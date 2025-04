ETV Bharat / state

पीएम आवास योजना में गजब का खेला, एक ही वार्ड के 252 लोगों का नाम आबंटन लिस्ट में शामिल - PM HOUSING SCHEME

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 14, 2025 at 9:25 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 9:39 AM IST 3 Min Read

सरगुजा: अंबिकापुर नगर निगम में पीएम आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है. जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जरुरतमंदों को मकान का लाभ देने के लिए पीएम आवास कॉलोनी बनाई गई. कॉलोनी में कुल 464 मकान बनाए गए. लेकिन 252 मकान एक ही वार्ड के लोगों को आबंटित कर दिए गए. सालों से मकान मिलने का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा हाथ लगी. पीएम आवास योजना में गड़बड़ी: अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में साल 2021 में सुभाष नगर इलाके में 1200 मकान बनाने का काम शुरू किया गया. जिसे 2 साल में पूरा होना था, मगर पहले फंड के अभाव में यहां 464 मकानों का ही निर्माण शुरू हो सका, जिसे पूरा होने में 4 साल का समय लग गया. इस योजना का लाभ दिलाने के लिए हितग्राहियो का चयन किया गया. प्राथमिकता उन लोगों को दी गई जिनके पास न आवास है और न ही जमीन. 4 अप्रैल को मकानों का लॉटरी के जरिये आबंटन किया जाना था. मगर इस तैयार सूची में गड़बड़ी के कारण फिलहाल आबंटन निरस्त कर दिया गया है.

