बड़े काम का है पीले रंग का ये परजीवी, ताकत का खजाना, कई मर्जों की अचूक दवा

अमर बेल एक औषधीय पौधा है. इसका आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान है. अमर बेल से तैयार दवाई स्किन, बाल, जैसी समस्याओं में फायदेमंद है.

बड़े काम का है पीले रंग का ये परजीवी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 8:44 PM IST

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: प्रकृति ने हमें कई ऐसी अद्भुत चीजें दी हैं, जो हमारे बड़े काम की है. बस जरूरत है उनके बारे में जानने और उनके संरक्षण की. जंगल में आपने देखा होगा कि पेड़ों पर पीले रंग की बेल लिपटी रहती है, जिसे अमर बेल के नाम से जाना जाता है. यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है. हजारों सालों से अमर बेल का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जा रहा है. ये किसी खजाने से कम नहीं है. अमर बेल सेहत के लिए बेहद लाभकारी है. अमर बेल को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है.

बड़े काम का ये परजीवी पौधा

ग्रामीण केशव कोल बताते हैं कि "अमरबेल एक परजीवी झाड़ी है. इसके एक छोटे से तने को तोड़कर किसी भी पेड़ पर डाल देंगे, तो यह बेल पूरे पेड़ में कुछ ही दिनों में फैल जाएगी और धीरे-धीरे पेड़ को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लेगी. इसमें इतनी ताकत होती है कि यह पूरे पेड़ को सुखा देती है. हालांकि, अमर बेल की झाड़ी में कई औषधि गुण होते हैं. इस पौधे के तने से लेकर फूल, पत्ती और छाल सहित सभी हिस्सों का उपयोग दवा बनाने में किया जाता है.

अमर बेल से तैयार दवाई स्किन, बाल, जैसी समस्याओं में फायदेमंद (ETV Bharat)

क्या है अमरबेल?

अमर बेल एक सुगंधित झाड़ी है. इसमें सुनहरे पीले रंग के फूल होते हैं. आयुर्वेद के जानकार कहते हैं कि ये बेल इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके सेवन से शरीर को घोड़ों जितनी ताकत मिलती है. इस बेल को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है. इसे अखंड लता, स्वर्ण लता, अक्ष बेल, अमरबेल और अमृत फल भी कहते हैं. यह एक परजीवी पौधा है, जो अन्य पौधों पर चढ़कर फलता-फूलता है. यह बेल अपना पूरा पोषण उस पेड़ से ही लेती है, जिस पेड़ पर ये रहती है. जिस पेड़ पर यह बेल लिपटी रहती है, उस पेड़ की क्वालिटी को भी अडॉप्ट कर लेती है. अमर बेल भूमध्य सागर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी यूरोप में काफी मात्रा में पाई जाती है."

अमरबेल की झाड़ी (ETV Bharat)
कई बीमारियों के लिए रामबाण है अमरबेल (ETV Bharat)

दवा मार्केट में अच्छी खासी डिमांड

जड़ी बूटियां के व्यापार से जुड़े और उनकी समझ रखने वाले प्रदीप सिंह बघेल बताते हैं कि "अमरबेल की दवा मार्केट में बहुत डिमांड. सूखी अमरबेल 40 रुपए किलो तक बिकती है. भारत में यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है. इसकी बेल को कई मेडिसिन कंपनियां भी खरीदती हैं. यह त्वचा, बाल और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान में कारगर होती है. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय से संबंधित बीमारियों में भी फायदेमंद साबित होती है. आयुर्वेदिक इलाज में अमर बेल का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है."

बड़े काम का है अमरबेल (ETV Bharat)

कई मर्जों की दवा है अमरबेल

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव ने बताया, "अमर बेल कई मर्जों की दवा है. शहडोल जिला प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है. यहां पर कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसका उपयोग गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता है. कई आदिवासी ऐसे हैं जो अमर बेल की अच्छी जानकारी रखते हैं." उन्होंने कहा, "अमरबेल का पूरा पंचांग काम में आता है. बेल से तैयार लेप को बालों में लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाएगा. इसके अलावा दाद खाज खुजली सहित अन्य बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है." हालांकि, इसका सेवन बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के न करें.

