि यह हॉलमार्क प्रमाणित होगा, इसलिए उपभोक्ताओं में भरोसा भी बनेगा. योगेश ने कहा कि ग्राहकों को सस्ते दाम में आभूषण मिलेंगे तो खरीदारी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी. इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिलेगी.

भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री
भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री (ETV Bharat)

सिल्वर बन रहा ‘न्यू गोल्ड’: सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ताओं का रुझान अब चांदी के आभूषणों की ओर बढ़ रहा है. योगेश ने कहा कि वर्तमान में बाजार में सबसे ज्यादा खरीदार सिल्वरज्वेलरी के लिए आ रहे हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि “सिल्वर इज बीकमिंग न्यू गोल्ड” फिर भी इंडस्ट्री गोल्ड को लेकर भी नई पहल कर रही है, जिससे दोनों सेगमेंट्स को संतुलित रखा जा सके.

ज्वेलरी इंडस्ट्री
ज्वेलरी इंडस्ट्री (ETV Bharat)

दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर 2025 में दिखा असर: प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इस समय दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर (DJGF) 2025 का आयोजन हो रहा है. इसमें 600 से ज्यादा एग्ज़िबिटर्स और 1200 से अधिक ब्रांड्स ने भाग लिए हैं. यहां पर पारंपरिक जड़ाऊ, पोल्की, कुंदन के साथ-साथ आधुनिक हल्के डिज़ाइनों का प्रदर्शन किया गया है. हांगकांग ज्वेलरी एंड जेम फेयर के सहयोग से इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित यह मेला फेस्टिविटी ऑफ बिज़नेस कैंपेन का हिस्सा है. इसका उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते जेम्स व ज्वेलरी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 14, 2025 at 2:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JEWELLERY MARKET IN DELHIUS TARIFFS ON INDIAINDIA US RELATIONSभारत पर अमेरिकी टैरिफTARIFF IMPACT ON JEWELLERY MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट दंगल, 'कोहली के न होने से पाकिस्तान को एडवांटेज है': मिस्बाह उल हक

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.