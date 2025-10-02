ETV Bharat / state

अलवर में बदमाशों पर शिकंजा, पुलिस ने ठगी से कमाई करोड़ों की संपति जप्त की, दो गिरफ्तार

अलवर: जिले में पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध संपति को जप्त किया है. पुलिस का यह कदम प्रदेश में अपराधियों में डर का माहौल पैदा करने वाला साबित हो रहा है. खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने जानकारी दी कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया गया. इस दौरान साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने लाखों रुपये की ठगी कर रखी थी और उन्हीं पैसों से उन्होंने महंगी गाड़ियां, बाइक, डम्फर, ट्रैक्टर ट्रॉली और आईफोन खरीद रखे थे. पुलिस ने इन सभी संपतियों को जब्त कर लिया है.

आरोपी फरीद ने उगला राज: एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपी फरीद पुत्र इस्माइल मेव निवासी चांदोली, अलवर ने पूछताछ में बताया कि वह लोगों को कमीशन देकर फर्जी अकाउंट खुलवाता था और उन खातों को साइबर ठगों को बेच देता था. ठग इन खातों में रुपये डलवाकर तुरंत निकाल लेते थे और फिर आरोपी इन रुपयों से अपने शौक व महंगे सामान खरीदता था.

