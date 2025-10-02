अलवर में बदमाशों पर शिकंजा, पुलिस ने ठगी से कमाई करोड़ों की संपति जप्त की, दो गिरफ्तार
पुलिस ने अलवर जिले में साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध संपति जब्त की.
Published : October 2, 2025 at 2:38 PM IST
अलवर: जिले में पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध संपति को जप्त किया है. पुलिस का यह कदम प्रदेश में अपराधियों में डर का माहौल पैदा करने वाला साबित हो रहा है. खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने जानकारी दी कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस दौरान साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने लाखों रुपये की ठगी कर रखी थी और उन्हीं पैसों से उन्होंने महंगी गाड़ियां, बाइक, डम्फर, ट्रैक्टर ट्रॉली और आईफोन खरीद रखे थे. पुलिस ने इन सभी संपतियों को जब्त कर लिया है.
आरोपी फरीद ने उगला राज: एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी फरीद पुत्र इस्माइल मेव निवासी चांदोली, अलवर ने पूछताछ में बताया कि वह लोगों को कमीशन देकर फर्जी अकाउंट खुलवाता था और उन खातों को साइबर ठगों को बेच देता था. ठग इन खातों में रुपये डलवाकर तुरंत निकाल लेते थे और फिर आरोपी इन रुपयों से अपने शौक व महंगे सामान खरीदता था.
कोर्ट में पेश होंगे आरोपी: उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फरीद पुत्र इस्माइल निवासी चांदोली थाना विजय मंदिर, अलवर और संदीप पुत्र कृष्ण कुमार निवासी दिलायरपुर थाना विजय मंदिर, अलवर के रहने वाले हैं. दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि गैंग के अन्य सदस्यों का खुलासा हो सके.
अलवर बना साइबर ठगों का गढ़: अलवर जिला पहले गोतस्करी के लिए बदनाम था, लेकिन समय के साथ मेवात क्षेत्र के अपराधियों ने साइबर ठगी का रास्ता पकड़ लिया. धीरे-धीरे यह नेटवर्क अलवर, खैरथल, तिजारा, बहरोड़ और भिवाड़ी में फैल गया. साइबर ठग रोजाना सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपये की ऑनलाइन ठगी करने लगे हैं.
