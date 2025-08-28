दुर्ग: दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसकी कहानी आपको चौंका देगी. पुलिस की गिरफ्त में आया चोर पिछले 15 सालों से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था. पर पकड़ा पहली बार गया. पकड़ा गया आरोपी चोर मंदिर में रखी दान पेटियों को निशाना बनाता रहा.

पकड़ा गया अनोखा चोर: दुर्ग पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पिछले 14 से 15 सालों से चोरी की वारदातों को अंजाम देता आ रहा है. कभी भी वो पकड़ा नहीं गया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो जब वारदात को अंजाम देने जाता है तो अपने साथ कपड़े लेकर जाता है. चोरी के लिए जाते समय अलग कपड़े पहनता है और वारदात को अंजाम देने के बाद कपड़े बदलकर निकल जाता है.

वारदात के बाद भगवान को दंडवत करना नहीं भूलता (ETV Bharat)

भीड़ भाड़ वाले इलाके में चोरी की वारदात करता: पकड़े गए आरोपी चोर का नाम यशवंत उपाध्याय है. पुलिस ने बताया कि चोर दान पेटियों से चोरी कर फरार हो जाता था. मंदिर से कीमती आभूषण और सामान लेकर वो गली कूचों से निकलता था ताकि भीड़ में उसकी पहचान नहीं हो सके. भीड़ भाड़ वाले इलाके में आरोपी अक्सर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता.

चोरी के बाद आरोपी करता भगवान को दंडवत: पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद वो भगवान को दंडवत करना नहीं भूलता. चोरी के बाद वो मंदिर की प्रतिमा के सामने जाता और प्रणाम कर फरार हो जाता.

गंभीर बीमारी से पीड़ित चोर: सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी एक निजी समस्या और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है. इस वजह से उसने भगवान से नाराज होकर केवल मंदिरों को ही अपना निशाना बनाया. सीएसपी ने कहा कि चोर कहता है कि मुझे ही ऐसी बीमारी भगवान ने क्यों दी.

कैसे पकड़ा गया चोर: आरोपी की गिरफ्तारी में त्रिनयन एप, सीसीटीवी फुटेज और जागरूक नागरिकों की भूमिका से हुई. पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 1282 रुपये के सिक्के और एक वाहन बरामद किया. जांच में पता चला कि यशवंत उपाध्याय पहले भी 2011-12 में मारपीट के मामले में जेल जा चुका है, जहां उसकी मुलाकात अन्य अपराधियों से हुई.

जेल से छूटने के बाद बना शातिर चोर: सीएसपी ने बताया कि आरोपी जेल से छूटने के बाद चोरी की वारदातों में संलिप्त हो गया. अब तक 10 अलग-अलग मंदिरों में चोरी करना कबूल किया है. आरोपी चोरी से पहले मंदिरों की रेकी करता था, फिर अपने वाहन को मंदिर से थोड़ी दूर खड़ा करता, कपड़े बदलकर पैदल मंदिर में जाता और चोरी की वारदात को अंजाम देता. वारदात के बाद फिर से कपड़े बदलता और मुख्य मार्ग से न जाकर गलियों का इस्तेमाल करता ताकि सीसीटीवी से बच सके. पुलिस ने जागरूक नागरिकों का आभार जताते हुए कहा कि अच्छी क्वालिटी के कैमरों और नागरिकों के सहयोग से ही आरोपी को पकड़ा जा सका. थाना नेवई, सुपेला, पद्मनाभपुर, भिलाई नगर और भिलाई भट्ठी क्षेत्र में हुए कई मंदिर चोरी के मामलों का भी आरोपी ने खुलासा किया है