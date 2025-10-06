ETV Bharat / state

सरगुजा पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा, 451 में से 90 फीसदी हितग्राही अपात्र, जांच हुई शुरू

सरगुजा पीएम आवास कॉलोनी ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 6, 2025 at 2:51 PM IST 3 Min Read