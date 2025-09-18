मिट्टी में समाई आस्था और समानता: दुर्गा प्रतिमा का अद्भुत रहस्य
रांची में दुर्गा पूजा की तैयारी के बीच मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. दुर्गा प्रतिमा निर्माण का अद्भुत रहस्य है.
Published : September 18, 2025 at 4:41 PM IST
रांचीः भारतीय संस्कृति में पर्व-त्योहार केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक संदेश भी देते हैं. इन्हीं में से एक है दुर्गा पूजा, जो नारी शक्ति, प्रकृति और समानता का महापर्व है. बंगाल ही नहीं, बल्कि झारखंड समेत पूरे देश-दुनिया में इन दिनों दुर्गोत्सव की तैयारी चल रही है. प्रतिमा निर्माण का काम जोर- शोर से चल रहा है. शारदीय नवरात्र का यह पर्व केवल देवी की आराधना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाला उत्सव है.
10 जगहों की मिट्टी का महत्व
बंगाल की परंपरा के अनुसार देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाने में एक नहीं, बल्कि 10 स्थानों से लाई गई मिट्टी का प्रयोग होता है. इन स्थानों में वेश्यालय, नदी किनारा, खेत, पहाड़, दलितों का घर, मंदिर का आंगन, जानवरों का बाड़ा, राजमार्ग के किनारे और कुछ अन्य प्रतीकात्मक स्थल शामिल होते हैं. इस मिट्टी का संग्रह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपा होता है.
वेश्यालय की मिट्टी का रहस्य
सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है वेश्यालय की मिट्टी का उपयोग. मान्यता है कि वेश्यालय के दरवाजे के बाहर की मिट्टी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि वहां से गुजरने वाला व्यक्ति अपनी सामाजिक पवित्रता और सम्मान वहीं छोड़कर प्रवेश करता है. इसलिए इस मिट्टी को देवी दुर्गा की प्रतिमा में मिलाना इस बात का प्रतीक है कि देवी की शक्ति समाज के हर वर्ग में विद्यमान है. यह परंपरा उपेक्षित वर्गों को सम्मान देने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रतीक है.
झारखंड में भी होता है परंपरा का निर्वहन
झारखंड में भी इस परंपरा का पालन बड़े उत्साह से होता है. राजधानी रांची और अन्य जिलों के मूर्तिकार बताते हैं कि वे अलग-अलग जगहों से मिट्टी इकट्ठा कर उसे कोलकाता की पाली मिट्टी के साथ मिलाते हैं. खासकर कोलकाता से हर साल लाखों रुपये की मिट्टी मंगाई जाती है. मूर्तिकारों का कहना है कि प्रतिमा के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग मिट्टी का प्रयोग होता है. चेहरे के लिए अलग, शरीर के लिए अलग और यहां तक कि हाथ की अंगुलियों के लिए भी अलग किस्म की मिट्टी.
इस संबंध में प्रसिद्ध मूर्तिकार अजय पाल कहते हैं “वह खुद प्रत्येक वर्ष कोलकाता स्थित वेश्यालय पहुंचते हैं और वहां से मिट्टी लाकर अन्य मिट्टी के साथ मिलाकर मां दुर्गा की प्रतिमा निर्माण करते हैं. वह कहते हैं मिट्टी के लिए वेश्यालय जाने पर उन्हें वहां काफी सत्कार मिलता है और काफी भक्ति भाव के साथ मिट्टी उन्हें प्रदान की जाती है. यह परंपरा आज से नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही है.”
परंपरा का धार्मिक संदेश
धार्मिक दृष्टि से यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि देवी दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं. यही कारण है कि दुर्गा पूजा को शक्ति की आराधना और समस्त प्राणियों के सम्मान का पर्व माना जाता है.
सामाजिक समरसता
सामाजिक स्तर पर यह परंपरा जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़कर सभी को एक समान दर्जा देती है. मिट्टी इकट्ठा करने की यह प्रक्रिया समाज में समावेशिता और समानता का स्पष्ट संदेश देती है.
वैज्ञानिक पहलू
वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अलग-अलग मिट्टियों के गुण आपस में मिलकर प्रतिमा को मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं. यह परंपरा न सिर्फ आस्था, बल्कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता का भी परिचायक है.
मां दुर्गा की प्रतिमा में लगने वाली 10 मिट्टियां
- खेत की मिट्टी–अन्न और समृद्धि का प्रतीक.
- नदी किनारे की मिट्टी–जीवन और प्रवाह का प्रतीक.
- मंदिर आंगन की मिट्टी–आस्था और पवित्रता का प्रतीक.
- वेश्यालय के बाहर की मिट्टी–समाज के उपेक्षित वर्गों को सम्मान देने का संदेश.
- दलित/झोपड़ी की मिट्टी–समानता और सामाजिक समरसता का प्रतीक.
- जानवर के बाड़े की मिट्टी–अशुद्ध समझे जाने वाले स्थान को भी पवित्र मानने का भाव.
- राजमार्ग/चौराहे की मिट्टी–सब दिशाओं और यात्राओं का प्रतीक.
- पर्वत या पहाड़ की मिट्टी–शक्ति और स्थिरता का प्रतीक.
- उद्यान/बगीचे की मिट्टी–हरियाली और जीवन के विकास का प्रतीक.
- गंगा/पवित्र स्थल की मिट्टी–मोक्ष और शुद्धता का प्रतीक.
आस्था में मानवता
दुर्गा पूजा में मिट्टी का यह महत्व इस बात का प्रमाण है कि भारतीय परंपरा केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, समानता और वैज्ञानिक सोच का भी समावेश है. जब प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें केवल देवी का ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता का अंश समाहित माना जाता है. यही परंपरा दुर्गा पूजा को अद्वितीय और विश्वभर में विशिष्ट बनाती है.
