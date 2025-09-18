ETV Bharat / state

मिट्टी में समाई आस्था और समानता: दुर्गा प्रतिमा का अद्भुत रहस्य

रांचीः भारतीय संस्कृति में पर्व-त्योहार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक संदेश भी देते हैं. इन्हीं में से एक है दुर्गा पूजा, जो नारी शक्ति, प्रकृति और समानता का महापर्व है. बंगाल ही नहीं, बल्कि झारखंड समेत पूरे देश-दुनिया में इन दिनों दुर्गोत्सव की तैयारी चल रही है. प्रतिमा निर्माण का काम जोर- शोर से चल रहा है. शारदीय नवरात्र का यह पर्व केवल देवी की आराधना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला उत्सव है.

10 जगहों की मिट्टी का महत्व

बंगाल की परंपरा के अनुसार देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाने में एक नहीं, बल्कि 10 स्थानों से लाई गई मिट्टी का प्रयोग होता है. इन स्थानों में वेश्यालय, नदी किनारा, खेत, पहाड़, दलितों का घर, मंदिर का आंगन, जानवरों का बाड़ा, राजमार्ग के किनारे और कुछ अन्य प्रतीकात्मक स्थल शामिल होते हैं. इस मिट्टी का संग्रह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपा होता है.

मां दुर्गा की प्रतिमा निर्माण से जुड़ी जानकारी देते धार्मिक विद्वान और मूर्तिकार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वेश्यालय की मिट्टी का रहस्य

सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है वेश्यालय की मिट्टी का उपयोग. मान्यता है कि वेश्यालय के दरवाजे के बाहर की मिट्टी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि वहां से गुजरने वाला व्यक्ति अपनी सामाजिक पवित्रता और सम्मान वहीं छोड़कर प्रवेश करता है. इसलिए इस मिट्टी को देवी दुर्गा की प्रतिमा में मिलाना इस बात का प्रतीक है कि देवी की शक्ति समाज के हर वर्ग में विद्यमान है. यह परंपरा उपेक्षित वर्गों को सम्मान देने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रतीक है.

झारखंड में भी होता है परंपरा का निर्वहन

झारखंड में भी इस परंपरा का पालन बड़े उत्साह से होता है. राजधानी रांची और अन्य जिलों के मूर्तिकार बताते हैं कि वे अलग-अलग जगहों से मिट्टी इकट्ठा कर उसे कोलकाता की पाली मिट्टी के साथ मिलाते हैं. खासकर कोलकाता से हर साल लाखों रुपये की मिट्टी मंगाई जाती है. मूर्तिकारों का कहना है कि प्रतिमा के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग मिट्टी का प्रयोग होता है. चेहरे के लिए अलग, शरीर के लिए अलग और यहां तक कि हाथ की अंगुलियों के लिए भी अलग किस्म की मिट्टी.

मां दुर्गा की प्रतिमा निर्माण में जुटे मूर्तिकार. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में प्रसिद्ध मूर्तिकार अजय पाल कहते हैं “वह खुद प्रत्येक वर्ष कोलकाता स्थित वेश्यालय पहुंचते हैं और वहां से मिट्टी लाकर अन्य मिट्टी के साथ मिलाकर मां दुर्गा की प्रतिमा निर्माण करते हैं. वह कहते हैं मिट्टी के लिए वेश्यालय जाने पर उन्हें वहां काफी सत्कार मिलता है और काफी भक्ति भाव के साथ मिट्टी उन्हें प्रदान की जाती है. यह परंपरा आज से नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही है.”

