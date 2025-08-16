रायपुर : श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी के मौके पर छत्तीसगढ़ के मठ मंदिर सज चुके हैं.ऐसा ही एक मठ जैतूसाव भी है,जिसका इतिहास आजादी से पहले का है. 1887 में इस मठ का निर्माण उमा बाई ने अपने पति की स्मृति में किया था. जैतूसाव मठ में भगवान राम लक्ष्मण और जानकी की प्रतिमा के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रतिमा भी है. इस मंदिर में रामनवमी और जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है.
रामनवमी और जन्माष्टमी पर विशेष आयोजन : जन्माष्टमी के मौके पर रात्रि में भजन कीर्तन के साथ ही अगले दिन सुबह भगवान को मालपुआ का भोग लगाया जाता है. इसके बाद मालपुआ का प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है. इस परंपरा का निर्वहन साल 1916 से किया जा रहा है. उस समय इस मठ के महंत लक्ष्मी नारायण दास हुआ करते थे. तब से लेकर आज तक हर साल रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है.
1887 में पूरा हुआ निर्माण कार्य : ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जैतूसाव मठ के सचिव महेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि साल 1887 में उमाबाई ने अपने पति की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया था. मंदिर का निर्माण कार्य 1882 से शुरू हुआ था.1887 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था.
रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. 1887 से 1916 के बीच पहले महंत बिहारी दास जी हुआ करते थे.साल 1916 में उनकी मृत्यु होने के बाद महंत लक्ष्मी नारायण दास इस मठ के महंत बनाए गए. तब से लेकर आज तक इस मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी के मौके पर मालपुआ का भोग भगवान को लगाया जाता है- महेंद्र कुमार अग्रवाल, सचिव, जैतूसाव मठ
कैसे होती है पूजा ?: महंत लक्ष्मी नारायण दास भगवान कृष्ण और राम के भक्त थे. इस वजह से जन्माष्टमी और रामनवमी का पर्व इस मठ में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. पहले इस मठ में साधु संत भी रहा करते थे. कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह भगवान को बाल भोग लगाया गया. शाम के समय संध्या आरती होती है. रात 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इस दौरान भगवान का अभिषेक और श्रृंगार किया जाएगा. इसके साथ ही 4 घंटे तक भजन कीर्तन का आयोजन भी रखा गया है. अगले दिन रविवार की दोपहर को भगवान को भोग आरती के बाद मालपुआ का प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटे जाएंगे.
