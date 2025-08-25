ETV Bharat / state

उज्जैन में गर्भवती महिला को ले जा रही एंबुलेंस पलटी, नीलगाय सामने देख ड्राइवर ने खोया बैलेंस - AMBULANCE OVERTURNED UJJAIN

महिला ने बीच एंबुलेंस में ही आशा कार्यकर्ता व महिला की मां की मदद से बेटे को दिया जन्म. सभी घायलों की हालत बिल्कुल ठीक.

ambulance overturned Ujjain
नीलगाय सामने आने से एम्बुलेंस पलटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 5:54 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read

उज्जैन: उज्जैन में नीलगाय सामने आने से गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जा रही एंबुलेंस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हैरान करने वाली बात ये है कि एंबुलेंस के पलटने से थोड़े समय पहले ही महिला ने वाहन में ही बच्चे को जन्म दिया था. गनीमत रही कि गर्भवती महिला सहित एंबुलेंस में सवार चालक, आशा कार्यकर्ता व महिला की मां सभी सुरक्षित हैं.

ड्राइवर ने बताया बच्चे के जन्म लेने के दौरान तेज बारिश भी हो रही थी. एंबुलेंस के सामने नीलगाय आ गई और वाहन अनियंत्रित होकर पल्टी खा गया. राहगीरों की मदद से महिला, नवजात व अन्य सभी को घट्टिया तहसील क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां से उन्हें उज्जैन रेफर किया गया.

अनियंत्रित होकर पलट गई एम्बुलेंस (ETV Bharat)

ड्राइवर से बताया कैसे हुआ हादसा!

जानकारी के मुताबिक पूरा मामला शनिवार रात 11:30 बजे का है. उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील क्षेत्र में आने वाले गांव बिछड़ोद से 24 वर्षीय गर्भवती महिला किरण को एम्बुलेंस इमर्जेंसी सेवा के तहत घट्टिया तहसील के स्वास्थ्य केंद्र लेकर जा रही थी. महिला ने बीच एम्बुलेंस में ही आशा कार्यकर्ता व महिला की मां की मदद से बेटे को जन्म दिया.

ambulance overturned Ujjain
एम्बुलेंस पलटी (ETV Bharat)

एम्बुलेंस ड्राइवर करण चौहान ने बताया कि रास्ते में महिला बच्चे को पहले ही जन्म दे दिया था. बारिश जारी थी बिछड़ोद से नजरपुर के बीच अचानक बीच सड़क नीलगाय सामने आ गई और एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई. आनन फानन में मौके से गुजर रहे राहगीर भगवान सिंह व दूसरे लोगों की मदद से एंबुलेंस में सवार सभी को स्वास्थ्य केन्द्र घट्टिया में भर्ती करवाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को उज्जैन के चरक भवन रेफर किया गया जहां उपचार जारी है.

ambulance overturned Ujjain
गर्भवती महिला ने बीच रास्ते एम्बुलेंस में ही दिया बच्चे को जन्म! (ETV Bharat)

डॉक्टर ने कहा, महिला और नवजात समेत सभी लोग एकदम स्वस्थ

शासकीय चरक भवन के डॉ. भावेश ने कहा "हादसे में महिला और नवजात समेत सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं. महिला की डिलीवरी के बाद उनका उपचार जारी है. आशा कार्यकर्ता और महिला की मां को चोट आई थी, वे लोग भी ठीक हैं. महिला परिजन भी आ गए हैं."

उज्जैन: उज्जैन में नीलगाय सामने आने से गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जा रही एंबुलेंस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हैरान करने वाली बात ये है कि एंबुलेंस के पलटने से थोड़े समय पहले ही महिला ने वाहन में ही बच्चे को जन्म दिया था. गनीमत रही कि गर्भवती महिला सहित एंबुलेंस में सवार चालक, आशा कार्यकर्ता व महिला की मां सभी सुरक्षित हैं.

ड्राइवर ने बताया बच्चे के जन्म लेने के दौरान तेज बारिश भी हो रही थी. एंबुलेंस के सामने नीलगाय आ गई और वाहन अनियंत्रित होकर पल्टी खा गया. राहगीरों की मदद से महिला, नवजात व अन्य सभी को घट्टिया तहसील क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां से उन्हें उज्जैन रेफर किया गया.

अनियंत्रित होकर पलट गई एम्बुलेंस (ETV Bharat)

ड्राइवर से बताया कैसे हुआ हादसा!

जानकारी के मुताबिक पूरा मामला शनिवार रात 11:30 बजे का है. उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील क्षेत्र में आने वाले गांव बिछड़ोद से 24 वर्षीय गर्भवती महिला किरण को एम्बुलेंस इमर्जेंसी सेवा के तहत घट्टिया तहसील के स्वास्थ्य केंद्र लेकर जा रही थी. महिला ने बीच एम्बुलेंस में ही आशा कार्यकर्ता व महिला की मां की मदद से बेटे को जन्म दिया.

ambulance overturned Ujjain
एम्बुलेंस पलटी (ETV Bharat)

एम्बुलेंस ड्राइवर करण चौहान ने बताया कि रास्ते में महिला बच्चे को पहले ही जन्म दे दिया था. बारिश जारी थी बिछड़ोद से नजरपुर के बीच अचानक बीच सड़क नीलगाय सामने आ गई और एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई. आनन फानन में मौके से गुजर रहे राहगीर भगवान सिंह व दूसरे लोगों की मदद से एंबुलेंस में सवार सभी को स्वास्थ्य केन्द्र घट्टिया में भर्ती करवाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को उज्जैन के चरक भवन रेफर किया गया जहां उपचार जारी है.

ambulance overturned Ujjain
गर्भवती महिला ने बीच रास्ते एम्बुलेंस में ही दिया बच्चे को जन्म! (ETV Bharat)

डॉक्टर ने कहा, महिला और नवजात समेत सभी लोग एकदम स्वस्थ

शासकीय चरक भवन के डॉ. भावेश ने कहा "हादसे में महिला और नवजात समेत सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं. महिला की डिलीवरी के बाद उनका उपचार जारी है. आशा कार्यकर्ता और महिला की मां को चोट आई थी, वे लोग भी ठीक हैं. महिला परिजन भी आ गए हैं."

Last Updated : August 25, 2025 at 6:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN NEWSCHILDBIRTH IN AMBULANCE UJJAINAMBULANCE OVERTURNEDMADHYA PRADESH AMBULANCE CHILDBIRTHAMBULANCE OVERTURNED UJJAIN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में फंसे शिवपुरी के तीर्थयात्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई मदद की गुहार

सीएम की घोषणा के डेढ़ साल बाद भी नहीं शुरू हुई मुरैना शुगर फैक्ट्री, 3 सितंबर से होगा आंदोलन

रीवा में करिश्मा कपूर को देख क्रेजी हुए फैंस, दादा राजकपूर यहीं दे बैठे थे अपना दिल

खिलचीपुर का 11 मील शहर दुनिया का असली प्रेम नगर, यहां मोहब्बत है पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.