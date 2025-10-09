ETV Bharat / state

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर अमेरिकी महिला पर्यटक की तबियत बिगड़ी, इलाज के दौरान मौत

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर 85 वर्षीय अमेरिकी महिला पर्यटक की तबियत अचानक बिगड़ गई. वह अपने साथियों के साथ रणथंभौर जा रही थी.

अमेरिकी महिला पर्यटक की तबियत बिगड़ी
भरतपुर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 7:41 PM IST

भरतपुर: यूएसए के अटलांटा से आई 85 वर्षीय महिला पर्यटक डोरोथी ली नोरा की गुरुवार को भरतपुर रेलवे स्टेशन पर अचानक तबियत बिगड़ गई. विदेशी पर्यटक अपने साथियों के ग्रुप के साथ आगरा घूमने के बाद रणथंभौर जाने के लिए भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थीं. स्टेशन पर ही उनकी तबियत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि साथी पर्यटकों ने तुरंत स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों से मदद मांगी.

अस्पताल में उपचार के दौरान मौत: सूचना पर आरबीएम पुलिस चौकी के एएसआई मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और महिला पर्यटक को तत्काल आरबीएम अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही देर बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रशासन ने तत्काल मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार: एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में महिला की मौत प्राकृतिक कारणों से होना प्रतीत हो रही है. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आधिकारिक तौर पर मौत का कारण स्पष्ट किया जाएगा. पुलिस ने मृतक महिला के परिवार और पर्यटक ग्रुप के अन्य सदस्यों से संपर्क कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ग्रुप के सदस्य रणथंभौर रवाना: महिला पर्यटक जिस विदेशी ग्रुप के साथ यात्रा कर रही थीं, वह लोग आगे रणथंभौर के लिए रवाना हो गए हैं. वहीं, ग्रुप के एक सदस्य भरतपुर में ही रुके हुए हैं ताकि आवश्यक औपचारिकताएं, दस्तावेजी कार्रवाई और पुलिस प्रक्रिया पूरी की जा सके. स्थानीय प्रशासन ने दूतावास से भी संपर्क साध लिया है ताकि आवश्यक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें.

पर्यटन सीजन में बढ़ी सतर्कता: घटना के बाद भरतपुर रेलवे स्टेशन और पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य जांच को लेकर सतर्कता बढ़ाने की बात कही है. भरतपुर में इन दिनों आगरा और रणथंभौर घूमने आने वाले सैकड़ों विदेशी पर्यटक ट्रांजिट के रूप में रुकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में तत्काल चिकित्सकीय सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित मदद पहुंचाई जा सके.

