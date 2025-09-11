ETV Bharat / state

मौसी के साथ मारपीट कर नाबालिग को जबरन उठा ले गए, किया दुष्कर्म, बाल अपचारी सहित 2 को सजा

अलवर : विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपियों को 47 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया. दो आरोपियों में एक बाल अपचारी है, जिसे 21 साल की उम्र तक बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है. वहीं, दूसरे आरोपी ने इस घटना में बाल अपचारी का साथ दिया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि ने यह प्रकरण दिसंबर 2023 का है. पीड़िता के मौसा ने जिले के थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि पीड़िता उनके पास रहकर स्कूल में पढ़ाई करती थी. रोजाना स्कूल से आते-जाते समय आरोपी पीड़िता का पीछा करते थे. 19 दिसंबर को घटना के दौरान दोनों आरोपियों के साथ कुछ अन्य लोग घर में आए और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर पीड़िता को जबरन बाइक पर बिठाकर ले गए. पीड़िता को बांदीकुई ले जाकर बाल अपचारी ने एक कमरे में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इसमें एक और आरोपी ने भी साथ दिया था.