अंबाला में अनिल विज के बाद डीसी ने किया नालों का निरीक्षण, जलभराव से निपटने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश - AMBALA DC INSPECTED DRAINS

अंबाला में डीसी ने नालों का किया निरीक्षण ( Etv Bharat )

अंबाला: हरियाणा में मानसून की एंट्री होने वाली है. ऐसे में अंबाला का उपायुक्त ने मानसून के दौरान होने वाले जलभराव को लेकर छावनी का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उपायुक्त ने कहा कि वे आज अंबाला छावनी के सभी ड्रेन का दौरा कर रहे हैं. उनके साथ रेलवे समेत सभी विभाग के अधिकारी हैं. उनका कहना है कि अंबाला में जलभराव न हो इसको लेकर छावनी के सभी ड्रेन का दौरा किया गया है. उपायुक्त ने किया शहर के ड्रेन का दौरा: बता दें कि बीते सप्ताह कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के सभी नालों का दौरा किया था. उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. उस दौरान कई अधिकारियों को विज ने फटकार भी लगाई थी. इसी कड़ी में आज अंबाला के उपायुक्त अजय तोमर ने अंबाला छावनी का दौरा किया. इस दौरान उपायुक्त के साथ रेलवे सहित तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं. उपायुक्त ने किया शहर के ड्रेन का दौरा (Etv Bharat)

