Rajasthan: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग का दिन, गूगल पर सर्च हुई इस बात की भारत तक चर्चा

जयपुर: अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति के चुनाव को हाल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण चुनावों में से एक माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषक अविनाश कल्ला के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इर्द-गिर्द तीसरी बार केंद्रित इस चुनाव में, उनका रिकॉर्ड और विचार स्पष्ट रूप से जाने जाते हैं. जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में कमला हैरिस पहली महिला राष्ट्रपति बनने का जनादेश चाहती हैं और अपने संदेश "वी द पीपल" (हम, लोग) के साथ आगे बढ़ रही हैं.

दोनों प्रत्याशियों के प्रचार अभियान के बीच गूगल पर सर्च की गई एक बात अमेरिका के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी का मुद्दा बन चुकी है. इस बात का जिक्र अविनाश कल्ला ने भी हाल में अपनी एक पोस्ट में किया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका के चुनाव में गूगल पर सर्च ऑप्शन में will my husband know who i vote for काफी ट्रेन्डिंग में है.

एक महिला का ट्वीट बना चर्चा : ब्रेकअप या तलाक के बाद महिलाओं को फिर से आगे बढ़ने में मदद करने वाली एक वेबसाइट की संस्थापक ओलिविया ड्रेइजेन होवेल की सोशल मीडिया वेबसाइट X की पोस्ट ने दुनिया भर में चर्चित चुनाव के बीच नई बात को छेड़ दिया. हॉवेल का यह ट्वीट जमकर वायरल हुआ था. अपनी पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि हमें यह सवाल बहुत मिल रहा है. यह सवाल था कि "क्या मेरे पति यह पता लगा सकते हैं कि मैं राष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट दे रही हूं ?" हॉवेल का मूल ट्वीट चुनाव से पहले वायरल हुआ, जिसे 8.9 मिलियन से अधिक बार देखा गया और 13,500 बार से ज्यादा रीट्वीट किया गया. इस पोस्ट के बाद लगातार गूगल पर भी will my husband know who i vote for को सर्च किया जा रहा है.