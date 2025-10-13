मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस ट्रक से टकराई, महिला सहित दो की मौत
सड़क पर गिरे पाम ऑयल की वजह से एंबुलेंस का संतुलन बिगड़ गया.
Published : October 13, 2025 at 1:24 PM IST
जयपुर. रविवार देर रात को जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर छितरौली बस स्टैंड के पास एक एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई. हादसे में महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हाईवे पर एक टैंकर से पाम ऑयल का रिसाव होने से एम्बुलेंस का संतुलन बिगाड़ गया और वह ट्रक से टकरा गई. एम्बुलेंस में पांच लोग सवार थे. किशनगढ़ निवासी एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जयपुर ला रहे थे. इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया. हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.
टैंकर-डंपर की टक्कर से बिखरा ऑयल : बगरू थाने के एसआई शेर सिंह ने बताया कि पहले पाम ऑयल से भरे टैंकर को एक डंपर ने टक्कर मार दी थी. उससे पाम ऑयल सड़क पर फैल गया. उसी समय एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस उधर से गुजर रही थी. जो असंतुलित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में किशनगढ़ (अजमेर) निवासी 55 वर्षीय दिनेश कुमारी और 31 वर्षीय वीरम सिंह की मौत हो गई. जबकि एम्बुलेंस चालक सतीश धामनी, अमित वैष्णव और बिठूदास घायल हो गए. घायलों को पहले बगरू सीएचसी ले जाया गया. जहां से उन्हें एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया गया.
बिठूदास की तबीयत बिगड़ने पर ला रहे थे जयपुर : उन्होंने बताया कि किशनगढ़ निवासी बिठूदास की तबीयत खराब होने पर परिजन जयपुर ला रहे थे. रास्ते में हादसा हो गया. उन्होंने बताया कि बस स्टैंड पर पाम ऑयल से भरे जिस टैंकर को डंपर ने टक्कर मारी थी. उस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. हालांकि, दोनों वाहन हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हैं. इधर, घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
जहां ऑयल बिखरा, वहां लगाए बैरिकेड्स : हादसे के बाद पाम ऑयल बड़ी मात्रा में सड़क पर बिखर गया. सड़क किनारे भी काफी ऑयल इकठ्ठा हो गया. पाम ऑयल काफी दूर तक बिखरा होने के कारण पुलिस ने बेरिकेड्स लगाकर वाहनों को निकाला, ताकि दोबारा कोई दुर्घटना नहीं हो. फिलहाल, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क के साइड में लगवाकर वाहनों को निकाला जा रहा है.