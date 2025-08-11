अंबेडकरनगर : प्रेमिका से मिलने पहुंचे भाजपा नेता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. तब तक उसे पीटा गया, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. वह अपने घर से 7 किमी दूर प्रेमिका के गांव में उससे मिलने पहुंचा था. इस दौरान परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया. इसके बाद मार डाला. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर प्रेमिका समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

घटना जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के मगनपुर महिमापुर गांव में हुई. आलापुर इलाके के चहोड़ा शाहपुर गांव निवासी आनंद कनौजिया भाजपा अनुसूचित मोर्चा का पदाधिकारी था. कई साल से उसका प्रेम प्रसंग मगनपुर महिमापुर की रहने वाली अंजली से चल रहा था.

परिवार के लोगों ने युवक-युवती को पकड़ा : रविवार की रात को 11 बजे के आसपास वह प्रेमिका से मिलने 7 किमी दूर उसके गांव में पहुंचा. इस दौरान परिजनों को इसकी भनक लग गई. परिवार के लोगों ने युवक और युवती को पकड़ लिया. इसके बाद लाठी-डंडे लेकर आनंद की पिटाई करने लगे. उसे तब तक पीटा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

मां बोली- धोखे से बुलाकर बेटे को मार डाला : चीख-पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अजय प्रताप और डिप्टी एसपी प्रदीप चंदेल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. आनंद की मां सुशीला देवी ने बताया कि बेटा रात में निकला था, इसके बाद घर नहीं लौटा. उसे लगातार फोन किया जा रहा था, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद बता रहा था. धोखे से बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई.

एएसपी बोले- नामजद आरोपियों से हो रही पूछताछ : वहीं मामले में अपर पुलिस अधीक्षक श्याम देव ने बताया कि प्रेमिका समेत 3 नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

छह महीने पहले भाजपा नेता ने वायरल किया था वीडियो : 6 महीने पहले आनंद कनौजिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए एक वीडियो वायरल किया था. इससे नाराज होकर प्रेमिका के घरवालों ने जहांगीरगंज थाने में आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था.

