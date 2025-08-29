ETV Bharat / state

अंबाला में टांगरी नदी खतरे के निशान से उपर, स्कूलों को किया गया बंद, घर से सामान लेकर निकले लोग, मौके पर पहुंचे अनिल विज ने की लोगों से खास अपील - TANGRI RIVER WATER LEVEL INCREASED

अंबाला के टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

Ambala Tangri river Flood threat
टांगरी नदी उफान पर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2025 at 12:11 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 12:45 PM IST

5 Min Read

अंबाला: पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर हरियाणा में भी हो रहा है. पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण अंबाला की टांगरी नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है. नदी का जलस्तर बढ़ने से टांगरी नदी के आस-पास के लोग परेशान हैं. लोग अपना सामान घर से निकालकर छतों पर या सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं, ताकि थोड़ी राहत मिल सके. हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर आस-पास के कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. वहीं, मौके का जायजा लेने हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी पहुंचे. जिन्होंने हर स्थिति से निपटने का आश्वासन दिया है.

अंबाला में टांगरी नदी उफान पर (ETV Bharat)

स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज: स्थानीय लोगों की मानें तो पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से लोगों को कोई मदद नहीं मिली. लोगों का कहना है कि "सुबह ही टांगरी नदीं में पानी का स्तर बढ़ गया था. अभी पानी का स्तर और बढ़ने की संभावना है. प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है. हर साल ऐसी ही स्थिति बनी रहती है."

Ambala Tangri river Flood threat
घरों से सामान सुरक्षित स्थान ले जा रहे लोग (ETV Bharat)

घरों से सामान ले जा रहे लोग: घरों से बाहर अपना सामान ले जाते लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश दिखा. गुस्साए लोगों ने कहा कि, "उन्हें प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं मिल रही हैं. टांगरी में फिर पानी आ गया हैं. ऐसे मे अगर पानी और बढ़ जाता है तो हम कहां जाएंगे. प्रशासन को चाहिए कि वे यहां आकर स्थिति देखे और लोगों की मदद करें."

Ambala Tangri river Flood threat
घरों से सामान ले जा रहे लोग (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे अनिल विज: मौके पर पहुंचे हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, "पहाड़ों पर जब बरसात होती है तो ये नदी भर जाता है, क्योंकि ये बरसाती नदी है. हमने बरवाला के पास चेक लगा रखा है. बरवाला से सुबह जो पानी क्रॉस किया है, वो 30 हजार क्यूसेक है, जिसे हम बहुत ज्यादा मानते हैं. हमने टांगरी नदी को भी गहरा करने का काम किया है, हालांकि काम पूरा नहीं हो पाया था. लेकिन हमें उम्मीद है कि पानी निकल जाएगा. फिर भी खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, ताकि कोई दिक्कत न हो. हमने एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया है, ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके. मेरी लोगों से अपील है कि जिन लोगों का घर टांगरी नदी के पास है, या नीचे है, वे लोग अपना महत्वपूर्ण सामान सुरक्षित जगह पर ले जाए, ताकि थोड़ी राहत मिल सके."

Ambala Tangri river Flood threat
स्कूलों को किया गया तत्काल बंद (ETV Bharat)

अंबाला कैंट के एसडीएम बोले- "अलर्ट हैं हम": इस पूरे मामले में अंबाला कैंट के एसडीएम विनेश कुमार ने कहा कि, "अभी टांगरी नदी का जलस्तर 18 हजार क्यूसेक चल रहा है. हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार पंचकूला के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं. वहां से 32 हजार क्यूसेक पानी अभी निकला है, जो कि जल्द ही यहां पहुंचेगा. सभी इंतजाम कर लिए गए हैं. एहतियात के तौर पर हमने सभी स्कूलों को मैसेज भेज कर तत्काल बंद करवाया. जैसे ही पानी का स्तर यहां बढ़ेगा तो उसके लिए हमारी टीम तैयार है. हम पूरी तरह से चाहे, जो भी विभाग हो, हर स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट हैं. लोगों से हमारी अपील है कि वो सतर्क रहें. बच्चों और बुजुर्गों को पानी के पास ना जाने दें. एहतियात बरतें. हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी मैसेज भेजा गया था. उनकी टीम के कुछ लोग आ चुके हैं. उनके बोट भी आ चुके हैं. डिजास्टर मैनेजमैंट की टीम भी आ चुकी है. हम पूरी तरह से अलर्ट हैं."

Ambala Tangri river Flood threat
टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा (ETV Bharat)

अलर्ट मोड में प्रशासन: वहीं, मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के SDO सुखविंदर सिंह का कहना हैं कि "अभी पानी बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद हैं. अभी नदी में लगभग तीस हजार क्यूसेक पानी आने की उम्मीद हैं, इसलिए लोगों को पहले ही कह दिया हैं कि सुरक्षित जगह पर सामान ले जाए. प्रशासन अलर्ट मोड पर है. हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं."

बता दें कि अंबाला से निकलने वाली टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से साल 2023 में लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. यही कारण है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने टांगरी नदी को गहरा करने का आदेश कर दिए थे. प्रशासन ने टांगरी को काफी गहरा भी कर दिया था, जिस कारण अब टांगरी मे पानी समा जाता हैं, लेकिन बारिश अधिक होने के कारण खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मानसून से अभी नहीं मिलेगी राहत, अगले 3 दिन तेज बरसात का अलर्ट

अंबाला: पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर हरियाणा में भी हो रहा है. पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण अंबाला की टांगरी नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है. नदी का जलस्तर बढ़ने से टांगरी नदी के आस-पास के लोग परेशान हैं. लोग अपना सामान घर से निकालकर छतों पर या सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं, ताकि थोड़ी राहत मिल सके. हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर आस-पास के कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. वहीं, मौके का जायजा लेने हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी पहुंचे. जिन्होंने हर स्थिति से निपटने का आश्वासन दिया है.

अंबाला में टांगरी नदी उफान पर (ETV Bharat)

स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज: स्थानीय लोगों की मानें तो पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से लोगों को कोई मदद नहीं मिली. लोगों का कहना है कि "सुबह ही टांगरी नदीं में पानी का स्तर बढ़ गया था. अभी पानी का स्तर और बढ़ने की संभावना है. प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है. हर साल ऐसी ही स्थिति बनी रहती है."

Ambala Tangri river Flood threat
घरों से सामान सुरक्षित स्थान ले जा रहे लोग (ETV Bharat)

घरों से सामान ले जा रहे लोग: घरों से बाहर अपना सामान ले जाते लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश दिखा. गुस्साए लोगों ने कहा कि, "उन्हें प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं मिल रही हैं. टांगरी में फिर पानी आ गया हैं. ऐसे मे अगर पानी और बढ़ जाता है तो हम कहां जाएंगे. प्रशासन को चाहिए कि वे यहां आकर स्थिति देखे और लोगों की मदद करें."

Ambala Tangri river Flood threat
घरों से सामान ले जा रहे लोग (ETV Bharat)

मौके पर पहुंचे अनिल विज: मौके पर पहुंचे हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, "पहाड़ों पर जब बरसात होती है तो ये नदी भर जाता है, क्योंकि ये बरसाती नदी है. हमने बरवाला के पास चेक लगा रखा है. बरवाला से सुबह जो पानी क्रॉस किया है, वो 30 हजार क्यूसेक है, जिसे हम बहुत ज्यादा मानते हैं. हमने टांगरी नदी को भी गहरा करने का काम किया है, हालांकि काम पूरा नहीं हो पाया था. लेकिन हमें उम्मीद है कि पानी निकल जाएगा. फिर भी खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, ताकि कोई दिक्कत न हो. हमने एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया है, ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके. मेरी लोगों से अपील है कि जिन लोगों का घर टांगरी नदी के पास है, या नीचे है, वे लोग अपना महत्वपूर्ण सामान सुरक्षित जगह पर ले जाए, ताकि थोड़ी राहत मिल सके."

Ambala Tangri river Flood threat
स्कूलों को किया गया तत्काल बंद (ETV Bharat)

अंबाला कैंट के एसडीएम बोले- "अलर्ट हैं हम": इस पूरे मामले में अंबाला कैंट के एसडीएम विनेश कुमार ने कहा कि, "अभी टांगरी नदी का जलस्तर 18 हजार क्यूसेक चल रहा है. हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार पंचकूला के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं. वहां से 32 हजार क्यूसेक पानी अभी निकला है, जो कि जल्द ही यहां पहुंचेगा. सभी इंतजाम कर लिए गए हैं. एहतियात के तौर पर हमने सभी स्कूलों को मैसेज भेज कर तत्काल बंद करवाया. जैसे ही पानी का स्तर यहां बढ़ेगा तो उसके लिए हमारी टीम तैयार है. हम पूरी तरह से चाहे, जो भी विभाग हो, हर स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट हैं. लोगों से हमारी अपील है कि वो सतर्क रहें. बच्चों और बुजुर्गों को पानी के पास ना जाने दें. एहतियात बरतें. हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी मैसेज भेजा गया था. उनकी टीम के कुछ लोग आ चुके हैं. उनके बोट भी आ चुके हैं. डिजास्टर मैनेजमैंट की टीम भी आ चुकी है. हम पूरी तरह से अलर्ट हैं."

Ambala Tangri river Flood threat
टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा (ETV Bharat)

अलर्ट मोड में प्रशासन: वहीं, मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के SDO सुखविंदर सिंह का कहना हैं कि "अभी पानी बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद हैं. अभी नदी में लगभग तीस हजार क्यूसेक पानी आने की उम्मीद हैं, इसलिए लोगों को पहले ही कह दिया हैं कि सुरक्षित जगह पर सामान ले जाए. प्रशासन अलर्ट मोड पर है. हम हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं."

बता दें कि अंबाला से निकलने वाली टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से साल 2023 में लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. यही कारण है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने टांगरी नदी को गहरा करने का आदेश कर दिए थे. प्रशासन ने टांगरी को काफी गहरा भी कर दिया था, जिस कारण अब टांगरी मे पानी समा जाता हैं, लेकिन बारिश अधिक होने के कारण खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है.

ये भी पढ़ें:हरियाणा के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मानसून से अभी नहीं मिलेगी राहत, अगले 3 दिन तेज बरसात का अलर्ट

Last Updated : August 29, 2025 at 12:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TANGRI RIVER WATER LEVELAMBALA TANGRI RIVER WATER LEVELALERT IN HARYANAAMBALA TANGRI RIVER FLOOD THREATTANGRI RIVER WATER LEVEL INCREASED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

हरियाणा में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 25 सितंबर से हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.