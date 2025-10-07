ETV Bharat / state

लखनऊ में डेढ़ लाख सिक्कों से बनी 18 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की प्रतिमा, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

डेढ़ लाख रुपए के सिक्कों से तैयार की गई 18 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की मूर्ति. ( Photo Credit; Dy. CM Media cell )

लखनऊ : डेढ़ लाख रुपए के सिक्कों से तैयार की गई 18 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की मूर्ति का अनावरण मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया. इस मूर्ति को एक, पांच और दस रुपए के डेढ़ लाख सिक्कों से तैयार किया गया है. इस उपलब्धि को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया. प्रतिमा को एक मॉल में स्थापित किया गया है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत देश अपनी संस्कृति, विचारों और अध्यात्म के लिए जाना जाता है और यह मूर्ति उसी अध्याय में एक नया नाम है. श्रीराम हम सबके आराध्य हैं और हमें उनके दिखाए मार्ग पर ही चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं मॉल को जनरल मैनेजर को इस शानदार भव्य और निष्ठा से पूर्ण आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं. आशा करता हूं कि आगे भी इस तरह के इससे भी कई भव्य आयोजन भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आयोजित किए जायेंगे.

मॉल के जनरल मैनेजर ने कहा कि किया कार्यक्रम हमारी संस्कृति और हमारी आस्था का प्रतिबिंब है. हमारा यह कार्यक्रम दीपावली तक चलता रहेगा. जिसमें आने वाले दिनों में कंटेम्प्रेरी रामायण का आयोजन, शॉप एंड विन प्रतियोगिता भी होगी. जिसमें टॉप शॉपर को एक ग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा. इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी.