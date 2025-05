ETV Bharat / state

अंबाला में ढाई करोड़ की हेरोइन जब्त, अंबाला CIA 1 टीम ने की कार्रवाई, 4 तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से थोक में लाते थे माल - AMBALA HEROIN SMUGGLERS ARRESTED

अंबाला CIA 1 टीम ने की कार्रवाई ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 14, 2025 at 3:54 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 4:06 PM IST 2 Min Read

अंबाला: जिले में लगातार नशा तस्करों पर नकेल कसी जा रही है. इस बीच अंबाला सीआईए 1 ने ढाई करोड़ की हेरोइन के साथ चार नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. ये सभी तस्कर अंबाला जिला के रहने वाले हैं. इन तस्करों के पास से पुलिस ने एक गाड़ी भी बरामद की है. ये तस्कर दिल्ली से थोक में हेरोइन लाकर अंबाला में अलग-अलग जगह सप्लाई किया करते थे. मुखबिर से मिली सूचना पर हुई कार्रवाई: अंबाला की CIA 1 की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर टीम ने मुलाना मारकण्डा पुल पर नाकेबंदी कर एक सफेद रंग की आर्टिगा गाड़ी की चेकिंग की. वाहन में चार लोग सवार थे. वाहन से टीम ने ढाई करोड़ की हेरोइन जब्त की है . इसके बाद चारों को गिरफ्तार कर लिया. अंबाला में ढाई करोड़ की हेरोइन जब्त (ETV Bharat) दिल्ली से लाते थे हेरोइन: इस बारे में अंबाला CIA 1 के इंचार्ज हरजिंदर ने बताया कि अंबाला जिले में नशे के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए गए है. अंबाला CIA की टीम को मुखबिर से एक सूचना मिली कि चार लड़के अंबाला में हेरोइन लाकर सप्लाई करते हैं. ये दिल्ली से थोक में हेरोइन लेकर आते हैं. इसके बाद अंबाला के अलग-अलग क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं. ये आरोपी गिरफ्तार: पकड़े गए तस्करों में मुख्य आरोपी काली जो तेली मंडी अंबाला कैंट का है. काली के पास से 300 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है. दूसरा आरोपी अजय कुमार ग्वाला मंडी अंबाला कैंट का रहने वाला है. उसके पास से 40 ग्राम हेरोइन जब्त की गई. तीसरा आरोपी सुशील कुमार, जो कि पेशे से ड्राइवर है. इसके पास से 380 ग्राम हेरोइन जब्त की गई. तस्करों से जब्त हेरोइन की कीमत ढाई करोड़ बताई गई है. इन सभी के खिलाफ मुलाना थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी को इनको कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में जिन्न का बच्चा कहकर मां ने दो साल के बेटे को नहर में फेंका, तांत्रिक क्रिया का शक

Last Updated : May 14, 2025 at 4:06 PM IST