अंबिकापुर में आकाशवाणी चौक का नाम अब होगा शहीद चन्द्रशेखर आजाद चौक, जानिए नगर निगम MIC के और फैसले
अंबिकापुर में चौक-चौराहों के नाम बदलने के अलावा विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ की राशि जारी की गई है.
सरगुजा (अंबिकापुर): बुधवार को नगर निगम की महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक महापौर कक्ष में आयोजित की गई. इस बैठक में शहर के विकास कार्यों, नामकरण प्रस्ताव और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
चौक के नाम बदले गए: महापौर मंजूषा भगत ने बताया कि शहर में महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 28 में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इसके साथ ही आकाशवाणी चौक का नाम बदलकर अब ‘चंद्रशेखर आजाद चौक’ कर दिया जाएगा. पहले इसे मदर टेरेसा चौक कहा जाता था, लेकिन अब उनकी प्रतिमा उर्सुलाइन स्कूल के पास स्थानांतरित कर दी गई है.
विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ की राशि जारी: शहर में सड़कों के डामरीकरण, सीसी रोड और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दरों को एमआईसी की बैठक में मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही नगर निगम के अधूरे प्रशासनिक भवन को पूरा करने के लिए शासन ने 2.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है.
पेयजल व्यवस्था होगी बेहतर: मायापुर पानी टंकी में जल आपूर्ति सुचारु रखने के लिए 60 लाख रुपए की लागत से 3 सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट खरीदे जाएंगे. इसके अलावा पुराना बस स्टैंड में 1000 किलोलीटर और नमनाकला में 750 किलोलीटर की क्षमता वाली पानी टंकियों का निर्माण भी किया जाएगा.
संपत्ति कर में कोई बदलाव नहीं, प्रक्रिया होगी सरल: महापौर ने बताया कि संपत्ति कर की दरें पहले जैसी ही रहेंगी, लेकिन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा.
आवारा पशुओं के लिए विशेष व्यवस्था: बैठक में निर्णय लिया गया कि आवारा कुत्तों का बधियाकरण और टीकाकरण किया जाएगा. साथ ही आवारा मवेशियों को घुटरापारा के कांजी हाउस में रखा जाएगा.
कुछ और अहम फैसले
- लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम नया शव वाहन खरीदेगा.
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे अर्बन चौपाटी का आधुनिकीकरण किया जाएगा.
इस योजना में चौपाटी के सामने एलिवेशन, पाथवे, सेंट्रल सिटिंग, डाइनिंग एरिया, साइनेज बोर्ड, ड्रेनेज, शौचालय, विद्युत व्यवस्था और पेयजल जैसी सुविधाएं शामिल हैं.