प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में जमीन की अदला-बदली की प्रक्रियागत खामियों को दुरुस्त कर कमिश्नर/सचिव राजस्व परिषद को तीन सप्ताह में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रमुख सचिव राजस्व से 25 सितंबर तक की गयी कार्रवाई की जानकारी सहित हलफनामा मांगा है.

अदालत ने छह महीने की मोहलत देने से किया इंकार: यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मयूर सिंह ठाकुर की जनहित याचिका पर अधिवक्ता अमित सिंह परिहार व ओंकार नाथ की दलीलों को सुनकर दिया. कोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव राजस्व ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि कमिश्नर/सचिव राजस्व परिषद को पत्र लिखकर नियमावली संशोधित करने का प्रस्ताव मांगा गया है. इसके लिए छह माह का समय दिया जाए.

विनिमय की कार्रवाई पर रोक है: इसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया और कमिश्नर/सचिव राजस्व परिषद को तीन सप्ताह में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया. याचिका में डालमिया भारत के द्वारा सरकारी जमीनों में अवैध अतिक्रमण को हटाने एवं गैरकानूनी तरीके के किये जा रहे भूमि विनिमय को निरस्त करने की मांग की गयी है.

हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 में अमरनाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में राज्य सरकार को धारा 101(2) अर्थात विनिमय की कार्रवाई पर रोक लगा रखी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में जमीन की अदला-बदली की प्रक्रियागत खामियों को दुरुस्त कर कमिश्नर/सचिव राजस्व परिषद को तीन हफ्ते में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है.

