संथाल में भाजपा की जड़ें होंगी मजबूत, कांग्रेस-जेएमएम का होगा पतन: अमर कुमार बाउरी
झारखंड में भाजपा सेवा पखवाड़ा शुरू करने जा रही है. इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
Published : September 10, 2025 at 5:27 PM IST
देवघर: पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने बुधवार को देवघर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मना रही है, जिसके तहत स्वच्छता अभियान और रक्तदान जैसे महादान कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे.
भाजपा लगातार विजय की ओर बढ़ रही हैः अमर कुमार बाउरी
अमर कुमार बाउरी ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि पार्टी लगातार विजय की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं की चले तो वे उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप लगा देंगे.
हेमंत सरकार ने जनता को बरगलाकर सत्ता हासिल कीः अमर कुमार बाउरी
संथाल परगना की राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए भाजपा नेता ने हेमंत सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जनता को बरगलाकर सत्ता हासिल की है. संथाल में सूर्या हंसदा जैसे निर्दोष लोगों की हत्या यह दर्शाती है कि जनता जल्द ही इस सरकार का काला चेहरा पहचान लेगी.
इरफान अंसारी ओछी लोकप्रियता के लिए बयानबाजी करते हैंः पूर्व मंत्री
कांग्रेस नेता एवं मंत्री इरफान अंसारी पर पलटवार करते हुए अमर बाउरी ने कहा कि 'इरफान अंसारी जैसे लोग सिर्फ बयानबाजी कर ओछी लोकप्रियता पाना चाहते हैं. भाजपा का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं. उनकी राजनीति केवल विवादित बयानों तक ही सीमित है.'
