उज्जैन: उज्जैन में नीलगाय सामने आने से गर्भवती महिला को अस्पताल लेकर जा रही एंबुलेंस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हैरान करने वाली बात ये है कि एंबुलेंस के पलटने से थोड़े समय पहले ही महिला ने वाहन में ही बच्चे को जन्म दिया था. गनीमत रही कि गर्भवती महिला सहित एंबुलेंस में सवार चालक, आशा कार्यकर्ता व महिला की मां सभी सुरक्षित हैं.

ड्राइवर ने बताया बच्चे के जन्म लेने के दौरान तेज बारिश भी हो रही थी. एंबुलेंस के सामने नीलगाय आ गई और वाहन अनियंत्रित होकर पल्टी खा गया. राहगीरों की मदद से महिला, नवजात व अन्य सभी को घट्टिया तहसील क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां से उन्हें उज्जैन रेफर किया गया.

अनियंत्रित होकर पलट गई एम्बुलेंस (ETV Bharat)

ड्राइवर से बताया कैसे हुआ हादसा!

जानकारी के मुताबिक पूरा मामला शनिवार रात 11:30 बजे का है. उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील क्षेत्र में आने वाले गांव बिछड़ोद से 24 वर्षीय गर्भवती महिला किरण को एम्बुलेंस इमर्जेंसी सेवा के तहत घट्टिया तहसील के स्वास्थ्य केंद्र लेकर जा रही थी. महिला ने बीच एम्बुलेंस में ही आशा कार्यकर्ता व महिला की मां की मदद से बेटे को जन्म दिया.

एम्बुलेंस पलटी (ETV Bharat)

एम्बुलेंस ड्राइवर करण चौहान ने बताया कि रास्ते में महिला बच्चे को पहले ही जन्म दे दिया था. बारिश जारी थी बिछड़ोद से नजरपुर के बीच अचानक बीच सड़क नीलगाय सामने आ गई और एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई. आनन फानन में मौके से गुजर रहे राहगीर भगवान सिंह व दूसरे लोगों की मदद से एंबुलेंस में सवार सभी को स्वास्थ्य केन्द्र घट्टिया में भर्ती करवाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को उज्जैन के चरक भवन रेफर किया गया जहां उपचार जारी है.

गर्भवती महिला ने बीच रास्ते एम्बुलेंस में ही दिया बच्चे को जन्म! (ETV Bharat)

डॉक्टर ने कहा, महिला और नवजात समेत सभी लोग एकदम स्वस्थ

शासकीय चरक भवन के डॉ. भावेश ने कहा "हादसे में महिला और नवजात समेत सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं. महिला की डिलीवरी के बाद उनका उपचार जारी है. आशा कार्यकर्ता और महिला की मां को चोट आई थी, वे लोग भी ठीक हैं. महिला परिजन भी आ गए हैं."