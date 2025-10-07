ETV Bharat / state

प्रलोभन व भय दिखाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार

अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों से पेन ड्राइव और धर्म प्रचार सामग्री जब्त.

Youth accused of illegal conversion
अवैध धर्मांतरण के आरोपी युवक (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 3:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के नैनापुर में प्रलोभन एवं भय दिखाकर अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है. पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनसे पैन डाइव एवं धर्म की प्रचार सामग्री जब्त की.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि परिवादी ने थाने में रिपोर्ट दी कि नैनापुर में कुछ लोग प्रलोभन देकर और भय दिखाकर अवैध धर्मांतरण करवा रहे हैं. इस पर बड़ौदामेव थानाधिकारी विजयपाल सिंह मय जाप्ता नैनापुर पहुंचे और मौजूद लोगों से जानकारी ली. रिकॉर्ड जांचा तो धर्म परिवर्तन के तथ्य सामने आने पर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया.

पढ़ें:धर्मांतरण विरोधी विधेयक का विरोध, ईसाई प्रतिनिधि बोले- यह लोगों को बांटने वाला बिल

एसपी चौधरी ने बताया कि इस प्रकरण में गवाहों के बयान, जब्त पैन डाइव व धर्म प्रचार सामग्री एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बहाला निवासी प्रशांत जाटव, रोहित जाटव, रामनारायण बैरवा, महेश मेघवाल एवं केशव वैदादा बैरवा को दस्तयाब कर पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया.

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक पैन डाइव एवं धार्मिक प्रचार सामग्री जब्त की. आरोपियों से पूछताछ जारी है. पता लगा रहे हैं कि आरोपियों ने पहले भी अवैध तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन तो नहीं कराया. एएसपी डॉ. प्रियंका एवं सीओ लक्ष्मणगढ कैलाश जिन्दल के सुपरविजन में बड़ौदामेव पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के आरोपियों की गिरफ्तारी की.

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL CONVERSIONS IN ALWARअलवर में अवैध धर्मांतरण का मामलाRELIGIOUS PROPAGANDA MATERIAL SEIZEACTION AGAINST ILLEGAL CONVERSIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भरतपुर की मिट्टी में खिला इजरायली 'कनक', दोगुनी पैदावार, बीज की नेपाल तक से मांग

ओडिशा समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव की तारीख भी आई, जानें- कब आएंगे नतीजे

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

करवा चौथ स्पेशल: आपकी पूजा थाली में ये 7 चीजें जरूर होनी चाहिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.