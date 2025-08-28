ETV Bharat / state

यूपी में अब एक नहीं, तीन किमी की रेंज में स्कूलों का होगा विलय, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को लेकर निर्देश जारी - SCHOOLS MERGER IN UP

अपर मुख्य सचिव बेसिक दीपक कुमार ने जारी किया आदेश.

शिक्षा भवन
शिक्षा भवन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 6:15 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के नियमों में अब संशोधन कर दिया गया है. 50 से कम विद्यार्थियों के नामांकन वाले विद्यालयों के मर्जर के नियम में संशोधन किया गया है. प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में पेयरिंग की व्यवस्था की सीमा 1 किलोमीटर की थी, जिसे अब विभाग ने बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया है. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव बेसिक दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है. जिसके बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश भेजा गया है.

जारी आदेश
जारी आदेश (Photo credit: Basic Education Department)



उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में 50 से कम संख्या वाले विद्यार्थियों के मर्जर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब विभाग ने दायरे को बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया है. अभिभावकों का कहना था कि विभाग ने उनके बच्चों का मर्जर 1 किलोमीटर के दायरे में न कराकर 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कराया है, जिसको लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में काफी विवाद भी हुआ था. इस विवाद के बाद मंत्री बेसिक शिक्षा संदीप सिंह ने कहा था कि केवल 5000 विद्यालयों का मर्जर 1 किलोमीटर के दायरे में ही किया गया है. अब विभाग की तरफ से इस नियम को भी संशोधित कर दिया गया है.


अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपने निर्देश में कहा है कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपेक्ष में छोटे एवं कम संसाधनों वाले विद्यालयों को सामूहिक कृत करते हुए बड़े विद्यालयों के साथ एकत्रित किए जाने के संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है. इस आदेश के संदर्भ में प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की पेयरिंग के नियम में संशोधन किया गया है. अब ऐसे विद्यालयों की पहले 1 किलोमीटर की सीमा के बढ़कर 3 किलोमीटर की सीमा में किया जाएगा.'

