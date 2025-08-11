ETV Bharat / state

प्रेमिका से मिलने गए भाजपा नेता की हत्या; तब तक पीटा, जब तक मौत नहीं हो गई, 7 KM दूर लड़की के गांव में मिली लाश - AMBEDKARNAGAR MURDER

अंबेडकरनगर के मगनपुर महिमापुर गांव में वारदात, प्रेमिका समेत 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा.

पुलिस कर रही घटना की जांच.
पुलिस कर रही घटना की जांच. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read

अंबेडकरनगर : प्रेमिका से मिलने पहुंचे भाजपा नेता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. तब तक उसे पीटा गया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. वह अपने घर से 7 किमी दूर प्रेमिका के गांव में उससे मिलने पहुंचा था. इस दौरान परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद मार डाला. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर प्रेमिका समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

घटना जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के मगनपुर महिमापुर गांव में हुई. आलापुर इलाके के चहोड़ा शाहपुर गांव निवासी आनंद कनौजिया भाजपा अनुसूचित मोर्चा का पदाधिकारी था. कई साल से उसका प्रेम प्रसंग मगनपुर महिमापुर की रहने वाली अंजली से चल रहा था.

परिवार के लोगों ने युवक-युवती को पकड़ा : रविवार की रात को 11 बजे के आसपास वह प्रेमिका से मिलने 7 किमी दूर उसके गांव में पहुंचा. इस दौरान परिजनों को इसकी भनक लग गई. परिवार के लोगों ने युवक और युवती को पकड़ लिया. इसके बाद लाठी-डंडे लेकर आनंद की पिटाई करने लगे. उसे तब तक पीटा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

मां बोली- धोखे से बुलाकर बेटे को मार डाला : चीख-पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अजय प्रताप और डिप्टी एसपी प्रदीप चंदेल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. आनंद की मां सुशीला देवी ने बताया कि बेटा रात में निकला था, इसके बाद घर नहीं लौटा. उसे लगातार फोन किया जा रहा था, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद बता रहा था. धोखे से बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई.

एएसपी बोले- नामजद आरोपियों से हो रही पूछताछ : वहीं मामले में अपर पुलिस अधीक्षक श्याम देव ने बताया कि प्रेमिका समेत 3 नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

छह महीने पहले भाजपा नेता ने वायरल किया था वीडियो : 6 महीने पहले आनंद कनौजिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए एक वीडियो वायरल किया था. इससे नाराज होकर प्रेमिका के घरवालों ने जहांगीरगंज थाने में आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था.

यह भी पढ़ें : किन्नर काजल मर्डर केस; प्रेमी से मिला धोखा तो दूसरे युवक से कर ली दोस्ती, लड़की बनने के लिए कराई चेहरे की सर्जरी

अंबेडकरनगर : प्रेमिका से मिलने पहुंचे भाजपा नेता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. तब तक उसे पीटा गया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. वह अपने घर से 7 किमी दूर प्रेमिका के गांव में उससे मिलने पहुंचा था. इस दौरान परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद मार डाला. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर प्रेमिका समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

घटना जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के मगनपुर महिमापुर गांव में हुई. आलापुर इलाके के चहोड़ा शाहपुर गांव निवासी आनंद कनौजिया भाजपा अनुसूचित मोर्चा का पदाधिकारी था. कई साल से उसका प्रेम प्रसंग मगनपुर महिमापुर की रहने वाली अंजली से चल रहा था.

परिवार के लोगों ने युवक-युवती को पकड़ा : रविवार की रात को 11 बजे के आसपास वह प्रेमिका से मिलने 7 किमी दूर उसके गांव में पहुंचा. इस दौरान परिजनों को इसकी भनक लग गई. परिवार के लोगों ने युवक और युवती को पकड़ लिया. इसके बाद लाठी-डंडे लेकर आनंद की पिटाई करने लगे. उसे तब तक पीटा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

मां बोली- धोखे से बुलाकर बेटे को मार डाला : चीख-पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अजय प्रताप और डिप्टी एसपी प्रदीप चंदेल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. आनंद की मां सुशीला देवी ने बताया कि बेटा रात में निकला था, इसके बाद घर नहीं लौटा. उसे लगातार फोन किया जा रहा था, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद बता रहा था. धोखे से बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई.

एएसपी बोले- नामजद आरोपियों से हो रही पूछताछ : वहीं मामले में अपर पुलिस अधीक्षक श्याम देव ने बताया कि प्रेमिका समेत 3 नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

छह महीने पहले भाजपा नेता ने वायरल किया था वीडियो : 6 महीने पहले आनंद कनौजिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए एक वीडियो वायरल किया था. इससे नाराज होकर प्रेमिका के घरवालों ने जहांगीरगंज थाने में आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था.

यह भी पढ़ें : किन्नर काजल मर्डर केस; प्रेमी से मिला धोखा तो दूसरे युवक से कर ली दोस्ती, लड़की बनने के लिए कराई चेहरे की सर्जरी

For All Latest Updates

TAGGED:

LOVE AFFAIR MURDERBOYFRIEND MURDER MEETING GIRLFRIENDBJP LEADER KILLED GIRLFRIEND FAMILYप्रेम प्रसंग भाजपा नेता हत्याAMBEDKARNAGAR MURDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.