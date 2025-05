ETV Bharat / state

मरीजों के लिए वरदान बना अंबाला का ये कैंसर हॉस्पिटल, हरियाणा ही नहीं दूसरे राज्य से भी पहुंच रहे मरीज - AMBALA CANCER HOSPITAL

अंबाला का कैंसर हॉस्पिटल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 20, 2025 at 4:57 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 5:15 PM IST 4 Min Read

अंबाला: अंबाला कैंट में बना कैंसर हॉस्पिटल अंबाला सहित हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है. दरअसल, अनिल विज ने अंबाला वासियों को इस अस्पताल की सौगात दी थी, जब वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे. इस अस्पताल में अंबाला सहित आस-पास के क्षेत्र के साथ ही अन्य राज्यों से कैंसर के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. यहां इलाज के लिए आए मरीज अस्पताल की सुविधाओं और स्टाफ की जमकर तारीफ कर रहे हैं. जल्द बढ़ाए जाएंगे अस्पताल में बेड: इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहां एक ही छत के नीचे हर तरह के टेस्ट और सब काम हो रहे हैं. फिलहाल ये 50 बेड का अस्पताल है. हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल की क्षमता 100 बेड की होने जा रही है. कैंसर हॉस्पिटल में जनवरी से अब तक 1732 मरीज आ चुके हैं. अंबाला का कैंसर हॉस्पिटल (ETV Bharat)

मरीजों ने की अस्पताल की तारीफ: दरअसल, कैंसर के मरीजों को पहले चंडीगढ़ PGI जाना पड़ता था. अब इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे सभी फैसिलिटी मरीजों को मिल रही हैं, जिससे मरीज काफी खुश हैं. अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची मरीज मीना देवी ने कहा, "अस्पताल बहुत बढ़िया है. यहां बहुत अच्छे से मेरा इलाज हो रहा है. यहां डॉक्टर भी अच्छे हैं. पहले छाती में मेरे काफी दर्द रहता था. अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं." वहीं, कैंसर पीड़ित मीना देवी की बेटी ने कहा, "हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन यहां के डॉक्टर्स ने हमें बहुत हौसला दिया, तब जाकर हमारी उम्मीद जगी. अभी मां बिल्कुल ठीक है. अपनी पत्नी का इलाज कराने आए जसवंत सिंह ने कहा कि अस्पताल बहुत अच्छा है. यहां मरीज को हर तरह की सुविधा उपलब्ध है. डॉक्टर्स भी काफी अच्छे हैं.पत्नी का इलाज कराने आए हैं. अभी वो ठीक है. चेकअप के लिए मैं अभी आया हूं." पिछले साल 8090 मरीजों का हुआ इलाज: अंबाला कैंसर हॉस्पिटल के सर्जन डॉ जतिंदर चौहान ने बताया कि अटल केयर कैंसर सेंटर पिछले कुछ सालों से कैंसर के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं दे रहा है. अंबाला कैंट का कैंसर हॉस्पिटल 50 बेड का है. अगले कुछ सालों में इसको 100 बेड का किया जाना है. इस अस्पताल में हरियाणा के आसपास के सभी राज्यों के मरीज आ रहे हैं. अस्पताल में पांच सर्जन डॉक्टर हैं. इस अस्पताल में सभी तरह की सर्जरी की जाती है. पिछले साल अस्पताल में 8090 मरीज आए, जिनका इलाज किया गया. "इस साल जनवरी से अभी तक 1032 मरीज यहां इलाज के लिए आ चुके हैं. पिछले साल 558 मरीज ऐसे थे, जिनका कैंसर डिटेक्ट किया गया. दूसरे राज्यों से आए 61 मरीजों के कैंसर का डिटेक्शन हुआ है. इस साल पिछले तीन महीनों से हरियाणा से 161 मरीजों के कैंसर का डिटेक्शन हुआ है. पिछले दो सालों के अंदर छोटी बड़ी 900 सर्जरी की गई है. इस तरह का संस्थान हरियाणा में होना बड़ी बात है. इस अस्पताल हर टेस्ट एक ही छत के नीचे हो रहा है जबकि PGI में इतनी सुविधा एक ही छत के नीचे नहीं है." -डॉ जतिंदर चौहान, सर्जन, अंबाला कैंसर हॉस्पिटल यानी कि अंबाला ही नहीं पूरे प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कैंसर के मरीज यहां अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं. वहीं, मरीजों को यहां हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. इस अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे मरीज भी यहां मिल रही सुविधा के कारण अस्पताल में दूर-दूर से इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी जासूस और स्लीपर सेल पर हरियाणा सरकार की पैनी नजर, खंगाले जा रहे यूट्यूब चैनल, सीएम बोले- ठोस कार्रवाई होगी

अंबाला: अंबाला कैंट में बना कैंसर हॉस्पिटल अंबाला सहित हरियाणा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है. दरअसल, अनिल विज ने अंबाला वासियों को इस अस्पताल की सौगात दी थी, जब वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे. इस अस्पताल में अंबाला सहित आस-पास के क्षेत्र के साथ ही अन्य राज्यों से कैंसर के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. यहां इलाज के लिए आए मरीज अस्पताल की सुविधाओं और स्टाफ की जमकर तारीफ कर रहे हैं. जल्द बढ़ाए जाएंगे अस्पताल में बेड: इस अस्पताल की खास बात यह है कि यहां एक ही छत के नीचे हर तरह के टेस्ट और सब काम हो रहे हैं. फिलहाल ये 50 बेड का अस्पताल है. हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल की क्षमता 100 बेड की होने जा रही है. कैंसर हॉस्पिटल में जनवरी से अब तक 1732 मरीज आ चुके हैं. अंबाला का कैंसर हॉस्पिटल (ETV Bharat) मरीजों ने की अस्पताल की तारीफ: दरअसल, कैंसर के मरीजों को पहले चंडीगढ़ PGI जाना पड़ता था. अब इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे सभी फैसिलिटी मरीजों को मिल रही हैं, जिससे मरीज काफी खुश हैं. अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची मरीज मीना देवी ने कहा, "अस्पताल बहुत बढ़िया है. यहां बहुत अच्छे से मेरा इलाज हो रहा है. यहां डॉक्टर भी अच्छे हैं. पहले छाती में मेरे काफी दर्द रहता था. अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं." वहीं, कैंसर पीड़ित मीना देवी की बेटी ने कहा, "हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन यहां के डॉक्टर्स ने हमें बहुत हौसला दिया, तब जाकर हमारी उम्मीद जगी. अभी मां बिल्कुल ठीक है. अपनी पत्नी का इलाज कराने आए जसवंत सिंह ने कहा कि अस्पताल बहुत अच्छा है. यहां मरीज को हर तरह की सुविधा उपलब्ध है. डॉक्टर्स भी काफी अच्छे हैं.पत्नी का इलाज कराने आए हैं. अभी वो ठीक है. चेकअप के लिए मैं अभी आया हूं." पिछले साल 8090 मरीजों का हुआ इलाज: अंबाला कैंसर हॉस्पिटल के सर्जन डॉ जतिंदर चौहान ने बताया कि अटल केयर कैंसर सेंटर पिछले कुछ सालों से कैंसर के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं दे रहा है. अंबाला कैंट का कैंसर हॉस्पिटल 50 बेड का है. अगले कुछ सालों में इसको 100 बेड का किया जाना है. इस अस्पताल में हरियाणा के आसपास के सभी राज्यों के मरीज आ रहे हैं. अस्पताल में पांच सर्जन डॉक्टर हैं. इस अस्पताल में सभी तरह की सर्जरी की जाती है. पिछले साल अस्पताल में 8090 मरीज आए, जिनका इलाज किया गया. "इस साल जनवरी से अभी तक 1032 मरीज यहां इलाज के लिए आ चुके हैं. पिछले साल 558 मरीज ऐसे थे, जिनका कैंसर डिटेक्ट किया गया. दूसरे राज्यों से आए 61 मरीजों के कैंसर का डिटेक्शन हुआ है. इस साल पिछले तीन महीनों से हरियाणा से 161 मरीजों के कैंसर का डिटेक्शन हुआ है. पिछले दो सालों के अंदर छोटी बड़ी 900 सर्जरी की गई है. इस तरह का संस्थान हरियाणा में होना बड़ी बात है. इस अस्पताल हर टेस्ट एक ही छत के नीचे हो रहा है जबकि PGI में इतनी सुविधा एक ही छत के नीचे नहीं है." -डॉ जतिंदर चौहान, सर्जन, अंबाला कैंसर हॉस्पिटल यानी कि अंबाला ही नहीं पूरे प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कैंसर के मरीज यहां अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं. वहीं, मरीजों को यहां हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है. इस अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे मरीज भी यहां मिल रही सुविधा के कारण अस्पताल में दूर-दूर से इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी जासूस और स्लीपर सेल पर हरियाणा सरकार की पैनी नजर, खंगाले जा रहे यूट्यूब चैनल, सीएम बोले- ठोस कार्रवाई होगी

Last Updated : May 20, 2025 at 5:15 PM IST