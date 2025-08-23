ETV Bharat / state

कलियासौड़ में यात्रियों की सुविधा के होगा एमिनिटी सेंटर का निर्माण, मिलेंगी ये सुविधाएं - AMENITY CENTRE

उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने में प्रयासरत है. जिससे स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके.

amenity center Kaliyasaur
कलियासौड़ एमिनिटी सेंटर (Photo-Information Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 23, 2025 at 12:27 PM IST

3 Min Read

श्रीनगर: प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर मार्ग पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित विकास कार्य की शुरुआत होने जा रही है. राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलियासौड़ में एक अत्याधुनिक एमिनिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे ना केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुदृढ़ होगी.

इस केंद्र का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक विश्राम स्थल उपलब्ध कराना है. जहां उन्हें विश्राम करने के साथ-साथ स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प और उत्पादों का अनुभव भी मिलेगा. परियोजना का सबसे खास पहलू यह है कि इस केंद्र का संचालन स्थानीय निवासियों के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) द्वारा किया जाएगा, जिससे महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ा जा सकेगा.

मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवन्त ने बताया कि केंद्र की संरचना पारंपरिक पहाड़ी शैली में की जाएगी, जिससे स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित किया जा सके. दो मंजिला इस भवन के भूतल पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक बाथरूम, शौचालय, वेटिंग रूम और बेबी केयर रूम की सुविधा होगी. वहीं प्रथम तल पर एक खूबसूरत कैफे और आउटलेट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां पर्यटक स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद आदि का आनंद ले सकेंगे और इन्हें खरीद भी सकेंगे.

इस परियोजना के लिए कुल 142.37 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है. इसमें से 60 लाख रुपये ग्रामोत्थान परियोजना और 20 लाख रुपये पर्यटन विभाग द्वारा पहले ही अवमुक्त कर दिए गए हैं. शेष राशि अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त की जाएगी. निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा. भूमि का चयन मंदिर मार्ग के प्रवेश द्वार के समीप किया गया है.

यात्रियों की सुविधा को और भी बेहतर बनाने के लिए केंद्र के पास ही वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. इस सुविधा केंद्र के संचालन की ज़िम्मेदारी "जय धारी मां फेडरेशन" को सौंपी जाएगी. फेडरेशन 11 गांवों के 39 स्वयं सहायता समूहों के 236 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है. इससे स्पष्ट है कि यह केंद्र केवल एक संरचना नहीं, बल्कि स्थानीय महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बनेगा.

गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने, स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एमिनिटी सेंटर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस दिशा में प्रत्येक जिले में ऐसे केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है.

पढ़ें-उत्तराखंड के इस गांव की महिलाएं घरेलू काम के साथ बनीं ट्रेकिंग गाइड, 'द वुमेंस विलेज' बनी पहचान

श्रीनगर: प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर मार्ग पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित विकास कार्य की शुरुआत होने जा रही है. राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलियासौड़ में एक अत्याधुनिक एमिनिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिससे ना केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुदृढ़ होगी.

इस केंद्र का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक विश्राम स्थल उपलब्ध कराना है. जहां उन्हें विश्राम करने के साथ-साथ स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प और उत्पादों का अनुभव भी मिलेगा. परियोजना का सबसे खास पहलू यह है कि इस केंद्र का संचालन स्थानीय निवासियों के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) द्वारा किया जाएगा, जिससे महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ा जा सकेगा.

मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवन्त ने बताया कि केंद्र की संरचना पारंपरिक पहाड़ी शैली में की जाएगी, जिससे स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित किया जा सके. दो मंजिला इस भवन के भूतल पर यात्रियों के लिए अत्याधुनिक बाथरूम, शौचालय, वेटिंग रूम और बेबी केयर रूम की सुविधा होगी. वहीं प्रथम तल पर एक खूबसूरत कैफे और आउटलेट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां पर्यटक स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद आदि का आनंद ले सकेंगे और इन्हें खरीद भी सकेंगे.

इस परियोजना के लिए कुल 142.37 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है. इसमें से 60 लाख रुपये ग्रामोत्थान परियोजना और 20 लाख रुपये पर्यटन विभाग द्वारा पहले ही अवमुक्त कर दिए गए हैं. शेष राशि अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त की जाएगी. निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा. भूमि का चयन मंदिर मार्ग के प्रवेश द्वार के समीप किया गया है.

यात्रियों की सुविधा को और भी बेहतर बनाने के लिए केंद्र के पास ही वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. इस सुविधा केंद्र के संचालन की ज़िम्मेदारी "जय धारी मां फेडरेशन" को सौंपी जाएगी. फेडरेशन 11 गांवों के 39 स्वयं सहायता समूहों के 236 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है. इससे स्पष्ट है कि यह केंद्र केवल एक संरचना नहीं, बल्कि स्थानीय महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बनेगा.

गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने, स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एमिनिटी सेंटर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस दिशा में प्रत्येक जिले में ऐसे केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है.

पढ़ें-उत्तराखंड के इस गांव की महिलाएं घरेलू काम के साथ बनीं ट्रेकिंग गाइड, 'द वुमेंस विलेज' बनी पहचान

For All Latest Updates

TAGGED:

KALIYASOUD AMENITY CENTREकलियासौड़ एमिनिटी सेंटरPAURI SRINAGAR NEWSSRINAGAR DHARI DEVI TEMPLEAMENITY CENTRE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.