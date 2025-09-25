इंजीनियरिंग जॉब छोड़ प्रदीप ने चुनी पर्यावरण संरक्षण की राह, गांव की पथरीली जमीन की बदली तस्वीर
प्रदीप ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ अलवर की पथरीली जमीन को हरा-भरा बनाया. पांच हजार पौधे, हर्बल नर्सरी और गोशाला बनाकर पेश की मिसाल.
Published : September 25, 2025 at 6:33 AM IST
अलवर: राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर सूखी और बंजर जमीन का ख्याल मन में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के भैसा गांव के रहने वाले प्रदीप ने इस सोच को बदलने का बीड़ा उठाया. प्रदीप ने दिल्ली में निजी कम्पनी की इंजीनियरिंग नौकरी छोड़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास धीरोड़ा गांव को अपनी कर्मभूमि बनाया. यहां की पथरीली और वीरान जमीन पर पौधारोपण कर उन्होंने हरियाली की ऐसी मिसाल पेश की, जो अब पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन चुकी है.
पंचवटी से शुरू हुई हरियाली की यात्रा: प्रदीप चौधरी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही बागवानी और पौधों में गहरी रुचि थी. दिल्ली में इंजीनियरिंग की नौकरी करते हुए उनके मन में बार-बार यह ख्याल आता कि क्यों न ऐसा काम किया जाए, जिससे न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे समाज और देश को फायदा हो. इसी विचार से प्रेरित होकर प्रदीप ने वृक्षारोपण का काम हाथ में लेने का मन बनाया.
साल 2010 में प्रदीप ने दिल्ली की नौकरी छोड़कर धीरोड़ा गांव में सरकारी पथरीली जमीन पर काम शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने पंचवटी के पांच पौधे लगाए, बरगद, पीपल, बेलपत्र, आंवला और सीताशोक. इन पौधों के पीछे धार्मिक और स्वास्थ्य से जुड़े कारण थे. बरगद की ठंडी छाया, पीपल का ऑक्सीजन, बेलपत्र की ठंडक, आंवले का स्वास्थ्य लाभ और सीताशोक की पीड़ा कम करने की मान्यता उनके चुनाव की वजह बनी.
पांच हजार पौधे और हरित परिधि: धीरोड़ा पहुंचने के बाद प्रदीप ने सबसे पहले उस क्षेत्र की पथरीली और सूखी जमीन को हरित क्षेत्र में बदलने की शुरुआत पंचवटी के पांच पौधे लगाकर की. धीरोड़ा गांव की बंजर जमीन पर प्रदीप ने पहले साल 200 पौधे लगाए. इसके बाद हर साल पौधों की संख्या बढ़ती गई. आज तक वे करीब पांच हजार से अधिक पौधे लगा चुके हैं. इनमें से सैकड़ों पौधे अब 20 से 25 फीट ऊंचे पेड़ बन चुके हैं. एक किलोमीटर की परिधि में फैली यह हरियाली अब पूरे इलाके के स्वरूप को बदल चुकी है.
तापमान और जलस्तर में आया बदलाव: धीरोड़ा में पौधारोपण का असर सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं रहा. यहां का तापमान आसपास की तुलना में कम हो गया और कुओं का जलस्तर भी बढ़ा. आसपास के लोग इस बदलाव को देखकर उत्साहित हुए और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में रुचि लेने लगे. कई लोगों ने अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह काम शुरू किया. आसपास के लोग अब यहां घूमने आने लगे.
हर्बल नर्सरी का सपना: वर्ष 2021 में घुटनों के दर्द के इलाज के दौरान प्रदीप का परिचय आयुर्वेद के पौधों से गहराई से हुआ. इसी प्रेरित होकर उनके मन में हर्बल नर्सरी का विचार आया. प्रदीप ने मनरेगा के सहयोग से धीरोड़ा गांव में हर्बल नर्सरी स्थापित की, जहां इस समय लगभग 300 प्रजातियों के पौधे हैं. इनमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, रीठा, बालम खीरा, अर्जुन, तुलसी की विभिन्न प्रजातियां, नीम, अश्वगंधा और गिलोय जैसे पौधे शामिल हैं. यह नर्सरी अब शोध और औषधीय पौधों के अध्ययन का केंद्र बन रही है.
गोशाला की स्थापना और वन्यजीवों की सेवा: धीरोड़ा के जंगल में प्रदीप ने विकलांग गाय को पैंथर के शिकार होते देखा. इस घटना से उनके मन में गायों की सुरक्षा का भाव आया. उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से श्रीहरिगोपाल गोशाला की स्थापना की और इसके सचिव बने. यहां अब 140 से अधिक गायों के साथ-साथ नीलगाय, मोर, बंदर और हिरण जैसे जीवों का भी इलाज होता है. वन विभाग के कर्मचारी घायल जानवरों को भी यहां लाकर उपचार कराते हैं.
शोध और शिक्षा का केंद्र बना धीरोड़ा: आज प्रदीप का काम इतना बड़ा रूप ले चुका है कि धीरोड़ा गांव शोध और शिक्षा का केंद्र बन गया है. विभिन्न कॉलेजों के छात्र और शोधकर्ता यहां आकर पौधों की जानकारी जुटाते हैं. किसान और स्थानीय लोग भी यहां से प्रेरणा लेकर पौधारोपण और बागवानी की नई तकनीकें सीखते हैं. कभी-कभी विदेशी मेहमान भी यहां आते हैं और प्रदीप के कार्य को सराहते हैं.
सरिस्का की वनस्पतियों को संजोने का लक्ष्य: प्रदीप का कहना है कि उनका अगला सपना है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में मिलने वाली सभी वनस्पतियों को एक ही स्थान पर लगाया जाए. इससे शोधकर्ताओं को अध्ययन का बेहतर अवसर मिलेगा और जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण संभव होगा. पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और गोशाला संचालन जैसे कार्यों के लिए प्रदीप को जिला प्रशासन ने वर्ष 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया. उनकी यह उपलब्धि न केवल धीरोड़ा बल्कि पूरे अलवर जिले के लिए गर्व का विषय है.
