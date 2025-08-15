गया: "ट्रैक्टर से पत्नी को बाराचट्टी अस्पताल ले जा रहे थे. उसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही डिलीवरी हो गई. फिर हमने कहा कि अब क्या अस्पताल जाएंगे. मां तो ठीक है लेकिन मेरा बच्चा नहीं रहा." ये दर्द है हरनाही गांव के मोनू भोक्ता का, जिनकी खुशियों को जर्जर सड़क ने निगल लिया. ये इलाका गया जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.

काफी मन्नत के बाद बनने वाले थे पिता: हरनाही गांव के मोती भोक्ता काफी उदास हैं. 8 दिन पहले उनकी गर्भवती पत्नी की हालत खराब हो गई थी. गर्भवती पत्नी को ट्रैक्टर से बाराचट्टी प्राथमिक अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क इतनी खराब थी, कि ट्रैक्टर के उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने से सोनी देवी की हालत और खराब होती चली गई. इसके बाद ट्रैक्टर पर ही डिलीवरी हो गई. जच्चा की जान किसी तरह बच सकी, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका. इसके बाद मोती भोक्ता और उसकी पत्नी सोनी देवी का रो-रोकर बुरा हाल है.

सड़क बनी जानलेवा (ETV Bharat)

"भगवान को कुछ और ही मंजूर था. बीते सप्ताह मेरी गर्भवती पत्नी अचानक बीमार हुई. उसकी डिलीवरी के लिए 7-8 महीने पूरे हो चुके थे. उसे अचानक पीड़ा हुई, तो यहां एंबुलेंस नहीं आता है, तो ट्रैक्टर से ही पत्नी को ले जा रहे थे. इस बीच मेरी पत्नी की डिलीवरी ट्रैक्टर पर ही हो गई. किंतु स्थिति एकदम नाजुक थी. पत्नी तो किसी तरह बच गई. नवजात बच्चे की मौत हो गई."- मोनू भोक्ता, ग्रामीण, हरनाही गांव

ग्रामीणों की सड़क बनाने की मांग: मोनू भोक्ता ने आगे कहा, हमें ही यह दुख नहीं है, बल्कि इस इलाके के सैकड़ों लोगों की यही पीड़ा है. रास्ता खराब है, सिर्फ यहां ट्रैक्टर ही किसी तरह से चल पाता है. बरसात के दिनों में तो ट्रैक्टर भी चलना इस सड़क पर मुश्किल हो जाता है. हम मांग करते हैं, कि इस रास्ते को बनाया जाए, जो कि करीब 15 किलोमीटर तक जाता है. यह आज नहीं बन पाया है. क्योंकि यहां के सांसद और विधायक ने कोई ध्यान ही नहीं दिया.

पिपराही गांव की भी यही कहानी: वहीं, पिपराही गांव की मुनिया देवी बताती है, कि हमारे गांव में बीमार लोगों की स्थिति तब बिगड़ जाती है, जब अचानक उनकी बीमारी बढ़ती है और उन्हें इलाज के लिए ले जाने के लिए कोई यहां आवागमन की सुविधा नहीं होती. क्योंकि इस सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चलता. हम लोग डिलीवरी के लिए ट्रैक्टर से महिला को 25 किलोमीटर दूर बाराचट्टी अस्पताल या फिर 30 किलोमीटर दूर चौपारण अस्पताल को ले जाते हैं. किंतु कई बार ऐसा होता है, कि या तो कभी जच्चा तो कभी बच्चा की मौत हो जाती है.

खटोले पर मरीज (ETV Bharat)

"कभी दोनों (जच्चा-बच्चा) की ही मौत हो जाती है. पिछले कई दशकों से यही सिलसिला चल रहा है, जो आज तक थमा नहीं है. आज तक किसी ने रोड नहीं बनाया. रोड का कोई साधन नहीं दिया, जिसके कारण यहां खाने, रोजगार की समस्या भी बनी हुई है. यदि सड़क बन जाती तो यहां विकास की कहानी कुछ और होती, लेकिन यहां तो लोग बीमार नहीं पड़ने की मन्नत रखते हैं."- मुनिया देवी, ग्रामीण महिला, पिपराही

गांव में नहीं पहुंच सकती एंबुलेंस: बिहार सरकार पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछाने का दंभ भरती है, लेकिन गया जी में 15 से अधिक गांवों से जुड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है. यहां एंबुलेंस नहीं आती है, बल्कि ट्रैक्टर से गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जाता है.

15 किमी सड़क खराब: गया जी में 15 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली 15 किलोमीटर ऐसी सड़क है, जिसपर सिर्फ या तो ट्रैक्टर चल सकते हैं, या फिर पैदल लोग. किसी प्रकार हिम्मत कर बाइक से चला जा सकता है. हजारों की आबादी और 15 के करीब गांव को जोड़ने वाली यह सड़क आजादी के 78 साल बाद भी नहीं बनी.

ट्रैक्टर पर डिलीवरी (ETV Bharat)

ट्रैक्टर और खटोला का सहारा: इस सड़क में एंबुलेंस नहीं आती, बल्कि एंबुलेंस के स्थान पर ट्रैक्टर का उपयोग होता है. सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह है, कि गर्भवती महिलाएं जब बीमार होती हैं, तो उनके सामने भी बीमार होने की हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचने के लिए एंबुलेंस की जगह ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है.

"यहां एक भी सड़क हमारे इलाके में अच्छी नहीं है. हम लोग आज अपने परिवार के सदस्य को जो बीमार पड़ा है, उसे खटोले पर लेकर जा रहे हैं. खटोला पर ले जाना काफी मुश्किल होता है. करीब 2 घंटे का समय अस्पताल तक पहुंचने में लग जाता है. इसके कारण हम लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं. यहां एंबुलेंस नहीं आती है. बल्कि ट्रैक्टर से ही मरीजों को ले जाते हैं. यहां दो ही विकल्प है, या तो पैदल या फिर ट्रैक्टर. ऐसे में समझा जा सकता है, कि मरीज के साथ क्या स्थिति होती होगी."- काजल देवी, ग्रामीण महिला

गर्भवती महिला और नवजात की आफत में जान: ट्रैक्टर, जिस पर स्वस्थ आदमी का भी बैठना मुश्किल है, उस पर एक गर्भवती महिला को कैसे ले जाने की मजबूरी होती है. इसे आज तक सरकारी रहनुमा या सरकार नहीं समझ सकी. नतीजतन गर्भवती महिला को ले जाने की स्थिति में कभी जच्चा तो कभी बच्चा की मौत हो जाती है.

बाइक को धक्का लगाते लोग (ETV Bharat)

हर साल 10-15 मौतें: हर साल तकरीबन 10 से 15 ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो कि बिहार के इस 15 गांव को जोड़ने वाले सड़क की स्थिति की भयावहता को बता रहे हैं. गया जी बाराचट्टी का भलुआ पंचायत, जहां आज भी पूरे पंचायत में एक अदद कालीकरण रोड नहीं है. यहां के दर्जनों गांव के हालात बद से बदतर हैं.

71 माइल GT रोड से सिसियातरी गांव तक बदहाल सड़क: लोगों का सड़कों पर फर्राटेदार सफर करना एक सपना के समान है. इसी भलुआ पंचायत में 71 माइल जीटी रोड से सिसियातरी गांव तक तकरीबन 15 गांव जुड़े हुए हैं. 71 माइल जीटी रोड से सिसियातरी गांव तक रोड के हालात इस कदर जर्जर है, कि पता ही नहीं चलता कि यह रोड है या गडढा.

"हमारे जिम्मे सड़क का काम नहीं है. नली-गली ही हम लोग बनवा सकते हैं. यह पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यू वाले ही बता सकते हैं, कि 71 माइल से लेकर सिसियातरी तक सड़क क्यों नहीं बनी."- अभिषेक कुमार आशीष, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराचट्टी

गया की जर्जर सड़क (ETV Bharat)

'कभी नहीं बनी सड़क': वैसे गांव वालों का कहना है, कि यहां कभी सड़क बनी ही नहीं. आजादी के 78 सालों से पुश्त दर पुश्त हमलोग यही दुर्दशा झेलते आ रहे हैं. गर्भवती महिलाओं को यह जानते हुए भी कि ट्रैक्टर से ले जाना खतरे से खाली नहीं है. वहीं पैदल खटोले से ले जाने पर अस्पताल तक जाने में घंटों लग जाते हैं और इस सड़क पर पैदल चलना भी काफी मुश्किल होता है.

विकास से दूर रह गए 15 गांव: बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत भलुआ पंचायत के 15 गांव ऐसे हैं, जिन्हें आज तक एक अदद सड़क नसीब नहीं हुआ. इसके कारण इन इलाकों में विकास की समुचित रोशनी नहीं पहुंच सकी. यहां के लोग आज भी मजदूरी, लकड़ी काटना, खेती करना इसी पर निर्भर हैं. इलाके के लोग मेहनती और समझदार हैं, लेकिन इनकी हर समझदारी और मेहनत तब बेकार लगने लगती है, जब एक अदद सड़क के लिए उन्हें अलग-अलग विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ता है.

इस सड़क से जुड़े हैं ये गांव: 71 माइल से सिसियातरी तक की दूरी करीब 15 किलोमीटर है. 15 के करीब गांव इस सड़क से जुड़े हैं, जिसमें फुनगुनिया, दोआठ, बड़की चापी, छोटकी चापी, सिसियातरी, पिपराही, हरनाही, गुलरिया टांड़, डांग, शंखवा समेत अन्य गांव है. इन गांव को जोड़ने वाली एक ही सड़क है, वह है 71 माइल से सिसियातरी तक की. यह ऐसी सड़क है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है.

ग्रामीण धनु कहते हैं, चाहे गर्भवती हो या कोई अन्य बीमारी से पीड़ित, यहां आवागमन का साधन ट्रैक्टर ही है. गर्भवती महिला को ट्रैक्टर पर खटिया बिछा कर रख देते हैं. इस बीच वह भगवान भरोसे होती है. इस बीच कभी बच्चा तो कभी जच्चा की मौत हो जाती है और यह दुर्भाग्य हमारे साथ कई दशकों से बना हुआ है.

"यह सरकार की नाकामी भी है, जो दावे करती है, कि हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है, लेकिन यहां सघन आबादी होने का बावजूद भी यह स्थिति बनी हुई है. जिस सड़क से 15 गांव जुड़ते हैं, वह सड़क चलने लायक नहीं है. यहां की आबादी 8000 से अधिक है. 1000 से अधिक घर हैं. 3600 से अधिक वोटर है. इसके बावजूद यह स्थिति बनी हुई है. इस इलाके में भोक्ता, यादव वैश्य, कोईरी तकरीबन सभी समाज के लोग निवास करते हैं."- धनु यादव, ग्रामीण

बरसात में 4 महीने बढ़ जाती परेशानी: वहीं, भलुआ पंचायत के उप मुखिया सुरेंद्र कुमार यादव भी इस स्थिति से काफी निराश है. उनका कहना है, कि यहां रोड नहीं है, बल्कि गड्ढा है. गडढे में वाहन चलाना काफी मुश्किल है. उप मुखिया सुरेंद्र कुमार यादव बताते हैं कि 4 महीने बरसात के दिनों में तो किसी भी वाहन का चलना एकदम से मुश्किल हो जाता है.

"ट्रैक्टर ही एकमात्र साधन है, जिसके कारण ट्रैक्टर से किसी भी तरह के बीमार व्यक्ति, महिला पुरुष को हम लोग अस्पताल ले जाते हैं. चाहे वह गर्भवती हो या चाहे किसी और बीमारी से पीड़ित हो. वन विभाग ने एनओसी अब तक नहीं दिया, जिसके कारण यह स्थिति बनी हुई है. जबकि 85 एकड़ जमीन वन विभाग को दी जा चुकी है."- सुरेंद्र कुमार यादव, उपमुखिया, भलुआ पंचायत

'शादी भी नहीं हो रही': ग्रामीण धनेश्वर भोक्ता बताते हैं, हमारे गांव में सरकारी विद्यालय है. प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और प्लस टू विद्यालय भी हो चुका है, जो कि पिपराही में स्थित है. पिपराही जीटी रोड से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है. इसके आगे अन्य कई गांव है, जिसमें अंतिम गांव सिसियातरी है. यह गांव झारखंड से सटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है, कि हमारे लिए एक अच्छी सड़क नहीं है. जिसके कारण हमारे यहां इलाके में शादी विवाह करने से भी लोग इच्छुक नहीं रहते हैं.

"कुटुंब आते हैं और फिर पूरी जानकारी लेने के बाद निकल जाते हैं. उन्हें यहां विवाह करना रास नहीं आता है. किसी प्रकार यहां शादियां होती है. यहां बरसात के दिनों में काफी परेशानी होती है. यहां सालों भर सड़क खराब रहती है. हम मांग करते हैं, कि जल्द ही हमारे 15 गांव को जोड़ने वाले इस सड़क मार्ग का निर्माण किया जाए. हमारे बच्चे सड़क के अभाव के बीच नदी पार कर पढ़ने जाते हैं, जिससे हमेशा डर बना रहता है, कि कहीं वह डूब ना जाए. कई बार ऐसी घटनाएं हो भी चुकी हैं."- धनेश्वर भोक्ता, ग्रामीण

शिक्षक भी बेहाल: सबसे बड़ी बात यह है, कि आम लोग तो काफी बेहाल है, शिक्षक भी इससे अलग नहीं है. शिक्षकों को भी रोजाना यहां आना पड़ता है, जिसके लिए रोज मशक्कत करनी पड़ती है. कभी-कभी जब बाइक बीच रास्ते में फंस जाती है, तो सड़क को समतल करना पड़ता है. मध्य विद्यालय पिपराही के प्रभारी प्रधानाध्यापक देवानंद कुमार सिंह बताते हैं, कि इस गांव के लोगों के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, कि यहां की गर्भवती महिलाओं को भी ट्रैक्टर से ले जाना पड़ता है.

"यह दर्दनाक बात है और इसका शीघ्र हल निकलना चाहिए, क्योंकि यहां ऐसी सड़क है, जिस पर एंबुलेंस नहीं चल सकती है. भलुआ पंचायत का सबसे पोषक यानी की आबादी वाला क्षेत्र पिपराही है. फिर भी इस इन इलाकों की यही स्थिति बनी हुई है. यहां हर महीने -हर साल मौतें होती रहती है, क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिल पाता. यदि इलाज के लिए ट्रैक्टर से ले जाया जाता है, तो उनकी स्थिति खराब होती है. यहां दो ही विकल्प है या तो ट्रैक्टर से जाना या फिर खटोले का उपयोग करना."- देवानंद कुमार सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय पिपराही

"85 एकड़ जमीन दी फिर भी वही स्थिति": वहीं, इस संबंध में बाराचट्टी प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि जगदीश यादव बताते हैं, कि यह समस्या काफी अरसे से बनी हुई है. मैं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते वन विभाग के तत्कालीन डीएफओ अभिषेक कुमार से बात किया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बदले जमीन दे, तो सड़के बनाई जा सकती है, तो इसकी एवज में बाराचट्टी अंचलाधिकारी के माध्यम से 85 एकड़ जमीन वन विभाग को दी गई है, लेकिन पिछले काफी समय से सड़क का प्रोसेस अधर में ही लटका हुआ है. वहीं, इस संबंध में डीएफओ से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.

"हम भी सरकार से मांग करते हैं, कि सड़क का शीघ्र निर्माण कराया जाए, ताकि हजारों की आबादी इससे लाभान्वित हो और जो मौतें हर साल हो रही है. गर्भवती महिलाओं को जिस तरह से ट्रैक्टर पर ले जाया जा रहा है, वह दर्दनाक तस्वीर बदली जा सके."- जगदीश यादव, प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि

