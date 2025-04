ETV Bharat / state

अमन साहू का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर पीके सिंह का तबादला - INSPECTOR PK SINGH TRANSFERRED

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीके सिंह ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : April 12, 2025 at 9:43 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 9:48 AM IST 3 Min Read

रांची: गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर पीके सिंह का झारखंड एटीएस से तबादला कर दिया गया है. पीके सिंह का तबादला झारखंड के रामगढ़ जिले में किया गया है. पीके सिंह के साथ अन्य पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर झारखंड पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर डॉ प्रमोद कुमार सिंह का तबादला रामगढ़ जिले में कर दिया गया है. इंस्पेक्टर डॉ पीके सिंह के साथ-साथ कई अन्य इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों का भी तबादला अन्य जिलों में किया गया है. डीआईजी कार्मिक के द्वारा तबादले के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. आपको बता दें कि तबादले की लिस्ट में सबसे खास नाम इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह का है. रामगढ़ में गैंगस्टर अमन साहू का था प्रभाव इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह का जिस जिले में तबादला हुआ है यानी रामगढ़ जिले, ये वहीं जिला है जहां एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू का सिक्का चलता था. रामगढ़ का पूरा इलाका अमन साहू गैंग के प्रभाव में अभी भी है. अमन के गुर्गे अभी भी रामगढ़ जिले में एक्टिव है. अमन साहू का किया था एनकाउंटर इंस्पेक्टर डॉ प्रमोद कुमार सिंह झारखंड पुलिस के तेज तर्रार और निडर अफसर माने जाते हैं. जब उनकी धनबाद में पोस्टिंग थी उस दौरान वे लुटेरों से अकेले भीड़ गए थे और अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया था. लेकिन प्रमोद कुमार सिंह सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आए हैं, जब उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में मार गिराया.

Last Updated : April 12, 2025 at 9:48 AM IST