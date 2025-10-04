ETV Bharat / state

अलवर: स्वच्छता सर्वेक्षण में सुधरी रैंकिंग से उत्साहित नगर निगम, स्वच्छता सखी बढ़ाएगी जागरूकता

नगर निगम के आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि अगले स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में अलवर की रैंकिंग में और सुधार की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए निगम ने कार्ययोजना तैयार की. इसमें शहरवासियों को स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे. यह जिम्मा महिलाओं को दिया है. निगम स्वयं सहायता समूह की सैंकड़ों महिलाओं को दिल्ली में प्रशिक्षण दिलाएगा.

अलवर: स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम ने वर्ष 2025 के स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप रैंकिंग पाने की तैयारी शुरू की. अलवर निगम ने शहर में स्वच्छता की बागडोर महिलाओं को सौंपी है. स्वच्छता सखी अब अलवर के घर-घर, गली-गली और बाजारों में लोगों को स्वच्छता का संदेश देंगी. निगम ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरुक करने को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता सखी बनाया है. स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अलवर नगर निगम की रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया. यह 364वीं रैंक से 54वीं पर पहुंच गई.

महिलाएं देंगी स्वच्छता का संदेश: आयुक्त नरूका ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिल्ली में प्रशिक्षण के दौरान कचरा प्रबंधन और लोगों को जागरूक करने के तरीके सिखाए गए. अब प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं अलवर के वार्डों, गली, मोहल्लों व बाजारों में जाकर लोगों को साफ-सफाई, गीले और सूखे कचरे को अलग रखने, घरों व दुकानों के बाहर डस्टबीन रखने, खुले में कचरा नहीं फेंकने और डस्टबीन में ही कचरा डालने जैसे संदेश देकर लोगों को जागरूक करेंगी. महिलाओं की टीम शहर के अलग-अलग वार्डों, मोहल्लों और मुख्य बाजारों में जाकर दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराएंगी. स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे.

शहर में निकलता रोजाना 180 टन कचरा: निगम के अनुसार अलवर शहर में प्रतिदिन 180 टन कचरा निकलता है. इसमें 45.8 टन कचरा अकेले शहर के बाजारों से निकलता है. शेष कचरा शहर के वार्डों में निकलता है. इस कचरे का उचित प्रबंधन कर डम्पिंग यार्ड तक पहुंचाने को निगम आटो टिपर एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करेगा. इतनी बड़ी मात्रा में कचरे का प्रबंधन आसान नहीं रहता. इसके लिए स्वच्छता सखी लोगों को जागरूक कर घरों व बाजारों में सूखा व गीला कचरा अलग-अलग करने समेत अन्य संदेश देंगी.

सुधार की जरुरत बता चुके मंत्री : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा एवं जिला कलक्टर निगम की रैंकिंग में सुधार की जरूरत बता चुके हैं. दोनों मंत्रियों ने पिछले दिनों निगम के आटो टिपर में बैठकर सफाई का संदेश दिया था. मंत्री यादव मैराथन दौड़ के जरिए भी लोगों को स्वच्छता का संदेश दे चुके हैं. प्रशासनिक बैठकों में मंत्री और कलेक्टर कर्मचारियों को अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर को टॉप रैंकिंग दिलाने की तैयारी शुरू करने के निर्देश दे चुके हैं.