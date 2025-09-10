ETV Bharat / state

संथाल में भाजपा की जड़ें होंगी मजबूत, कांग्रेस-जेएमएम का होगा पतन: अमर कुमार बाउरी

देवघर: पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बुधवार को देवघर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है, जिसके तहत स्वच्छता अभियान और रक्तदान जैसे महादान कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे.

भाजपा लगातार विजय की ओर बढ़ रही हैः अमर कुमार बाउरी

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि पार्टी लगातार विजय की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं की चले तो वे उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगा देंगे.

भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी का बयान (Etv Bharat)

हेमंत सरकार ने जनता को बरगलाकर सत्ता हासिल कीः अमर कुमार बाउरी

संथाल परगना की राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए भाजपा नेता ने हेमंत सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जनता को बरगलाकर सत्ता हासिल की है. संथाल में सूर्या हंसदा जैसे निर्दोष लोगों की हत्या यह दर्शाती है कि जनता जल्द ही इस सरकार का काला चेहरा पहचान लेगी.