ETV Bharat / state

अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल बने मंत्री, जश्न में डूबा सरगुजा - RAJESH AGARWAL BECAME MINISTER

अंबिकापुर से पहली बार विधायक बने राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया गया है.

CM Sai congratulated Rajesh Aggarwal
राजेश अग्रवाल को सीएम साय ने दी शुभकामना (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का कैबिनेट विस्तार बुधवार को संपन्न हुआ. तीन विधायकों को मंत्री बनाया गया है. सरगुजा के अंबिकापुर से बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल को साय कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है. जैसे ही राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया गया. उनके गृह जिले अंबिकापुर में खुशी की लहर दौड़ गई. सरगुजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. बीजेपी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजियां की गई और मिठाइयां बांटी गई.

राजेश अग्रवाल बनाए गए कैबिनेट मंत्री: राजेश अग्रवाल को पर्यटन,संस्कृति,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री बनाया गया है. उन्हें साय कैबिनेट में काफी अहम मंत्रालय दिया गया है. राजेश अग्रवाल पहली बार विधायक बने और उन्हें प्रदेश का भारी भरकम मंत्रालय सौंपा गया है. इससे राजेश अग्रवाल का कद बढ़ा है.

राजेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल: राजेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे. साल 2009 के निकाय चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी थी. उसके बाद उन्होंने निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा,वह महज एक वोट के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे.साल 2014 में कांग्रेस ने उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया और वह नगर पंचायत अध्यक्ष बने थे. राजेश अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ 2017 में भाजपा ज्वाइन किया.

Celebration in Surguja
राजेश अग्रवाल के मंत्री बनने पर जश्न (ETV BHARAT)

उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा से विधानसभा की दावेदारी की थी, लेकिन भाजपा ने फिर से अनुराग सिंहदेव को प्रत्याशी बनाया था. वहीं साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अंबिकापुर सीट से टिकट दिया. विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को 94 वोटों से मात दी और पहली बार विधयाक बने. इस तरह राजेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक के तौर पर एंट्री ली.

BJP workers celebrate in Surguja
सरगुजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न (ETV BHARAT)

साय कैबिनेट के नए मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, सीएम और डिप्टी सीएम के कम हुए विभाग, ये है विष्णुदेव की नई टीम

'छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से बनीं भाजपा सरकार',कांग्रेस का आरोप चुनाव आयोग के सामने लोकतंत्र की हुई हत्या

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का कैबिनेट विस्तार बुधवार को संपन्न हुआ. तीन विधायकों को मंत्री बनाया गया है. सरगुजा के अंबिकापुर से बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल को साय कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है. जैसे ही राजेश अग्रवाल को मंत्री बनाया गया. उनके गृह जिले अंबिकापुर में खुशी की लहर दौड़ गई. सरगुजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. बीजेपी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजियां की गई और मिठाइयां बांटी गई.

राजेश अग्रवाल बनाए गए कैबिनेट मंत्री: राजेश अग्रवाल को पर्यटन,संस्कृति,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री बनाया गया है. उन्हें साय कैबिनेट में काफी अहम मंत्रालय दिया गया है. राजेश अग्रवाल पहली बार विधायक बने और उन्हें प्रदेश का भारी भरकम मंत्रालय सौंपा गया है. इससे राजेश अग्रवाल का कद बढ़ा है.

राजेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल: राजेश अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे. साल 2009 के निकाय चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी थी. उसके बाद उन्होंने निर्दलीय नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा,वह महज एक वोट के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे.साल 2014 में कांग्रेस ने उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया और वह नगर पंचायत अध्यक्ष बने थे. राजेश अग्रवाल ने अपने समर्थकों के साथ 2017 में भाजपा ज्वाइन किया.

Celebration in Surguja
राजेश अग्रवाल के मंत्री बनने पर जश्न (ETV BHARAT)

उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा से विधानसभा की दावेदारी की थी, लेकिन भाजपा ने फिर से अनुराग सिंहदेव को प्रत्याशी बनाया था. वहीं साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अंबिकापुर सीट से टिकट दिया. विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को 94 वोटों से मात दी और पहली बार विधयाक बने. इस तरह राजेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक के तौर पर एंट्री ली.

BJP workers celebrate in Surguja
सरगुजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न (ETV BHARAT)

साय कैबिनेट के नए मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी, सीएम और डिप्टी सीएम के कम हुए विभाग, ये है विष्णुदेव की नई टीम

'छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से बनीं भाजपा सरकार',कांग्रेस का आरोप चुनाव आयोग के सामने लोकतंत्र की हुई हत्या

For All Latest Updates

TAGGED:

AMBIKAPUR MLA RAJESH AGARWALCELEBRATION IN SURGUJAसाय सरकार का कैबिनेट विस्तारराजेश अग्रवाल को पर्यटन मंत्रालयRAJESH AGARWAL BECAME MINISTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.