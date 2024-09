ETV Bharat / state

5 स्टार होटल में चेकआउट से पहले US प्रोफेसर चल बसे, शिकागो के शख्स की कमरे में मौत - US Professor Dies In 5 Star Hotel

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : 5 hours ago | Updated : 4 hours ago

इंदौर के 5 स्टार होटल के कमरे में मिला अमेरिकी नागरिक का शव ( ETV Bharat )

इंदौर: मिनी मुंबई इंदौर के फाइव स्टार होटल के एक कमरे में विदेशी नागरिक का शव पाया गया. अमेरिकी प्रोफेसर शिकागो से एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए इंदौर आए हुए थे. जो होटल के कमरे में मृत पाए गए. विदेशी नागरिक माइकल रेनॉल्ड्स के मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. विदेशी नागरिक की मौत की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

Last Updated : 4 hours ago