भरतपुर रेलवे स्टेशन पर अमेरिकी महिला पर्यटक की तबियत बिगड़ी, इलाज के दौरान मौत

भरतपुर: यूएसए के अटलांटा से आई 85 वर्षीय महिला पर्यटक डोरोथी ली नोरा की गुरुवार को भरतपुर रेलवे स्टेशन पर अचानक तबियत बिगड़ गई. विदेशी पर्यटक अपने साथियों के ग्रुप के साथ आगरा घूमने के बाद रणथंभौर जाने के लिए भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थीं. स्टेशन पर ही उनकी तबियत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि साथी पर्यटकों ने तुरंत स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों से मदद मांगी.

अस्पताल में उपचार के दौरान मौत: सूचना पर आरबीएम पुलिस चौकी के एएसआई मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और महिला पर्यटक को तत्काल आरबीएम अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही देर बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रशासन ने तत्काल मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार: एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में महिला की मौत प्राकृतिक कारणों से होना प्रतीत हो रही है. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक तौर पर मौत का कारण स्पष्ट किया जाएगा. पुलिस ने मृतक महिला के परिवार और पर्यटक ग्रुप के अन्य सदस्यों से संपर्क कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.