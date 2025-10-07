प्रलोभन व भय दिखाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार
अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों से पेन ड्राइव और धर्म प्रचार सामग्री जब्त.
Published : October 7, 2025 at 3:57 PM IST
अलवर: जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के नैनापुर में प्रलोभन एवं भय दिखाकर अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है. पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनसे पैन डाइव एवं धर्म की प्रचार सामग्री जब्त की.
पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि परिवादी ने थाने में रिपोर्ट दी कि नैनापुर में कुछ लोग प्रलोभन देकर और भय दिखाकर अवैध धर्मांतरण करवा रहे हैं. इस पर बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह मय जाप्ता नैनापुर पहुंचे और मौजूद लोगों से जानकारी ली. रिकॉर्ड जांचा तो धर्म परिवर्तन के तथ्य सामने आने पर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया.
एसपी चौधरी ने बताया कि इस प्रकरण में गवाहों के बयान, जब्त पैन डाइव व धर्म प्रचार सामग्री एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बहाला निवासी प्रशांत जाटव, रोहित जाटव, रामनारायण बैरवा, महेश मेघवाल एवं केशव वैदादा बैरवा को दस्तयाब कर पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया.
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक पैन डाइव एवं धार्मिक प्रचार सामग्री जब्त की. आरोपियों से पूछताछ जारी है. पता लगा रहे हैं कि आरोपियों ने पहले भी अवैध तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया. एएसपी डॉ. प्रियंका एवं सीओ लक्ष्मणगढ कैलाश जिन्दल के सुपरविजन में बड़ौदामेव पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के आरोपियों की गिरफ्तारी की.