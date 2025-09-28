ETV Bharat / state

राजस्थान के किसान भंवर सिंह को अमेरिका से आया बुलावा, उनके खेतों को देखने पहुंचे US के कृषि वैज्ञानिक

प्रदेश के किसान भंवर सिंह पीलीबंगा के जैविक खेती के नवाचार को देखने अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक राजस्थान पहुंचे हैं.

किसान भंवर सिंह पीलीबंगा
किसान भंवर सिंह पीलीबंगा को अमेरिका से बुलावा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 1:52 PM IST

जयपुर : राजस्थान के किसानों की ओर से किए जा रहे जैविक खेती के नवाचारों की गूंज अब अमेरिका में सुनाई देने लगी है. जैविक खेती गुरु के नाम से पहचाने जाने वाले भंवर सिंह पीलीबंगा को अब अमेरिका से बुलावा आया है. खेती में केमिकल के बढ़ते उपयोग से भूमि बंजर हो ही रही है. साथ ही जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है उससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं. ऐसे में अब राजस्थान का किसान जैविक खेती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है. जैविक खेती के बढ़ते क्षेत्रफल और उसके नवाचारों की चर्चा विदेशों में भी हो रही है.

यही वजह है कि प्रदेश के किसान भंवर सिंह पीलीबंगा की जैविक खेती के नवाचार को देखने अमेरिका के लिए कृषि वैज्ञानिक राजस्थान पहुंच चुके हैं. दो दिन तक अमेरिका की एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रिसर्च डायरेक्टर प्रतिनिधि मंडल के साथ झुंझुनू जिले के पोंख में जैविक खेती का बारीकी से अध्ययन किया. भंवर सिंह सहित अमेरिका कृषि वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव साझा किए. इसके साथ अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने भंवर सिंह को जैविक खेती के लिए आमंत्रित किया.

किसान भंवर सिंह ने दी जानकारी

अमेरिका से आया बुलावा : राजस्थान के उन्नत ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्म के लिए विशेष पहचान रखने वाले जैविक गुरु भंवर सिंह पीलीबंगा और उनकी टीम USA में जैविक खेती को लेकर प्रशिक्षण देगी. साउथ डकोटा स्कूल का माइंस एंड टेक्नोलॉजी में रसायन एवं जैविक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग के विशिष्ट प्रोफेसर डॉ. राजेश सैनी ने बताया कि USA में करीब 1 बिलियन यानी 8900 करोड़ का केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग किया जाता है. इस संबंध में जब उनकी बात राजस्थान के भंवर सिंह पीलीबंगा से हुई तब उन्होंने 20 से 30% कम करने की बात कही.

भंवर सिंह पीलीबंगा ने डॉ. राजेश के सेनी को आश्वस्त किया कि वे और उनकी टीम जैविक खेती के उपाय से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग 50 से 60% कम कर देंगी. भंवर सिंह ने बताया कि डॉक्टर राजेश सेनी और उनकी टीम पिछले 1 साल से हमसे डेटा ले रही है और उनकी ओर से की गई खेती पर रिसर्च कर रही है. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वहां का जो टेंपरेचर और जलवायु है उससे किसी तरह की समस्या नहीं होगी. इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा.

किसान भंवर सिंह
किसान भंवर सिंह (ETV Bharat GFX)

अमेरिका में दिखाएंगे कमाल : भंवर सिंह पीलीबंगा ने बताया कि वह और उनकी टीम जाकर सोयाबीन, मक्का जैसी क्रॉप पर केमिकल फर्टिलाइजर कम करने के लिए जैविक खेती की प्रक्रिया को अपनाएंगे. जो काम हम यहां पर हजारों रुपए से भी कम में करते हैं, वह काम वहां करोड़ों रुपए खर्च करके किया जाता है. उन्होंने कहा बैक्टीरिया तो सभी के पास है, लेकिन उसको किस तरीके से काम में लेना है, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है. किस स्टेज पर किस फसल को क्या देना है? कौन से कीड़े को कहां इस्तेमाल करना है? उसे कितना कंट्रोल करना है? किस स्टेज पर ले जाकर कंट्रोल करना है? इन सब बातों का विशेष ध्यान दिया जाएगा. भंवर सिंह ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर पर करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसे इस तकनीक के माध्यम से कम किया जा सकता है.

किसान भंवर सिंह पीलीबंगा
किसान भंवर सिंह पीलीबंगा (ETV Bharat)

जैविक खेती का गुरु बनता राजस्थान : हनुमानगढ़ जिले के भंवर सिंह पीलीबंगा प्रदेश के किसानों के लिए न केवल एक उम्मीद बनकर उभरे हैं, बल्कि जैविक खेती के गुरु के रूप में भी उभर रहे हैं. मात्र 1 बीघा जमीन के मालिक भंवर सिंह पीलीबंगा ने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े जमींदार नहीं कर सके. भंवर सिंह ने अपने नवाचार से जहां खेती की लागत कम की है, वहीं बीज कम डालकर उपज भी ज्यादा ली है. यही नहीं ऑर्गेनिक खेती कर भंवर सिंह फसल की कीमत भी भरपूर ले रहे हैं.

भंवर सिंह ने बताया कि वह पिछले 14 साल से खेती में नवाचार कर रहे हैं. उन्होंने खेती की लागत को कम किया है और बीज की मात्रा घटाकर भी उत्पादन को बढ़ाया है. साथ ही ऑर्गेनिक खेती के जरिए वह अपनी उपज को बेहतर दाम पर बेचने में सफल हो रहे हैं. ऑर्गेनिक खेती होने के कारण इसमें महंगी दवा और पेस्टिसाइड की भी आवश्यकता नहीं है. गोबर जैसी ऑर्गेनिक और सस्ती खाद की ही जरूरत होती है. इसके अलावा ऑर्गेनिक गेहूं होने के कारण कीमत भी ज्यादा मिल रही है, यानी लागत कम और ज्यादा उपज के साथ ही फायदा भी अधिक.

पीलीबंगा के जैविक खेती के नवाचार
पीलीबंगा के जैविक खेती के नवाचार (ETV Bharat)

ऑर्गेनिक खेती के राजस्थान सरकार के ब्रांड एम्बेसडर रहे : भंवर सिंह हमेशा से सोचते थे कि उनका इलाका और पूरा हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिला जहर युक्त खेती की चपेट में आ रहा है. इसके चलते कैंसर रोग घर-घर में फैल रहा है. ऐसे में मात्र 1 बीघा जमीन का मालिक होते हुए भी उन्होंने जहर मुक्त खेती के नवाचार के प्रयास किए और देशभर में ऑर्गेनिक खेती की अलख जगाई. इस कारण उनको जैविक गुरु कहा जाता है. वे ऑर्गेनिक खेती के राजस्थान सरकार के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं. साथ ही कई यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है.

भंवर सिंह बताते हैं कि बिना दवा और पेस्टिसाइड के और कम बीज में ज्यादा उपज हो सकती है और वो भी ऑर्गेनिक तो निश्चित रूप से खेती घाटे का सौदा नहीं है. इसके साथ जहर मुक्त संतुलित पद्धति की खेती से बीमारियां भी खत्म होगी और नागरिकों को बिना जहर का खानपान मिलेगा. वहीं, भंवर सिंह पीलीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और सीकर जिलों और एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा में विशेष तौर पर जैविक खेती के लिए अपनी पहचान रखते हैं.

