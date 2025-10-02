ETV Bharat / state

पेट्रोल पंप पर काम कर रही थी युवती, अचानक पहुंचा युवक और मार दिया चाकू

सरगुजा : अंबिकापुर में सिरफिरे आशिक ने दिनदहाड़े युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पेट्रोल पंप में काम करने वाली युवती पर आरोपी ने चाकू से हमला किया और जब उसने बचने का प्रयास किया तो पूरे परिसर में दौड़ा कर बेरहमी से मारा। इस हमले में युवती बेहोश होकर गिर गई। खून से लथपथ युवती को उपचार के लिए मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। इधर वारदात को अंजाम देकर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने साहस का परिचय देते हुए पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। यह घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

पेट्रोल पंप में युवती को मारा चाकू: बलरामपुर जिले के चांदो थाना अंतर्गत शाहपुर मगाजी निवासी 28 वर्षीया विद्यावती उर्फ भारती टोप्पो शहर में अपनी बहन के साथ रहती है. पिछले 5-6 माह से रिंग रोड काली मंदिर के पास स्थित श्रीकृपा फ्यूल्स में काम करती थी. युवती हर रोज की तरह गुरुवार को पेट्रोल पंप पर अपनी ड्यूटी कर रही थी. इसी दौरान एक बिना नम्बर की बाइक पर युवक आया, युवक पीठ पर एक बैग लादे हुआ था. युवक के आने पर विद्यावती ने उस पर ध्यान नहीं दिया. कुछ समय तक युवक वहीं खड़ा रहा और फिर उसने अचानक अपनी बाइक से एक बड़ा चाकू निकाल लिया. आरोपी के चाकू निकालते ही युवती वहां से भाग निकली.

युवती को दौड़ा दौड़ाकर मारा चाकू: युवती अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी लेकिन आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसे चाकू से गोद दिया. चाकू युवती के शरीर से आर पार हो गया और युवती खून से लथपथ होकर गिर गई. इस बीच पेट्रोल पंप में काम कर रहे लोगों ने युवती को बचाने का भी प्रयास किया. बीच बचाव करने आए एक अन्य कर्मचारी संतोष यादव पर भी युवक ने चाकू से हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गया.

युवती की मौत: इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवती को स्थानीय लोगों ने ऑटो में लादकर मिशन अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पेट्रोल पंप परिसर में हड़कंप मच गया.