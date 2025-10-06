सरगुजा पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, 451 में से 90 फीसदी हितग्राही अपात्र, जांच हुई शुरू
सरगुजा में पीएम आवास कॉलोनी के लिए अप्लाई करने वाले हितग्राहियों में अपात्र लोग शामिल हैं. इसकी जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 6, 2025 at 2:51 PM IST
सरगुजा: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण कराया जा रहा है. सरगुजा में इस योजना के तहत पीएम आवास कॉलोनी का निर्माण हुआ है. इस आवास के आबंटन के लिए वर्ष 2022 में आवेदन लिए गये थे. इस आबंटन की प्रक्रिया में लंबा समय बीत गया, नगर निगम ने आबंटन शुरू किया तो पता चला की 90 प्रतिशत आवेदक अपात्र हैं, ऐसे में मेयर ने सभी आवेदनों की जांच करने और नये सिरे से आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
451 मकान किए जाने हैं आबंटित: पीएम आवास योजना के तहत सरगुजा के अंबिकापुर में कुल 1200 मकान बनाए जाने हैं. अभी पीएम आवास कॉलोनी के तहत 451 मकान बनाए गए हैं. इस आवास के लिए वो लोग पहले पात्र हैं जो तालाब की मेढ़, हाईटेंशन यार्ड के नीचे काबिज थे. ऐसे लोगों को यहां से हटाया गया था. जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं उनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम होनी चाहिए. ऐसे लोग EWS श्रेणी में होने चाहिए. इसके अलावा ऐसे लोगों के भारत में कहीं भी मकान या जमीन नहीं होने चाहिए.
10 फीसदी हितग्राही निकले पात्र: अंबिकापुर नगर निगम ने इस योजना के पात्र हितग्राहियों की जांच की तो सिर्फ 10 प्रतिशत लोग ही पात्र निकले. जब इस बात का खुलासा हुआ तो अंबिकापुर नगर निगम की मेयर मंजूषा भगत ने जांच के निर्देश दिए हैं. अब जांच की जा रही है. मंजूषा भगत ने बताया कि ऐसे लोगों को ही मकान आवंटित किए जाएंगे जिनके पास मकान और जमीन नहीं है.
गरीब कल्याण की योजना पीएम आवास है जिसके तहत शहर में 12 सौ आवास का निर्माण होना था, लेकिन पूर्व की सरकार ने उसमे ध्यान नहीं दिया और अभी जितने मकान बन गये हैं उनको आबंटित किया जाना है. जितने भी आवेदन आए हैं उनमे से ज्यदातर पात्र नहीं है, इसलिए फिर से दोबारा सर्वे कराया जा रहा है. मैं मेयर हूं तो पात्र लोगों को ही लाभ मिले यही चाहूंगी, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जांच की प्रक्रिया को पूरा करे- मंजूषा भगत, मेयर, अंबिकापुर नगर निगम
पीएम आवास योजना के मकान पर लटकी तलवार: पीएम आवास योजना के मकान पर तलवार लटक गई है. नगर निगम ने ज्यदातर हितग्राहियों को अपात्र बता दिया है और अब नया सर्वे शुरु हो चुका है. नए सिरे सो जो सर्वे हो रहा है उसमें मकान किन लोगों को मिलता है यह देखना होगा.