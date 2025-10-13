ETV Bharat / state

मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस ट्रक से टकराई, महिला सहित दो की मौत

जयपुर. रविवार देर रात को जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर छितरौली बस स्टैंड के पास एक एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई. हादसे में महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हाईवे पर एक टैंकर से पाम ऑयल का रिसाव होने से एम्बुलेंस का संतुलन बिगाड़ गया और वह ट्रक से टकरा गई. एम्बुलेंस में पांच लोग सवार थे. किशनगढ़ निवासी एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जयपुर ला रहे थे. इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया. हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.

टैंकर-डंपर की टक्कर से बिखरा ऑयल : बगरू थाने के एसआई शेर सिंह ने बताया कि पहले पाम ऑयल से भरे टैंकर को एक डंपर ने टक्कर मार दी थी. उससे पाम ऑयल सड़क पर फैल गया. उसी समय एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस उधर से गुजर रही थी. जो असंतुलित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में किशनगढ़ (अजमेर) निवासी 55 वर्षीय दिनेश कुमारी और 31 वर्षीय वीरम सिंह की मौत हो गई. जबकि एम्बुलेंस चालक सतीश धामनी, अमित वैष्णव और बिठूदास घायल हो गए. घायलों को पहले बगरू सीएचसी ले जाया गया. जहां से उन्हें एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया गया.

