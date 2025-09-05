ETV Bharat / state

अंबाला: हरियाणा के अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर कम हो गया है. अब लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है. लोगों को चिंता है कि यहां से पानी कैसे निकलेगा. इंडस्ट्री एरिया में कई फीट तक पानी जमा है. जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, उनको प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया गया है. लेकिन कुछ लोग अभी भी कई कॉलोनियों में अपना सामान लेने या अपनी इंडस्ट्री को पानी में से निकलकर देखने जा रहे हैं. ऐसे में एक इंडस्ट्री मालिक ने बताया कि "उनकी फैक्ट्री का ताला टूटा हुआ है. लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष है". लेकिन एसडीएम अंबाला कैंट विनेश का कहना है कि "वहां पर टीम लगी हुई है, जो अपना काम कर रही है".

रोड पर बैठे लोग कर रहे मदद का इंतजार: लगातार हुई भीषण बरसात के दिनों में टांगरी ने पहले अपना रौद्र रूप दिखाया और नदी का जलस्तर 43 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया था. वहीं, अब टांगरी का पानी कम होने के बाद लोगों का दर्द भी सामने आने लगा है. टांगरी के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में अभी भी पानी है. वहीं, इंडस्ट्री एरिया उससे आगे विकास पुरी में अभी भी कई फीट पानी है. कुछ लोग अपने पशुओं को लेकर भी अंबाला-यमुनानगर रोड पर बैठे हैं. प्रशासन के आने का इंतजार कर रहे हैं.

परेशान हो रहे लोग: एक पीड़ित परिवार सामने आया और उन्होंने बताया कि "आपदा में उनकी एक गाय की मौत भी हो चुकी है. गाय 10 लीटर दूध देती थी". इंडस्ट्री के लोगों ने बताया कि "एक फैक्ट्री मालिक करीब 15-20 लोगों को रोजगार देते हैं. उसमें भी अब यहां पर प्रशासन सुविधाएं नहीं दे रहा है. टांगरी नदी में पानी तो कम हो गया, लेकिन अभी भी यहां पर कई फीट पानी जमा है. लेबर को तो पूरी तनख्वाह देते हैं, लेकिन उनका नुकसान हो रहा है. ऐसे में मेक इन इंडिया का सपना कैसे पूरा हो पाएगा". एक महिला ने बताया कि "जैसे-तैसे आज फैक्ट्री पहुंची है और तालू टूटे हुए पाए गए हैं".